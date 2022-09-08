Митрахович ответил, возобновит ли работу "Северный поток"

Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц Германия не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы. Об этом 1 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене, событие транслировалось в прямом эфире официального портала правительства