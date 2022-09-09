Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя
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Украинские коррупционеры организовали поставки западных вооружений на мировой черный рынок, сказал 9 сентября на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя
"Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок", - заявил Небензя.
Он добавил, что власти стран Запада делают из Украины мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в будущем могут применять террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов, заключил постпред.