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В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии

В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии - 09.09.2022 Украина.ру

В МИД РФ сделали заявление по встрече Путина и Зеленского в Индонезии

Вопрос проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 пока не рассматривается, заявили в МИД России 9 сентября

2022-09-09T11:59

2022-09-09T11:59

2022-09-09T11:59

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саммит

владимир путин

владимир зеленский

переговоры

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Сообщается, что пока таких планов нет. Ранее в Индонезии, где 16-17 ноября пройдет саммит "Большой двадцатки", выразили готовность организовать встречу Путина и Зеленского. На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом о том, как Украина будет выполнять поставленные Россией условия. В то же время украинские власти подчеркивают, что не пойдут на переговоры с Россией до тех пор, пока не вернут себе контроль над теми землями, которые они считают своими. Речь, по их словам, идет в том числе и о Крыме. По мнению военного эксперта Геннадия Алехина, РФ пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях. В интервью Украина.ру он подчеркнул, что сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком Украины, он должен полностью быть под юрисдикцией России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, индонезия, g20, саммит, владимир путин, владимир зеленский, переговоры