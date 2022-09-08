Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям" - 08.09.2022 Украина.ру
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Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям"
Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям" - 08.09.2022 Украина.ру
Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит киевскому режиму и другим странам Европы военную помощь в размере 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает 8 сентября агентство Associated Press
2022-09-08T13:32
2022-09-08T13:32
энтони блинкен
пентагон
киевский режим
военная помощь
новости
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Американский министр рассказал, что долгосрочная помощь на эту сумму будет направлена "Украине и 18 её соседям", включая страны НАТО и другим, которые "находятся в наибольшей опасности будущей российской агрессии".Агентство напоминает, что ранее в этот же день шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении Вашингтоном очередного пакета военной помощи киевскому режиму в размере $675 миллионов долларов.Объявленная Блинкеном помощь не включает средства, о которых говорил Остин, указывает Associated Press.По подсчётам агентства, с учётом сумм, объявленных Блинкеном и Остином, администрация президента Джо Байдена израсходует на поддержку Киева более 15 миллиардов долларов.
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энтони блинкен, пентагон, киевский режим, военная помощь, новости
Энтони Блинкен, Пентагон, киевский режим, военная помощь, Новости

Блинкен объявил о дополнительных миллиардах военной помощи Украине и "18 её соседям"

13:32 08.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит киевскому режиму и другим странам Европы военную помощь в размере 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает 8 сентября агентство Associated Press
Американский министр рассказал, что долгосрочная помощь на эту сумму будет направлена "Украине и 18 её соседям", включая страны НАТО и другим, которые "находятся в наибольшей опасности будущей российской агрессии".
Агентство напоминает, что ранее в этот же день шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении Вашингтоном очередного пакета военной помощи киевскому режиму в размере $675 миллионов долларов.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 11:22
Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи УкраинеОсло и Лондон поставят Украине норвежские микробеспилотники Black Hornet, сообщает 24 августа РИА Новости, ссылаясь на правительство Норвегии
Объявленная Блинкеном помощь не включает средства, о которых говорил Остин, указывает Associated Press.
По подсчётам агентства, с учётом сумм, объявленных Блинкеном и Остином, администрация президента Джо Байдена израсходует на поддержку Киева более 15 миллиардов долларов.
 
Энтони БлинкенПентагонкиевский режимвоенная помощьНовости
 
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