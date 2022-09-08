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Эрдоган согласился с озвученной Путиным проблемой поставок зерна

Эрдоган согласился с озвученной Путиным проблемой поставок зерна - 08.09.2022 Украина.ру

Эрдоган согласился с озвученной Путиным проблемой поставок зерна

Президент Турции Тайип Эрдоган 8 сентября заявил, что согласен с озвученной российским лидером Владимиром Путиным проблемой касательно того, что зерно с Украины идет не в страны Африки, как предполагалось. Трансляцию вел телеканал ТРТ

2022-09-08T14:48

2022-09-08T14:48

2022-09-08T14:48

владимир путин

эрдоган

зерно

новости

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"Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые", - сказал Эрдоган.Он отметил, что Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.Накануне в ходе выступления на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено из страны. Однако в результате оно было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу. По его словам, только два из 87 кораблей отправились в Африку. Владимир Путин считает, что стоит ограничить вывоз зерна из украинских портов. Он пообещал посоветоваться об этом с президентом Турции.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, эрдоган, зерно, новости