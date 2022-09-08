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Эрдоган согласился с озвученной Путиным проблемой поставок зерна
Эрдоган согласился с озвученной Путиным проблемой поставок зерна - 08.09.2022 Украина.ру
Эрдоган согласился с озвученной Путиным проблемой поставок зерна
Президент Турции Тайип Эрдоган 8 сентября заявил, что согласен с озвученной российским лидером Владимиром Путиным проблемой касательно того, что зерно с Украины идет не в страны Африки, как предполагалось. Трансляцию вел телеканал ТРТ
2022-09-08T14:48
2022-09-08T14:48
2022-09-08T14:48
владимир путин
эрдоган
зерно
новости
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"Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые", - сказал Эрдоган.Он отметил, что Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.Накануне в ходе выступления на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено из страны. Однако в результате оно было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу. По его словам, только два из 87 кораблей отправились в Африку. Владимир Путин считает, что стоит ограничить вывоз зерна из украинских портов. Он пообещал посоветоваться об этом с президентом Турции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, эрдоган, зерно, новости
Владимир Путин, Эрдоган, зерно, Новости
Эрдоган согласился с озвученной Путиным проблемой поставок зерна
Президент Турции Тайип Эрдоган 8 сентября заявил, что согласен с озвученной российским лидером Владимиром Путиным проблемой касательно того, что зерно с Украины идет не в страны Африки, как предполагалось. Трансляцию вел телеканал ТРТ
"Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.
"Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции [против Москвы]. Мы [с президентом РФ] обсудим в Самарканде эту тему", - подчеркнул он.
Накануне в ходе выступления на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено из страны. Однако в результате оно было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу. По его словам, только два из 87 кораблей отправились в Африку.
Владимир Путин считает, что стоит ограничить вывоз зерна из украинских портов. Он пообещал посоветоваться об этом с президентом Турции.