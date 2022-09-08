https://ukraina.ru/20220908/1038536641.html

Киев в период СВО

Киев в период СВО - 08.09.2022 Украина.ру

Киев в период СВО

Угар в попытках выдумать столицу АнтиРоссии

2022-09-08T04:30

2022-09-08T04:30

2022-09-08T04:30

эксклюзив

украина

киев

сво

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Столица Украины в эти дни задыхается от смога. Воздух в городе стал одним из самых загрязненных в мире. Который год подряд горят торфяники и леса к северу от города. В ядовитой дымке бродят солдаты ВСУ и боевики теробороны, с удивлением изучая малознакомый им город, а по ночам на Печерске и Подоле, Оболони и Борщаговке, несмотря на комендантский час, до утра проходят вечеринки в ночных клубах, где собирается совсем иная публика. Полиция и военкомы периодически проводят рейды по ночным клубам. Только 5 сентября они выписали посетителям мужского пола 120 повесток, но, как правило, киевская золотая молодежь находит способы откупиться. Военные действия – это дело селян из Тернопольской и Черкасской области, по распространенному в этой среде мнению.За последние месяцы большая часть киевлян вернулась в город, но периодически власти запугивают горожан, заявляя о вероятном новом наступлении российских войск. В среду 7 сентября с очередным таким заявлением выступил командующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Горожан также предупреждают о вероятных проблемах с отоплением грядущей зимой. На этот случай власти города закупают передвижные котельные, которые в случае кризиса с отоплением должны обеспечить теплом хотя бы больницы и пункты обогрева.На Михайловской площади, излюбленном с 1990х месте сбора националистов, проходит выставка разбитой российской военной техники. Однако поскольку многие жители города крайне обеднели, полиция то и дело ловит охотников за цветным металлом, которые пытаются в самом центре города скрутить медную проводку. Кое-где в технике остаются взрывоопасные предметы. В Чернигове на аналогичной выставке произошел на днях взрыв, в результате которого пострадали дети.В центре города - явный перебор с националистической и патриотической символикой на квадратный метр. Ее лепят везде, куда только можно. Муралы и флаги, постеры с русофобскими фразами и цитатами украинских националистов. На Андреевском спуске затянут пленкой бюст Михаила Булгакова, зато неподалеку проходит выставка, посвященная погибшему в июне под Изюмом неонацисту Роману Ратушному. Участник неонацистских батальонов стал в июне ненадолго звездой западных СМИ. Не в последнюю очередь благодаря призывам убивать всех русских, включая детей, чтобы украинским детям затем было меньше убивать. Недавно в его честь была переименована улица Волгоградская в Киеве.На ВДНХ в Киеве мэр Киева Виталий Кличко открыл абсурдную выставку под названием "Непокоренная нация". Как ни парадоксально, она посвящена Трипольской археологической культуре, которую в Румынии называют Кукутеньской (5-3 тысячелетие до нашей эры). По мнению Кличко и организаторов, "выставка является очень актуальной в условиях российского вторжения, поскольку перечеркивает российские нарративы про искусственность Украины и доказывает, что страна тесно связана с европейской цивилизацией". Речь в данном случае идет об археологической культуре периода энеолита, а посыл выставки сводится к тому, что изготовители примитивной керамической посуды и кремниевых скребков уже тогда были украинцами и стремились в Евросоюз. Доказывать это должны украинские флажки, воткнутые в стенды с античной посудой.Сергей, киевский археолог с тридцатилетним стажем, посмеиваясь, рассказывает, что лет 25 назад они раскапывали в области остатки трипольского поселения. В достаточно большой команде археологов был лишь один украинский националист, мечтавший найти доказательства древности украинского народа и древнеукраинской письменности. Коллеги в шутку нацарапали гвоздиком на черепке нечто напоминающее трезубец и хаотичные закорючки, имитирующие письменность, закопав затем черепок на месте работы своего коллеги-националиста. На следующий день они со смехом наблюдали, как он обнаружив черепок, ни слова никому не сказав, спрятал его в карман и через полчаса мчался в киевское министерство с "сенсацией". По словам Сергея, он тогда даже представить себе не мог, что подобная антинаучная галиматья ляжет в основу государственной политики.В периоды после Оранжевой революции и Евромайдана Киев буквально захлёстывали волны "внутренних переселенцев" из депрессивных сёл и городков в надежде сделать себе карьеру не благодаря профессиональным навыкам, а исключительно на основе национальной идентичности и собственной напористости. Со временем они подмяли под себя город, сочиняя ему новую историю, нимало не смущаясь ее абсурдности и несообразности с фактами. В поведении "новых киевлян" отчетливо заметна истерическая составляющая, упор не на логику, а на эмоции. Однако всплеск истеричных националистических эмоций в неумелых и косноязычных попытках самоутвердиться в качестве "основы цивилизации" столь же резко сменяется растерянностью и подавленностью. Чем-то такое поведение напоминает поведение тысяч сектантов из "Белого братства", стекавшихся в Киев осенью 1993 года в ожидании "конца света".В целом и сам город, в сравнении с прошлым годом, производит достаточно болезненное впечатление. Он напоминает чахоточного больного, осунувшегося, озлобленного на весь белый свет, но периодически впадающего в лихорадочное буйство. В дымке от тлеющих торфяников солдат ВСУ с выбритым чубом испуганно пятиться от проносящегося джипа, из которого раздается женский хохот и громкая музыка. В растерянности он опрокидывает цветочные букеты торговок у входа в метро. Затем, не глядя, падает на лавочку и замирает, ухватившись за нее обеими руками. И на первый взгляд даже не понятно, то ли он жив, то ли мертв.

https://ukraina.ru/20220902/1038367293.html

https://ukraina.ru/20220825/1038073511.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, украина, киев, сво