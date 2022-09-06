https://ukraina.ru/20220906/1038485984.html

Станислав Митрахович о том, почему газ все еще идет через Украину и как надо останавливать ЗАЭС

Станислав Митрахович о том, почему газ все еще идет через Украину и как надо останавливать ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру

Станислав Митрахович о том, почему газ все еще идет через Украину и как надо останавливать ЗАЭС

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T16:20

2022-09-06T16:20

2022-09-06T16:23

интервью

станислав митрахович

российский газ

нефть

украина

рф

экономика

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Киев хочет спровоцировать радиационное заражение на Запорожской АЭС и сделать вид, что Россия виновата, предполагая, что Запад в любом случае поддержит Украину. Но европейским политикам это может не понравиться, считает ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.- Станислав, во Владивостоке на острове Русский стартовал Восточный экономический форум. Его девиз - "На пути к многополярному миру". Насколько нам удается формировать эффективный механизм взаимодействия с другими странами?– Я думаю, доказательством того, что у России получается наладить взаимодействия с той частью мира, которая не относится к Западу, доказательством является наша статистика, которая показывает рост экспорта российских товаров в эти страны.Прежде всего, того нашего экспорта, который попадает под западные санкции. То есть, иными словами, примерно две трети от той нефти, которая санкционирована в Европе, российская, она отправляется в Азию.Посмотрим, какая будет статистика, когда вступит в полноценную силу эмбарго. Пока эмбарго в силу не вступило, имеет место только самосанкционирование трейдеров. Но мы уже отчасти это компенсировали перенаправлением нефти в Индию и Китай. Мы находим механизмы, как можно продавать российскую нефть на Ближнем Востоке для потребления местных стран.Иногда выгоднее какой-нибудь ближневосточной стране, у которой есть своя нефть, купить российские нефтепродукты, жечь ее для получения электроэнергии, а свои нефтепродукты экспортировать. Те же ближневосточные страны могут смешивать российскую нефть и нефтепродукты с товарами других стран, экспортировать в виде смеси. Они нашли механизмы, как это делать. Мы видим, что в России замещаются многие потребительские товары, пока еще, к сожалению, не на российские аналоги, но на китайские. Западные товары замещаются на китайские. Посмотрите на каршеринг в Москве, где появляется куча китайских машин, которые сейчас вполне конкурентоспособные, техника, одежда, косметика, бренды индийские, иранские и т.д.Появляются механизмы, как торговать за пределами доллара. Да, это медленный процесс отказа от доллара, но именно попытка Америки помахать шашкой и как можно сильнее использовать свое доминирование в финансовой сфере, оно и привело к тому, что вынужденно мы от доллара отказываемся. Например, часть транзакций с разными странами уже идут и в местных валютах.Да, этот процесс еще требует развития, но постепенно он продвигается. Я бы был сторонником еще более быстрой переориентации на Восток. Я сторонник того, чтобы быстрее пошли переговоры с Китаем по газопроводу "Сила Сибири-2".Пока у нас до сих пор нет контракта по "Силе Сибири-2", несмотря на то, что полгода происходят события на Украине. Очень надеюсь, что в скором времени мы увидим интенсификацию этого процесса, как минимум, переговорного.– Получается, в этом году Восточный экономический форум как никогда актуален для нашей страны?– Да, и то, что он Восточный, и то, что он проходит во Владивостоке, на мой взгляд, это действительно символично. Кстати, год назад на предыдущем форуме во Владивостоке, глава "НОВАТЭК" Михельсон сказал, что Россия продвигается в создании собственных технологий сжижения газа, но технология "Арктический каскад", которую "НОВАТЭК" использует - он не то, что сам его придумал, были подрядчики, "НОВАТЭК" был конечным реализатором этих технологий… Михельсон прямо признал, что она работает недостаточно хорошо.