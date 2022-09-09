https://ukraina.ru/20220909/1038559587.html

"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык

"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык - 09.09.2022 Украина.ру

"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык

У России есть традиция помогать тем людям, у которых есть свои наречия русского языка, либо свои языки, сказал депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина. ру

2022-09-09T07:30

2022-09-09T07:30

2022-09-09T07:30

новости

украина

россия

украинский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101968/65/1019686506_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_f5952048c71572deba718480e82b7a92.jpg.webp

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку.По его словам, если есть государственный украинский язык, то значит должны быть нормы, ученые и институты, потому что учебники кто-то должен писать.Сейчас в Крыму есть одна школа на украинском языке, там дети учатся по киевским учебникам с антироссийской пропагандой, поэтому нужно производить, реализовывать, новые учебные материалы в соответствии с русскими традициями, заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220908/1038536641.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, украинский язык