Митрахович ответил, возобновит ли работу "Северный поток" - 08.09.2022 Украина.ру
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Митрахович ответил, возобновит ли работу "Северный поток"
Митрахович ответил, возобновит ли работу "Северный поток" - 08.09.2022 Украина.ру
Митрахович ответил, возобновит ли работу "Северный поток"
Формально газопровод "Северный поток" остановлен в связи с необходимостью технического обслуживания, однако вряд ли Россия будет предпринимать большие усилия по возобновлению его работы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Станислав Митрахович
2022-09-08T05:45
2022-09-08T05:45
новости
северный поток
газ
станислав митрахович
европа
санкции
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Он отметил, что европейские политики не скрывают своего желания уничтожить российскую экономику, и полностью отказаться через некоторое время от российского газа.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, северный поток, газ, станислав митрахович, европа, санкции
Новости, Северный поток, газ, Станислав Митрахович, Европа, Санкции

Митрахович ответил, возобновит ли работу "Северный поток"

05:45 08.09.2022
 
© AP / Michael Sohn)
- РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP / Michael Sohn)
Читать в
Формально газопровод "Северный поток" остановлен в связи с необходимостью технического обслуживания, однако вряд ли Россия будет предпринимать большие усилия по возобновлению его работы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Станислав Митрахович
Он отметил, что европейские политики не скрывают своего желания уничтожить российскую экономику, и полностью отказаться через некоторое время от российского газа.

В этих условиях рассчитывать на то, что Россия будет стараться помочь Европе пройти холодный период – маловероятно. Если Европа так хочет жить без российского газа – пусть ее желание исполнится. Причём не когда-нибудь через пару лет, когда Европе будет удобно, а прямо здесь и сейчас

Станислав Митрахович
Станислав Митрахович
Ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 07:13
Германия не может прекратить импорт российского газа — ШольцГермания не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы. Об этом 1 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с согражданами в Эссене, событие транслировалось в прямом эфире официального портала правительства
 
НовостиСеверный потокгазСтанислав МитраховичЕвропаСанкции
 
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