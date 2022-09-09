https://ukraina.ru/20220909/1038573274.html

"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине

"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине - 09.09.2022 Украина.ру

"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине

Западное оружие, которое поставляется Украине, не изменит ситуацию на поле боя, оно лишь сможет затянуть агонию режима Владимира Зеленского и отсрочить конец, сказал на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя

2022-09-09T08:15

2022-09-09T08:15

2022-09-09T08:15

оружие

запад

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6389f3eb9d30327b91e8226f00261ee4.jpg

По его словам, поставки оружия Киеву с Запада продолжатся.Он добавил, что ВС РФ успешно уничтожают не только вооружения советского образца, но и современное натовское оружие.Запад воспринимает Украину полигоном, на котором можно утилизировать старое и испытывать новое вооружение, поэтому Вашингтон и Лондон в ближайшее время не сменят "свою подстрекательскую риторику", подчеркнул постпред.Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.

https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, запад, украина, новости