Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя - 09.09.2022 Украина.ру
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Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя
Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя - 09.09.2022 Украина.ру
Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя
Украинские коррупционеры организовали поставки западных вооружений на мировой черный рынок, сказал 9 сентября на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя
2022-09-09T11:57
2022-09-09T11:57
новости
оружие
украина
запад
небензя
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Он добавил, что власти стран Запада делают из Украины мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в будущем могут применять террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов, заключил постпред.
https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html
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новости, оружие, украина, запад, небензя
Новости, оружие, Украина, Запад, Небензя

Коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием - Небензя

11:57 09.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
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Украинские коррупционеры организовали поставки западных вооружений на мировой черный рынок, сказал 9 сентября на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя

"Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок", - заявил Небензя.

Он добавил, что власти стран Запада делают из Украины мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в будущем могут применять террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов, заключил постпред.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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