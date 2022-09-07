"Достаточно только кнопку нажать": Путин рассказал, как решить проблему немцев - 07.09.2022 Украина.ру
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"Достаточно только кнопку нажать": Путин рассказал, как решить проблему немцев
"Достаточно только кнопку нажать": Путин рассказал, как решить проблему немцев - 07.09.2022 Украина.ру
"Достаточно только кнопку нажать": Путин рассказал, как решить проблему немцев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова запустить "Северный поток" в любой момент, но Украина и Европа препятствуют этому. Об этом он сказал 7 сентября, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума "На пути к многополярному миру".
2022-09-07T12:25
2022-09-07T12:25
новости
владимир путин
газ
северный поток-2
германия
северный поток
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Президент напомнил, что работе газопровода препятствуют не в Москве, а в Киеве и в Европе: Украина ограничила транзит газа через свою территорию, Польша перекрыла поставки через Белоруссию, а Брюссель создал ситуацию, в которой "Газпром" не может поставить турбину для работы "Северного потока".Путин подчеркнул готовность России включить "Северный поток" в любой момент.Ранее в Telegram-канале Ростехнадзора было опубликовано предупреждение "Газпрому" о том, что обнаруженные неисправности единственного рабочего двигателя газопровода "Северный поток" не позволяют обеспечить безопасную работу системы, в связи с чем магистраль была полностью остановлена."Газпром" уже направил письмо президенту Siemens Energy AG, компании, проводившей техобслуживание турбины, о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.Северный поток" является основным маршрутом поставок газа из России в Европу. С середины июня магистраль работала с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от своей пропускной мощности.Также 6 сентября глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу CNBC сказал, что немецким и другим европейским предприятиям следует думать, что "худшее только впереди". По его мнению, даже после окончания спецоперации на Украине, цены на газ "не упадут мгновенно".По его словам, Uniper ищет замену российскому газу, в частности, путем развития отношений с австралийской нефтегазовой компанией Woodside Energy, однако цены не сопоставимы с российскими.
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новости, владимир путин, газ, северный поток-2, германия, северный поток
Новости, Владимир Путин, газ, Северный поток-2, Германия, Северный поток

"Достаточно только кнопку нажать": Путин рассказал, как решить проблему немцев

12:25 07.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова запустить "Северный поток" в любой момент, но Украина и Европа препятствуют этому. Об этом он сказал 7 сентября, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума "На пути к многополярному миру".

Выход один - в Германии сейчас, мы видим, демонстрации ходят с требованием включить 'Северный поток 1'. Мы разделяем эти требования потребителей в Германии, мы готовы это сделать завтра, достаточно просто кнопку нажать.

Президент напомнил, что работе газопровода препятствуют не в Москве, а в Киеве и в Европе: Украина ограничила транзит газа через свою территорию, Польша перекрыла поставки через Белоруссию, а Брюссель создал ситуацию, в которой "Газпром" не может поставить турбину для работы "Северного потока".
Путин подчеркнул готовность России включить "Северный поток" в любой момент.
Ранее в Telegram-канале Ростехнадзора было опубликовано предупреждение "Газпрому" о том, что обнаруженные неисправности единственного рабочего двигателя газопровода "Северный поток" не позволяют обеспечить безопасную работу системы, в связи с чем магистраль была полностью остановлена.
"Газпром" уже направил письмо президенту Siemens Energy AG, компании, проводившей техобслуживание турбины, о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.
Северный поток" является основным маршрутом поставок газа из России в Европу. С середины июня магистраль работала с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от своей пропускной мощности.
Также 6 сентября глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу CNBC сказал, что немецким и другим европейским предприятиям следует думать, что "худшее только впереди". По его мнению, даже после окончания спецоперации на Украине, цены на газ "не упадут мгновенно".
По его словам, Uniper ищет замену российскому газу, в частности, путем развития отношений с австралийской нефтегазовой компанией Woodside Energy, однако цены не сопоставимы с российскими.
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