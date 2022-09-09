В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии - 09.09.2022 Украина.ру
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В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии
В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии - 09.09.2022 Украина.ру
В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии
Вопрос проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 пока не рассматривается, заявили в МИД России 9 сентября
2022-09-09T11:59
2022-09-09T11:59
новости
украина
россия
индонезия
g20
саммит
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
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Сообщается, что пока таких планов нет. Ранее в Индонезии, где 16-17 ноября пройдет саммит "Большой двадцатки", выразили готовность организовать встречу Путина и Зеленского. На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом о том, как Украина будет выполнять поставленные Россией условия. В то же время украинские власти подчеркивают, что не пойдут на переговоры с Россией до тех пор, пока не вернут себе контроль над теми землями, которые они считают своими. Речь, по их словам, идет в том числе и о Крыме. По мнению военного эксперта Геннадия Алехина, РФ пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях. В интервью Украина.ру он подчеркнул, что сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком Украины, он должен полностью быть под юрисдикцией России.
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новости, украина, россия, индонезия, g20, саммит, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Новости, Украина, Россия, Индонезия, G20, саммит, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры

В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии

11:59 09.09.2022
 
© Фото : пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей ГунеевПутин Зеленский
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев
Читать в
Вопрос проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 пока не рассматривается, заявили в МИД России 9 сентября
Сообщается, что пока таких планов нет.
Ранее в Индонезии, где 16-17 ноября пройдет саммит "Большой двадцатки", выразили готовность организовать встречу Путина и Зеленского.
На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом о том, как Украина будет выполнять поставленные Россией условия.
В то же время украинские власти подчеркивают, что не пойдут на переговоры с Россией до тех пор, пока не вернут себе контроль над теми землями, которые они считают своими. Речь, по их словам, идет в том числе и о Крыме.
По мнению военного эксперта Геннадия Алехина, РФ пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях. В интервью Украина.ру он подчеркнул, что сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком Украины, он должен полностью быть под юрисдикцией России.
 
НовостиУкраинаРоссияИндонезияG20саммитВладимир ПутинВладимир Зеленскийпереговоры
 
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