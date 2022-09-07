https://ukraina.ru/20220907/1038521221.html

Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ

Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ - 07.09.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ

Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T13:12

2022-09-07T13:12

2022-09-07T14:14

чем воюют на украине

геннадий алехин

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ракеты

украина

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Союзные войска в ходе спецоперации уже применяют новые, усовершенствованные системы вооружения и боевой техники. Они активно используются инженерными подразделениями. Взять, к примеру, «Солнцепек» – оружие ближнего боя, дальность его поражения — до 10 километров.Высокая точность залповой стрельбы достигается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель, что исключает попадание во второстепенные или невоенные объекты. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 4-5 метров. У системы «Солнцепек» был предшественник — ТОС-1 «Буратино» — который успешно применялся еще в Афганистане, а потом и в Чечне. Мне довелось наблюдать, как применялась это оружие во время второй чеченской кампании. Наибольшая его эффективность достигалась в горных районах, в узких ущельях, где подрыв боезапаса обеспечивал более плотное облако перепада давления. Сложность заключалась в доставке самой огнеметной системы в труднопроходимые районы, ведь у «Буратино» в качестве боевой машины использовалась база танка Т-72, а заряжающая машина на базе автомобиля КрАЗ. В горах они не всюду проходили.Кстати, незадолго до начала специальной военной операции на Украине влиятельные американские порталы и эксперты назвали тяжелую ТОС-1 и ТОС-1-А «Солнцепек» «самым мощным неядерным оружием, способным нанести урон ужасным образом». Как отмечают специалисты, эти системы выпускают химическое облако, которое буквально высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения. В случае конфликта ТОС, как правило, становятся целью номер один для противника.Российские тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек» не случайно созданы на базе танков. Связано это не только с дальностью поражения их боезарядов, но и с необходимостью огневой поддержки войск в передовых порядках, на расстоянии прямого выстрела. Эти огнеметные системы, наряду с другими новыми или модернизированными видами вооружения уже показали свою эффективность в ходе боевых действий на Украине.В то же время специалисты расчетов (экипажей) этих систем должны обладать высоким мастерством и сноровкой, четким и слаженным взаимодействием с другими родами войск. К примеру, тяжелые огнеметные системы на поле боя могут стать уязвимыми: для залпа нужно подойти довольно близко, а боекомплект невозможно полностью обезопасить — атака противника по «Солнцепеку» огнем из скорострельных пушек или гранатометов может привести к самопроизвольному выстреливанию ракет. Поэтому важно в такой ситуации выдвигаться на огневой рубеж только в сопровождении танков.В последние годы новые модернизированные системы получили дополнительную защиту боеприпасов и, как следствие, машин. Основное вооружение обоих комплексов — неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров. Два типа ракет снаряжаются объемно-детонирующей или зажигательной боевой частью. Дальность полета ракет — от 3 до 10 километров. Пуск производится из пакета трубчатых направляющих. Они представляют собой своеобразный короб, внутри которого размещены «гнезда» для реактивных снарядов. Пакет направляющих может наводиться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.Одним из главных отличий оригинальной и модернизированной версии огнеметной системы является разное количество направляющих для ракет. Причиной этого стали особенности боевого применения комплекса. Поскольку максимальная дальность пуска ракет типа МО.101.04 была относительно невелика, в войсках сразу же стали принимать меры в отношении безопасности машины и экипажа. Объемно-детонирующая или зажигательная боевая часть, получив повреждение на пусковой установке, может уничтожить всю машину.Во избежание подобных инцидентов еще во время первых применений ТОС-1 в Афганистане (конец восьмидесятых) экипажи оставляли крайние боковые направляющие пустыми. Благодаря этому, относительно редкие осколки и пули противника не имели почти никаких шансов повредить ракеты. Учтя этот опыт, инженеры омского КБ транспортного машиностроения переделали конструкцию пусковой установки. Во-первых, «потеря» шести ракет на практике не оказывала значительного действия на эффективность стрельбы. Поэтому оставили только 24 направляющие. Во-вторых, сэкономленные объем и вес были отданы под обеспечение защиты реактивных снарядов. Теперь внешняя облицовка пусковой установки выполняется из бронелистов и выдерживает попадание бронебойной пули Б-32 (патрон 7,62×54 мм) с расстояния 500 метров. Таким образом, боевая машина комплекса ТОС-1А практически не подвержена риску уничтожения в результате повреждения боевой части ракеты стрелковым оружием или осколками, тем более при стрельбе МО.101.04М на максимальную дальность. Что касается защиты шасси и экипажа, то противоснарядная защита бронекорпуса танка Т-72 не выдерживает попадание только мощных кумулятивных и высокоскоростных подкалиберных оперенных снарядов.Учитывая сложный характер оборонительных сооружений противника, на Украине стали применять по полной программе, казалось бы, устаревшую, но проверенную, а во многих случаях незаменимую установку разминирования УР-77. Такого же мнения придерживаются генералы и офицеры, воевавшие на Северном Кавказе. Установка УР-77 принята на вооружение армии еще с советских времен. В войсках ее называют «Змей Горыныч». При прорыве переднего края обороны противника, насыщенного железобетонными сооружениями, эффект весьма ощутимый.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220901/1038312069.html

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2022

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

геннадий алехин, всу, эксклюзив, оружие, сво, разминирование, вооружение, ракеты, украина, россия