Я был бы рад если бы по прошествии года мы услышали позитивные новости о том, что технологию мы эту дорабатываем. Для нас это принципиально интересно, потому что мы можем доработать эту среднетоннажную технологию в сторону более совершенную, и тогда мы будем переделывать запланированные заводы с крупнотоннажным сжижением на среднетоннажку. Это один из способов обойти западные санкции. Например, завод "Арктик-СПГ-2", который изначально был заточен на крупнотоннажку, переделать на среднетоннажку - при условии, что "Арктический каскад" мы довели до ума.Либо можно услышать, что "НОВАТЭК" и другие компании готовы объединить усилия для создания своих крупнотоннажных технологий. Для нас это абсолютно важно, это задача не отраслевая, а именно функциональной экономики. Потому что, если Россия будет отрезана от западного рынка газа, значит, нам придется делать ставку, помимо труб Китая, еще и на СПГ. Значит, нужно доработать свои технологии.Это очень символично, что такой принципиальнейший, важный вопрос был поднят именно на Восточном экономическом форуме год назад. Может быть, появится традиция отчитываться, как обстоят дела с этим направлением – раз в год во Владивостоке.– 31 августа остановил свою работу "Северный поток-1", поставки прекратились. При каких условиях возможно возобновление его работы?– Формально - в том случае, если будут проведены необходимые работы технического обслуживания, там, вы знаете, утечки есть и т.д.Но если смотреть в общем в политическом контексте, мы имеем Европу, которая давит Россию санкциями, которая заявляет о том, дословная цитата европейских политиков, что "надо Россию победить, в санкционной борьбе надо российскую экономику уничтожить, в частности энергетику". В этих условиях рассчитывать на то, что Россия будет стараться помочь Европе пройти холодный период - маловероятно. Если Европа так хочет жить без российского газа – пусть ее желание исполнится. Причем не когда-нибудь черед пару лет, когда Европе будет удобно, а прямо здесь и сейчас, не отходя от кассы. Вы хотели жить без российского газа – вот вы живете без российского газа.Пока, кстати, не все поставки прерваны, есть еще транзит через Украину, и есть транзит через "Турецкий поток" и его продолжение, которое называется "Балканский поток" - я имею в виду в такие страны как Греция, Сербия, Венгрия. В Болгарию не идет официально, потому что Болгария отказалась платить через схему рублями.Что касается украинского маршрута, то это большая интрига, сохранится он или нет. С точки зрения давления на Украину, по идее, его надо отключать. Но, с другой стороны, через Украину газ попадает в Приднестровье, а это очень важный объект для России, в том числе в военном смысле.Очевидно, что Украина вместе с Молдавией могут начать наступление на Приднестровье, там очень важный склад боеприпасов. Российские войска пока находятся в отдалении, поэтому это - сложный сюжет в Приднестровье. Возможно, это один из мотивов, почему сохраняется транзит (газа – Ред.) через Украину.Также надо учитывать, что основные, самые выгодные контракты у "Газпрома" сейчас реализуются через Украину по поставкам газа. Потому что через "Турецкий поток" газ идет, например, в Сербию и Венгрию. Там контракты, которые предполагают сниженную стоимость, потому что у нас особые отношения с Венгрией и Сербией.Через Украину – это обычный газ, которые подается с привязкой, в том числе, к бирже, там очень высокие цены. Поэтому важно даже сохранение этого небольшого транзита через Украину, он сейчас в три раза меньше, чем тот уровень, который согласован в контракте 2019 года. Даже эти поставки, всего лишь на треть от загрузки, от того уровня, который согласован в контракте, уже дает возможность неплохо зарабатывать "Газпрому". А "Газпром" платит налоги, зарабатывает российский бюджет.Поэтому для меня это большая интрига, как поступить с украинским транзитом. На самом деле здесь не все так однозначно. Но все-таки, скорее интуитивно - предположу, что рано или поздно все будет сворачиваться, несмотря на фактор денег, и несмотря на фактор Приднестровья.Что касается "Северного потока-1", я лично не вижу в обозримом будущем желания у России его запускать. Для этого есть технические ограничения. И самое главное, зачем это делать, когда Европейский Союз прямо говорит, что - "мы от вашего газа скоро откажемся". Скоро откажемся, а конкретно сейчас, пожалуйста, нам газ поставляйте… Это несерьезный разговор.