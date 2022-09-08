https://ukraina.ru/20220908/1038531760.html

Евгений Фёдоров: русская традиция - поддержка всех этносов и групп. О восстановлении украинского языка

Евгений Фёдоров: русская традиция - поддержка всех этносов и групп. О восстановлении украинского языка - 08.09.2022 Украина.ру

Евгений Фёдоров: русская традиция - поддержка всех этносов и групп. О восстановлении украинского языка

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T04:31

2022-09-08T04:31

2022-09-08T04:31

интервью

евгений федоров

украинский язык

освобождённые регионы украины

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Защищать и развивать классический украинский язык на освобожденных территориях Украины – тысячелетняя традиция русской государственности, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений, в начале сентября министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что ведомство занимается созданием учебника по классическому украинскому языку. Как вы считаете, насколько это необходимо? Где понадобится такой учебник, насколько он вообще актуален? - Это такая русская традиция - тем людям, у которых есть свои наречия русского языка, либо свои языки – помогать им с развитием своих языков. Вы знаете, что именно Россия в своем время помогла и адыгам создать свой письменный адыгский язык, и прибалтам помогла. То есть, это в русской традиции.Логика очень простая: сегодня у нас на части территории есть, а в будущем, очевидно, будет еще больше, украинский государственный язык. Раз есть государственный украинский язык, или как иногда говорят "русско-киевский диалект", значит должны быть нормы, должны быть ученые, должны быть институты. Учебники кто-то должен писать.Фактически, сейчас в Крыму есть одна школа на украинском языке. А реально-то, там учатся по киевским учебникам, со всей пропагандой антироссийской. Поэтому, это должно вырабатываться, производиться, реализовываться, в соответствии с русскими традициями.Чем будет отличаться этот язык от нынешнего украинского? - Очень просто, это исторический, красивый, классический украинский диалект русского языка. Тот, который был в советский период, и ранее, в период существования Российской Империи. Сейчас этот язык из политических соображений существенно искажен, а наша задача – очистить его от искажений, вернуть его настоящую, подлинную сущность.В период существования Украинской Советской Социалистической Республики, такие школы были. Соответственно, есть опыт, есть наработки, есть методические материалы. Восстанавливать – дело куда более легкое, чем создавать.Каким регионам понадобятся эти учебники? - Крыму, Донецку, Луганску. В Херсоне они будут почти наверняка, в Запорожье. Ну, и дальше, по мере освобождения территорий Украины, они будут по всей Украине.Я, как геополитик, понимаю, что не получится остановиться где-то там, у Севердонецка. Придется освобождать всю территорию в международно признанных границах 1945 года. Там живет население, которое нуждается в своем языке, которое к нему привыкло. Соответственно, мы должны, как государство, обеспечить его этими правами.Технологически нельзя остановиться. Обратите внимание, сейчас руководство ДНР говорит: "Нам надо на 300 километров отодвинуть от границ ДНР, чтобы нас не обстреливали". Но 300 километров это же не пустыня, там тоже люди живут. Соответственно, отодвинут, допустим, за Харьков. А Харьков – такой же русский город, как и Донецк. Значит обстреливать будут его и дальше надо будет отодвигать. Простая логика. Поэтому, если уж планировать ситуацию, то в соответствии с международным правом, в границах 45-го года. Эту границу, кстати, Украина нарушила, выйдя незаконно из состава Советского Союза.Некоторые политологи и эксперты считают, что украинский язык – идеологическое оружие, и чем больше людей его знает, тем больше вероятность подпольного национализма. - Я никогда не слышал такого от ученых. Любому человеку, который мыслит, понимает, очевидно, что миллионы людей говорят на языке и это их право. Вот история с венным конфликтом в Донецке и Луганске и есть производная попытка заставить людей говорить на другом языке. Если будут такие же попытки в отношении любой другой территории, мы получим тоже самое. Мы получим "украинскую повстанческую львовскую армию". Нам это надо?А русская традиция многонациональной, многоязыковой, единой русской культуры, - это поддержка всех этносов, групп, языков. Украинцы – это русские, но у них своя языковая группа. Это и есть русская тысячелетняя культурная традиция. Русь создавалась полторы тысячи лет назад и уже сразу было 140 этносов. Поэтому, это наш "конек", мы это умеем делать. Вот немцы – не умеют, они мононация. У них плавильный котел.А у нас есть интеграция. Обрусение, тысячелетние технологии государственного строительства с разными людьми, этносами, языками, конфессиями, взглядами. Ничего не нужно придумывать, все придумали за нас, создавая самую большую в мире страну.Слово "восстановить" - главное. Сделать то, что уже известно и работает. А если есть люди, которые считают так, как вы говорите – они придумывают какую-то новую государственность, которая должна быть как Англия и бороться с другими этносами. Это или враги, или дураки.

https://ukraina.ru/20220812/1037628275.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, евгений федоров, украинский язык, освобождённые регионы украины