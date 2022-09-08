https://ukraina.ru/20220908/1038549079.html

Первый министр госбезопасности ДНР назвал ответственного за теракты в Донбассе

Первый министр госбезопасности ДНР назвал ответственного за теракты в Донбассе

Первый министр госбезопасности ДНР назвал ответственного за теракты в Донбассе

На освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов. Последний случился в ночь на 8 сентября в Мелитополе в штабе движения "Мы вместе с Россией". Кто организует эти преступления в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук

2022-09-08T12:22

2022-09-08T12:22

2022-09-08T12:22

пинчук

днр

терроризм

антитеррор

сбу

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"Мы знаем о том, что существуют конкретные организаторы в Киеве этих террористических актов. В первую очередь – это военная разведка во главе с гражданином Кириллом Будановым. Это Служба безопасности Украины, это ряд националистических структур. С ними ничего не происходит, они себя комфортно чувствуют, они живут своей повседневной жизнью, ходят в киевские рестораны. Пока они будут чувствовать себя комфортно, убивая нас – эта история будет повторяться", - заявил он.По словам Пинчука, в период активных боевых действий антитеррористическая деятельность в населенных пунктах должна быть организована в рамках военно-гражданских администраций, когда военные и гражданские действуют сообща.Пинчук подчеркнул, что особую роль в этом деле играет именно внимательность мирных жителей, поэтому крайне важно донести до них, что терроризм – это опасность, которая рядом с ними, а не где-то далеко.

https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html

https://ukraina.ru/20220908/1038548339.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пинчук, днр, терроризм, антитеррор, сбу