– Смогут ли отказаться до конца этого текущего года, как заявил Шольц об этом?– Посмотрим. Мне кажется, Шольц пока делает бравурные заявления в том плане, что у него все под контролем, но на самом деле, не все под контролем – закрывается огромное количество предприятий в Германии, в других странах Европы. Только что была статья в "Блумберге" большая, посвященная ситуации с металлургической отраслью, с предприятиями алюминиевой сферы - абсолютная катастрофа, эту энергоемкую отрасль европейская экономика может в принципе потерять.Есть риск социальных протестов. Вы знаете, что недавно был большой митинг в Праге, 70 тысяч человек вышли на улицы с требованием пересмотреть линию правительства Чехии в отношении России и Украины. Это очень важный вопрос. Там, кстати, были энергетические сюжеты – то есть, (требование – Ред.) заключить новый контракт с Россией и т.д., это помимо всяких сюжетов по поводу прекращения поставок оружия на Украину.Есть какие-то первые сигналы, что подобные митинги начинаются в Германии, пока они маленькие, а в Чехии большой митинг – 70 тысяч, по версии полиции. А когда организуются сто тысяч – это имеет значение. Так что ситуация там действительно раскачивается. И Шольц пытается сделать вид, что у него все под контролем, отсюда заявления про декабрь.Посмотрим. Российские поставки совсем небольшие остались в Европу, всего лишь порядка 40 миллионов кубометров в год через Украину. Это на треть меньше, чем в контракте с Украиной согласовано. И небольшие объемы через "Турецкий поток", который дальше продолжается на Балканы – это Греция, Венгрия и Сербия. Причем Сербия даже не входит в Европейский Союз.Может быть, по факту получится, что от российского газа отказались не потому, что были готовы, а потому что так вышло, и Россия тоже подсуетилась. Кстати, есть еще поставки российского СПГ в Европу, в частности, в Финляндию и другие страны. Они пока не запрещены. Посмотрим, запретит ли их Европейский Союз в ближайшем будущем.– Цены на газ подбираются к отметке в 3000 евро за тысячу кубометров. Что это - результат недальновидной политики Евросоюза?– Да, это результат недальновидной политики, то, что неправильно просчитано. Сначала это результат регулирования рынка, такие вещи, как отказ от долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных контрактов. Это излишне быстрая ставка на зеленый энергопереход, без учета имеющихся технологических и иных ограничений, желание (быстро – Ред.) перейти на возобновляемые источники энергии. Надо было постепенно делать, но слишком быстро побежали.Потом, естественно, это попытка мешать всевозможным проектам, которые инициировала Россия. Попытка мешать "Северному потоку-2", и куча других событий, которые совершались еще до февраля 2022 года.Сейчас, после всех санкций в отношении России странно предполагать, что Европа вводит санкции в отношении энергетического партнерства с той страной, которая поставляла львиную долю всевозможных энергоресурсов в Европу, было бы смешно ожидать, что в этих условиях цена будет идти вниз. Почему она должна идти вниз? Поэтому цена рекордно высокая, и это пока еще только начало осени.– В это же время министрs финансов стран G7 договорились о ценовом потолке на нефть из России. США раскритиковали это решение. Кто выиграет в этой ситуации?– На самом деле про потолок – это пока декларация международному сообществу: присоединяйтесь к нам. Там есть куча проблем с тем, чтобы на практике ввести потолок цен. Давайте перечислим основные эти проблемы. Начнем с того, что из стран Большой семерки шесть стран уже запретили импорт российской нефти, либо этот запрет вступает в силу в декабре. США, Канада и Великобритания уже запретили импорт российской нефти. Франция, Германия, Италия, часть Европейского Союза, в Европейском Союзе принято решение запретить импорт российской нефти морским путем с 5 декабря. Остался еще нефтепровод "Дружба", и то - только на некоторое время.Иными словами – осталась только одна Япония в Большой семерке, которая нефть покупает. Ради чего тогда сыр-бор? Ради чего разговор про предельную цену - чтобы только Японию уговорить не участвовать? Ну вот японские СМИ уже написали, что Япония, скорее всего, получит исключения для того, чтобы сахалинскую нефть получать вне прайс-кэпа. Это несерьезный, дырчатый, дырявый прайс-кэп.