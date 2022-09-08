Митрахович ответил, возобновит ли работу "Северный поток"
© AP / Michael Sohn)
© AP / Michael Sohn)
Формально газопровод "Северный поток" остановлен в связи с необходимостью технического обслуживания, однако вряд ли Россия будет предпринимать большие усилия по возобновлению его работы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Станислав Митрахович
Он отметил, что европейские политики не скрывают своего желания уничтожить российскую экономику, и полностью отказаться через некоторое время от российского газа.
В этих условиях рассчитывать на то, что Россия будет стараться помочь Европе пройти холодный период – маловероятно. Если Европа так хочет жить без российского газа – пусть ее желание исполнится. Причём не когда-нибудь через пару лет, когда Европе будет удобно, а прямо здесь и сейчас
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
2 сентября, 07:13Германия не может прекратить импорт российского газа — ШольцГермания не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы. Об этом 1 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене, событие транслировалось в прямом эфире официального портала правительства