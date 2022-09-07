Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ - 07.09.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220907/1038521221.html
Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ
Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ - 07.09.2022 Украина.ру
Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ
Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T13:12
2022-09-07T14:14
чем воюют на украине
геннадий алехин
всу
эксклюзив
оружие
сво
разминирование
вооружение
ракеты
украина
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Союзные войска в ходе спецоперации уже применяют новые, усовершенствованные системы вооружения и боевой техники. Они активно используются инженерными подразделениями. Взять, к примеру, «Солнцепек» – оружие ближнего боя, дальность его поражения — до 10 километров.Высокая точность залповой стрельбы достигается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель, что исключает попадание во второстепенные или невоенные объекты. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 4-5 метров. У системы «Солнцепек» был предшественник — ТОС-1 «Буратино» —&nbsp;который успешно применялся еще в Афганистане, а потом и в Чечне. Мне довелось наблюдать, как применялась это оружие во время второй чеченской кампании. Наибольшая его эффективность достигалась в горных районах, в узких ущельях, где подрыв боезапаса обеспечивал более плотное облако перепада давления. Сложность заключалась в доставке самой огнеметной системы в труднопроходимые районы, ведь у «Буратино» в качестве боевой машины использовалась база танка Т-72, а заряжающая машина на базе автомобиля КрАЗ. В горах они не всюду проходили.Кстати, незадолго до начала специальной военной операции на Украине влиятельные американские порталы и эксперты назвали тяжелую ТОС-1 и ТОС-1-А «Солнцепек» «самым мощным неядерным оружием, способным нанести урон ужасным образом». Как отмечают специалисты, эти системы выпускают химическое облако, которое буквально высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения. В случае конфликта ТОС, как правило, становятся целью номер один для противника.Российские тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек» не случайно созданы на базе танков. Связано это не только с дальностью поражения их боезарядов, но и с необходимостью огневой поддержки войск в передовых порядках, на расстоянии прямого выстрела. Эти огнеметные системы, наряду с другими новыми или модернизированными видами вооружения уже показали свою эффективность в ходе боевых действий на Украине.В то же время специалисты расчетов (экипажей) этих систем должны обладать высоким мастерством и сноровкой, четким и слаженным взаимодействием с другими родами войск. К примеру, тяжелые огнеметные системы на поле боя могут стать уязвимыми: для залпа нужно подойти довольно близко, а боекомплект невозможно полностью обезопасить —&nbsp;атака противника по «Солнцепеку» огнем из скорострельных пушек или гранатометов может привести к самопроизвольному выстреливанию ракет. Поэтому важно в такой ситуации выдвигаться на огневой рубеж только в сопровождении танков.В последние годы новые модернизированные системы получили дополнительную защиту боеприпасов и, как следствие, машин. Основное вооружение обоих комплексов —&nbsp;неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров. Два типа ракет снаряжаются объемно-детонирующей или зажигательной боевой частью. Дальность полета ракет —&nbsp;от 3 до 10 километров. Пуск производится из пакета трубчатых направляющих. Они представляют собой своеобразный короб, внутри которого размещены «гнезда» для реактивных снарядов. Пакет направляющих может наводиться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.Одним из главных отличий оригинальной и модернизированной версии огнеметной системы является разное количество направляющих для ракет. Причиной этого стали особенности боевого применения комплекса. Поскольку максимальная дальность пуска ракет типа МО.101.04 была относительно невелика, в войсках сразу же стали принимать меры в отношении безопасности машины и экипажа. Объемно-детонирующая или зажигательная боевая часть, получив повреждение на пусковой установке, может уничтожить всю машину.Во избежание подобных инцидентов еще во время первых применений ТОС-1 в Афганистане (конец восьмидесятых) экипажи оставляли крайние боковые направляющие пустыми. Благодаря этому, относительно редкие осколки и пули противника не имели почти никаких шансов повредить ракеты. Учтя этот опыт, инженеры омского КБ транспортного машиностроения переделали конструкцию пусковой установки. Во-первых, «потеря» шести ракет на практике не оказывала значительного действия на эффективность стрельбы. Поэтому оставили только 24 направляющие. Во-вторых, сэкономленные объем и вес были отданы под обеспечение защиты реактивных снарядов. Теперь внешняя облицовка пусковой установки выполняется из бронелистов и выдерживает попадание бронебойной пули Б-32 (патрон 7,62×54 мм) с расстояния 500 метров. Таким образом, боевая машина комплекса ТОС-1А практически не подвержена риску уничтожения в результате повреждения боевой части ракеты стрелковым оружием или осколками, тем более при стрельбе МО.101.04М на максимальную дальность. Что касается защиты шасси и экипажа, то противоснарядная защита бронекорпуса танка Т-72 не выдерживает попадание только мощных кумулятивных и высокоскоростных подкалиберных оперенных снарядов.Учитывая сложный характер оборонительных сооружений противника, на Украине стали применять по полной программе, казалось бы, устаревшую, но проверенную, а во многих случаях незаменимую установку разминирования УР-77. Такого же мнения придерживаются генералы и офицеры, воевавшие на Северном Кавказе. Установка УР-77 принята на вооружение армии еще с советских времен. В войсках ее называют «Змей Горыныч». При прорыве переднего края обороны противника, насыщенного железобетонными сооружениями, эффект весьма ощутимый.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
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Геннадий Алёхин
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геннадий алехин, всу, эксклюзив, оружие, сво, разминирование, вооружение, ракеты, украина, россия
Чем воюют на Украине, Геннадий Алехин, ВСУ, Эксклюзив, оружие, СВО, разминирование, вооружение, ракеты, Украина, Россия

Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ

13:12 07.09.2022 (обновлено: 14:14 07.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий.
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Союзные войска в ходе спецоперации уже применяют новые, усовершенствованные системы вооружения и боевой техники. Они активно используются инженерными подразделениями. Взять, к примеру, «Солнцепек» – оружие ближнего боя, дальность его поражения — до 10 километров.
Высокая точность залповой стрельбы достигается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель, что исключает попадание во второстепенные или невоенные объекты. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 4-5 метров. У системы «Солнцепек» был предшественник — ТОС-1 «Буратино» — который успешно применялся еще в Афганистане, а потом и в Чечне.
Мне довелось наблюдать, как применялась это оружие во время второй чеченской кампании. Наибольшая его эффективность достигалась в горных районах, в узких ущельях, где подрыв боезапаса обеспечивал более плотное облако перепада давления. Сложность заключалась в доставке самой огнеметной системы в труднопроходимые районы, ведь у «Буратино» в качестве боевой машины использовалась база танка Т-72, а заряжающая машина на базе автомобиля КрАЗ. В горах они не всюду проходили.
Кстати, незадолго до начала специальной военной операции на Украине влиятельные американские порталы и эксперты назвали тяжелую ТОС-1 и ТОС-1-А «Солнцепек» «самым мощным неядерным оружием, способным нанести урон ужасным образом». Как отмечают специалисты, эти системы выпускают химическое облако, которое буквально высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения. В случае конфликта ТОС, как правило, становятся целью номер один для противника.
Российские тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек» не случайно созданы на базе танков. Связано это не только с дальностью поражения их боезарядов, но и с необходимостью огневой поддержки войск в передовых порядках, на расстоянии прямого выстрела. Эти огнеметные системы, наряду с другими новыми или модернизированными видами вооружения уже показали свою эффективность в ходе боевых действий на Украине.
В то же время специалисты расчетов (экипажей) этих систем должны обладать высоким мастерством и сноровкой, четким и слаженным взаимодействием с другими родами войск. К примеру, тяжелые огнеметные системы на поле боя могут стать уязвимыми: для залпа нужно подойти довольно близко, а боекомплект невозможно полностью обезопасить — атака противника по «Солнцепеку» огнем из скорострельных пушек или гранатометов может привести к самопроизвольному выстреливанию ракет. Поэтому важно в такой ситуации выдвигаться на огневой рубеж только в сопровождении танков.
В последние годы новые модернизированные системы получили дополнительную защиту боеприпасов и, как следствие, машин. Основное вооружение обоих комплексов — неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров. Два типа ракет снаряжаются объемно-детонирующей или зажигательной боевой частью. Дальность полета ракет — от 3 до 10 километров. Пуск производится из пакета трубчатых направляющих. Они представляют собой своеобразный короб, внутри которого размещены «гнезда» для реактивных снарядов. Пакет направляющих может наводиться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Одним из главных отличий оригинальной и модернизированной версии огнеметной системы является разное количество направляющих для ракет. Причиной этого стали особенности боевого применения комплекса. Поскольку максимальная дальность пуска ракет типа МО.101.04 была относительно невелика, в войсках сразу же стали принимать меры в отношении безопасности машины и экипажа. Объемно-детонирующая или зажигательная боевая часть, получив повреждение на пусковой установке, может уничтожить всю машину.
Геннадий Алехин
13 мая, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Во избежание подобных инцидентов еще во время первых применений ТОС-1 в Афганистане (конец восьмидесятых) экипажи оставляли крайние боковые направляющие пустыми. Благодаря этому, относительно редкие осколки и пули противника не имели почти никаких шансов повредить ракеты.
Учтя этот опыт, инженеры омского КБ транспортного машиностроения переделали конструкцию пусковой установки. Во-первых, «потеря» шести ракет на практике не оказывала значительного действия на эффективность стрельбы. Поэтому оставили только 24 направляющие. Во-вторых, сэкономленные объем и вес были отданы под обеспечение защиты реактивных снарядов. Теперь внешняя облицовка пусковой установки выполняется из бронелистов и выдерживает попадание бронебойной пули Б-32 (патрон 7,62×54 мм) с расстояния 500 метров. Таким образом, боевая машина комплекса ТОС-1А практически не подвержена риску уничтожения в результате повреждения боевой части ракеты стрелковым оружием или осколками, тем более при стрельбе МО.101.04М на максимальную дальность.
Что касается защиты шасси и экипажа, то противоснарядная защита бронекорпуса танка Т-72 не выдерживает попадание только мощных кумулятивных и высокоскоростных подкалиберных оперенных снарядов.
БТР M113 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 07:55Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. От советских БТР до новейших "Бумерангов"
Учитывая сложный характер оборонительных сооружений противника, на Украине стали применять по полной программе, казалось бы, устаревшую, но проверенную, а во многих случаях незаменимую установку разминирования УР-77. Такого же мнения придерживаются генералы и офицеры, воевавшие на Северном Кавказе. Установка УР-77 принята на вооружение армии еще с советских времен. В войсках ее называют «Змей Горыныч». При прорыве переднего края обороны противника, насыщенного железобетонными сооружениями, эффект весьма ощутимый.
 
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