https://ukraina.ru/20220907/1038501556.html

Политолог: Лиз Трасс вообще ничего не понимает в Украине

Политолог: Лиз Трасс вообще ничего не понимает в Украине - 07.09.2022 Украина.ру

Политолог: Лиз Трасс вообще ничего не понимает в Украине

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не относится к системе воспитания британских элит, она не понимает особенностей ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2022-09-07T07:52

2022-09-07T07:52

2022-09-07T07:52

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон преследовал определенные цели на Украине. Сменившая Джонсона 6 сентября Лиз Трасс "в этом вообще ничего не понимает", считает Дробницкий.Британские инструкторы, обучавшие военнослужащих ВСУ, могут покинуть Украину, считает Дробницкий. При Джонсоне профессиональные военные могли спокойно работать. При Лиз Трасс, которая "будет дергаться и будет марионеткой" в руках Консервативной партии, работа на местах будет затруднена.Полностью текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220906/1038495217.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, трасс (лиз трасс), украина, великобритания, россия