https://ukraina.ru/20220909/1038581529.html

Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя

Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя - 09.09.2022 Украина.ру

Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя

Украинские коррупционеры организовали поставки западных вооружений на мировой черный рынок, сказал 9 сентября на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя

2022-09-09T11:57

2022-09-09T11:57

2022-09-09T11:57

новости

оружие

украина

запад

небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6389f3eb9d30327b91e8226f00261ee4.jpg

Он добавил, что власти стран Запада делают из Украины мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в будущем могут применять террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов, заключил постпред.

https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, украина, запад, небензя