Чтобы унифицировать это в мировом масштабе, нужно, чтобы присоединились Китай и Индия. Зачем Китаю и Индии это делать? Китай точно не присоединиться, зачем Китаю западные политики? Индия, скорее всего, тоже не присоединиться, зачем ей рисковать, она и так получает скидки на российскую нефть за счет прямых договоренности индийских компаний с российскими. Зачем ей рисковать, зачем согласовывать свои скидки с Западом? Наоборот, можно потерять эту синицу в руках, в виде дешевой российской нефти, ради журавля в небе, чтобы нефть была еще дешевле.А вдруг Россия вообще прекратит поставки тем странам, которые к прайс-кэпу присоединились. Это, кстати, анонсировано Александром Новаком, российским вице-премьером – прайс-кэп введете, мы вам перестанем нефть поставлять. Индия может потерять российскую нефть. Зачем ей нужно присоединяться? Я на 99% уверен, что Индия к прайс-кэпу присоединяться не будет.Единственное, что во всей этой инициативе интересно, что могут запретить услуги страховых компаний, и судоходных компаний, могут запретить этим компаниям из Европы помогать России поставлять нефть в Азию. Но этого мы и так ждали, даже вне инициативы с прайс-кэпом. Это могло случиться три месяца назад или шесть месяцев назад. К этому надо готовиться.Поскольку российская нефть востребована в Китае, Индии и других странах, поэтому какие-то будут созданы страховые компании и судоходные, в том числе и в этом регионе мира, которые специально будет заниматься перевозками российской нефти, их обеспечением. Что-то Россия будет делать сама, у нас есть "Российская национальная страховая компания", принадлежащая Банку России, у нас есть "Совкомфлот", своя компания. Будем использовать партнеров из Индии и Китая. Я думаю, что в Китае будут созданы специальные компании, которые будут работать именно с подсанкционными странами, для того, чтобы предоставлять страховки и организовывать судоходство.– Последний вопрос - о ситуации вокруг Запорожской АЭС, о визите делегации МАГАТЭ. К чему пришли, есть ли какие-то подвижки? Насколько этот приезд был необходим?– Приезд их (комиссии МАГАТЭ – Ред.) был нужен для того, чтобы если не полностью прекратить, то ограничить обстрелы АЭС, которые ведет Украина.Украинская позиция понятна – они хотят спровоцировать там радиационное заражение, сделать вид, что Россия виновата, предполагая, что Запад в любом случае поддержит, какую бы глупость Украина не делала. Мол, вы, русские, или уходите с Запорожской АЭС, отдайте нам контроль над ней, или мы ее повредим, будет радиационное заражение, а Запад нас поддержит просто потому, что мы Украина.Но это может не сработать. Во-первых, делегация МАГАТЭ приехала, это означает, что все-таки может быть какая-то другая точка зрения высказана. Во-вторых, если американцев устроит эта ситуация радиационного заражения, то европейские правительства должны считаться с тем, что какая-то часть заражения может и до них дойти. Они хоть Украину во всем поддерживают, но, по идее, если будет заражение, на самом деле западные правительства тоже могут быть не в восторге относительно того, что Украина делает.Поэтому здесь Украина может просчитаться. Она считает, что ее будут поддерживать в любом случае, а вдруг нет? Вдруг радиационное заражение дойдет до Европы, и там вспомнят, что вообще-то обстреливала Украина, зачем бы Россия обстреливала эту станцию, которую и так физически контролирует.МАГАТЭ в данном случае посредник, и России лучше, чтобы они приезжали, смотрели и видели, что там находятся российские войска. Вряд ли они сами себя обстреливают. Это часть диалога. Но я не думаю, что МАГАТЭ сама по себе все решит.Нам нужно эту станцию (ЗАЭС – Ред.) остановить, это было бы оптимально сейчас. Но после того, как мы ее остановим – все равно нужно электричество для охлаждения, а как тогда его взять? Надо строить линии передач, а Украина их обстреливает. Дизельные станции ставить переносные – Украина их тоже обстреливает. То есть, это вопрос, как нам это решить, какие станции в укрытиях делать? Это будет вопрос на ближайшие месяцы.

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Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, станислав митрахович, российский газ, нефть, украина, рф, экономика