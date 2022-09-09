"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине - 09.09.2022 Украина.ру
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"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине
"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине - 09.09.2022 Украина.ру
"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине
Западное оружие, которое поставляется Украине, не изменит ситуацию на поле боя, оно лишь сможет затянуть агонию режима Владимира Зеленского и отсрочить конец, сказал на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя
2022-09-09T08:15
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оружие
запад
украина
новости
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По его словам, поставки оружия Киеву с Запада продолжатся.Он добавил, что ВС РФ успешно уничтожают не только вооружения советского образца, но и современное натовское оружие.Запад воспринимает Украину полигоном, на котором можно утилизировать старое и испытывать новое вооружение, поэтому Вашингтон и Лондон в ближайшее время не сменят "свою подстрекательскую риторику", подчеркнул постпред.Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.
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оружие, запад, украина, новости
оружие, Запад, Украина, Новости

"Затягивает конец режима Зеленского": Небензя рассказал, какую роль играет западное оружие на Украине

08:15 09.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
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Западное оружие, которое поставляется Украине, не изменит ситуацию на поле боя, оно лишь сможет затянуть агонию режима Владимира Зеленского и отсрочить конец, сказал на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя
По его словам, поставки оружия Киеву с Запада продолжатся.
"Изменит ли это ситуацию на поле боя? Кардинальным образом – нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима… Решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное", - сказал Небензя.
Он добавил, что ВС РФ успешно уничтожают не только вооружения советского образца, но и современное натовское оружие.
Запад воспринимает Украину полигоном, на котором можно утилизировать старое и испытывать новое вооружение, поэтому Вашингтон и Лондон в ближайшее время не сменят "свою подстрекательскую риторику", подчеркнул постпред.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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