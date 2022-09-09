"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык - 09.09.2022 Украина.ру
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"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык
"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык - 09.09.2022 Украина.ру
"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык
У России есть традиция помогать тем людям, у которых есть свои наречия русского языка, либо свои языки, сказал депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина. ру
2022-09-09T07:30
2022-09-09T07:30
новости
украина
россия
украинский язык
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Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку.По его словам, если есть государственный украинский язык, то значит должны быть нормы, ученые и институты, потому что учебники кто-то должен писать.Сейчас в Крыму есть одна школа на украинском языке, там дети учатся по киевским учебникам с антироссийской пропагандой, поэтому нужно производить, реализовывать, новые учебные материалы в соответствии с русскими традициями, заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038536641.html
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новости, украина, россия, украинский язык
Новости, Украина, Россия, украинский язык

"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный язык

07:30 09.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк25-я Московская Международная книжная выставка-ярмарка
25-я Московская Международная книжная выставка-ярмарка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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У России есть традиция помогать тем людям, у которых есть свои наречия русского языка, либо свои языки, сказал депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина. ру
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку.
Это такая русская традиция - тем людям, у которых есть свои наречия русского языка, либо свои языки – помогать им с развитием своих языков. Вы знаете, что именно Россия в своем время помогла и адыгам создать свой письменный адыгский язык, и прибалтам помогла. То есть, это в русской традиции. Логика очень простая: сегодня у нас на части территории есть, а в будущем, очевидно, будет еще больше, украинский государственный язык.
Евгений Федоров интервью
Евгений Федоров
депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам
По его словам, если есть государственный украинский язык, то значит должны быть нормы, ученые и институты, потому что учебники кто-то должен писать.
Сейчас в Крыму есть одна школа на украинском языке, там дети учатся по киевским учебникам с антироссийской пропагандой, поэтому нужно производить, реализовывать, новые учебные материалы в соответствии с русскими традициями, заключил депутат.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Вчера, 04:30
Киев в период СВОУгар в попытках выдумать столицу АнтиРоссии
 
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