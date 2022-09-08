https://ukraina.ru/20220908/1038553600.html

Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям"

Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям" - 08.09.2022 Украина.ру

Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит киевскому режиму и другим странам Европы военную помощь в размере 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает 8 сентября агентство Associated Press

2022-09-08T13:32

2022-09-08T13:32

2022-09-08T13:32

энтони блинкен

пентагон

киевский режим

военная помощь

новости

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Американский министр рассказал, что долгосрочная помощь на эту сумму будет направлена "Украине и 18 её соседям", включая страны НАТО и другим, которые "находятся в наибольшей опасности будущей российской агрессии".Агентство напоминает, что ранее в этот же день шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении Вашингтоном очередного пакета военной помощи киевскому режиму в размере $675 миллионов долларов.Объявленная Блинкеном помощь не включает средства, о которых говорил Остин, указывает Associated Press.По подсчётам агентства, с учётом сумм, объявленных Блинкеном и Остином, администрация президента Джо Байдена израсходует на поддержку Киева более 15 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20220824/1038036541.html

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энтони блинкен, пентагон, киевский режим, военная помощь, новости