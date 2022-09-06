https://ukraina.ru/20220906/1038484731.html

Дмитрий Дробницкий: Великобритания при Лиз Трасс может привести Украину к военной катастрофе

Дмитрий Дробницкий: Великобритания при Лиз Трасс может привести Украину к военной катастрофе - 06.09.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Великобритания при Лиз Трасс может привести Украину к военной катастрофе

Если у Бориса Джонсона в отношении Украины была определенная цель, то Лиз Трасс в этом вообще ничего не понимает. Она действительно не понимает, что... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T12:35

2022-09-06T12:35

2022-09-06T13:47

интервью

борис джонсон

трасс (лиз трасс)

украина

великобритания

россия

запад

кризис

отопительный сезон

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Если у Бориса Джонсона в отношении Украины была определенная цель, то Лиз Трасс в этом вообще ничего не понимает. Она действительно не понимает, что объединенный Запад находится в кризисе. Единственное, что может быть, так это то, что Британия, получив такого лидера, вступит в политический кризис и не сможет столь яростно требовать от всех поддерживать Киев оружием и снарядами. Но это произойдет не сейчас, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Дмитрий Олегович, вы у себя в телеграм-канале написали, что при премьерстве Лиз Трасс внешнее управление Киевом сохранится, но оно будет менее профессиональным, чем при Борисе Джонсоне. Почему вы так думаете?— Борис Джонсон относится к выпуску британской элиты, которая получила не только хорошее образование, но и хорошую практику. Он был окружен неплохими советчиками. Он и Кэмерон — это последние оксфордские мальчики, на которых делала ставку старая британская элита.Борис Джонсона как раз и сняли за то, что он был слишком самостоятельным. В Британии бывает очень трудно принимать решения, потому что там нет разделения между законодательной и исполнительной властью. Члены правительства — это те же члены парламента. Такая система не даст Лиз Трасс возможности эффективно действовать во внешней и тем более во внутренней политике.Джонсон на это не оглядывался. У него было достаточно решимости и собственной экспертизы, чтобы не оглядываться на товарищей по партии. Товарищи по партии ему как раз за это отомстили, когда все его министры ушли под нажимом партийных функционеров.У Джонсона было стратегическое видение. Он прекрасно знал, что и зачем он будет делать. Понятно, что для нас отвратительно сжигание полей Украины и создание России максимальных проблем на наших западных рубежах. Но за счет этого он хотел, чтобы Британия получила свое место в новом перебалансированном Западе.А Лиз Трасс — девушка 1975 года рождения. Образование у нее уже не то. Ничем, кроме лозунгов, она не мыслила ни во время обучения, ни когда она пришла в парламент по партийной линии. Она не входит в британскую элиту, которую воспитывали для управления страной. Она входит в ту часть истеблишмента, которая свалила Джонсона из-за его самостоятельности. Она не обладает ни компетенциями, ни волей, ни политической самостоятельностью. В конечном счете Британию ждет политический кризис на фоне ухудшающейся экономической обстановки. Будут досрочные выборы.— Ее непрофессионализм что-то конкретно изменит для нас на украинском направлении?— Я уже говорил, что если у Джонсона в отношении Украины была определенная цель, то Лиз Трасс в этом вообще ничего не понимает. Она действительно не понимает, что объединенный Запад находится в кризисе. И дело не в недостатке ее вузовского образования. Она не относится к британской системе воспитания элит, которой всегда славился Туманный Альбион. Ей сказали, что «демократия лучше, чем недемократия». И она говорит, что «на Украине демократия». А особенностей ситуации она не понимает.У Киева могут быть проблемы в том смысле, что британские специалисты, которые работали «на земле» на стороне ВСУ, могут поехать домой. Одно дело, когда у вас есть один зарвавшийся, но компетентный премьер. Это дает возможность профессиональным военным, разведчикам и инструкторам спокойно работать. А в условиях, когда она будет дергаться и будет марионеткой в руках партии, это затруднит всяческую работу специалистам на местах.Но это не только британская проблема. Это проблема объединенного Запада.— Изменится ли после Лиз Трасс политика Польши в отношении Великобритании и тех планов, которые изначально были у Варшавы?— Это большой вопрос. Польша связывала свое будущее с вхождением в британскую субзону. Она хотела быть придатком к AUKUS. Джонсону были неинтересны Франция и Германия. Его интересовали страны послабее вроде Польши, Румынии, Венгрии или Сербии. Потому что расходы не такие большие, а выхлоп большой. Это самые границы России. Можно было всегда говорить, что это «форпост для защиты от остатков России». А сейчас, когда Лиз Трасс начнут дергать ее же собственные товарищи по партии, у Польши могут сложиться проблемы.Но у Польши в любом случае возникли бы проблемы. Это только довесок. Потому что это объективные проблемы, которые начались еще в 2012–2013-х годах. Мы сейчас наблюдаем падение правительств, потому что сделать они больше ничего не могут. Убираем Джонсона, получаем Лиз Трасс. А это то же самое, только хуже.Было бы интересно, если во главе Британии попытались поставить банкиров. Я поэтому и прогнозировал, что Реши Сунак станет премьером. Но государственный истеблишмент решил иначе, потому что ничего лучше придумать не смог. Более серого политика, чем Лиз Трасс, трудно себе представить.— Отмечается, что в Донбассе мы взяли определенную паузу, чтобы подождать отопительного сезона в расчете, что Европа поменяет свою позицию по Украине. Насколько такой подход может быть оправдан?— Европейские элиты готовятся к подавлению массовых недовольств. Они несамостоятельны в принятии решений. Евросоюз делает то, что ему велит глобальное начальство, а глобальное начальство занимает позицию "мерзните, но делайте то, что я говорю". У них нет никаких других тем для воплощения, кроме выполнения противоречивых указаний из Вашингтона. Отопительный сезон их вообще не волнует. У них будет тепло. У них будет сытно. Выйдет народ на улицу – подавим. Там и законы соответствующие, и полиция усиливается.Британию с таким политиком, как Лиз Трасс, ничего хорошего не ждет. Единственное, что может быть, так это то, что Британия, получив такого лидера, когда партия Тори начнет дергаться туда-сюда и будут очередные выборы, не сможет столь яростно требовать от всех поддерживать Киев оружием и снарядами. Но это произойдет не сейчас, потому что там американские деньги заряжены. Потому что во время выборов парламентским демократиям сложно отреагировать на ситуацию. Но это все равно произошло бы. Потому что сколько бы ты ни забрасывал Украину снарядами, кризис никуда не исчезнет.Отопительный сезон уже привел к политическому кризису в Европе. Но изменить они все равно ничего не могут. Они только через несколько лет могут созреть для изменений. В политическом меню нет пункта, который устроил бы средний класс. Европейский образ жизни в том виде, который мы его знаем, исчезнет. Будут бунты и беспорядки, которые будут подавлять. Все по классике.Джонсон ничуть не лучше Трасс в подавлении бунтов. Потому что этого ни британцам, ни континентальной Европе давно не приходилось делать. Такие времена настали.– Когда мы одержим победу на Украине, можем ли мы потребовать от западных стран денег на ее восстановление за каждый снаряд, который они отправили Киеву?– Можем. Но откуда они деньги возьмут, даже если согласятся? (смеется). Сейчас вообще надо перестать мыслить о Евросоюзе. Это сущность, которая вперед на 15 лет не просматривается. Единственное, о чем надо думать, так это о развитии собственного пространства и ближайшего окружения.Если мы и можем что-то брать от Европы, так это специалистов. У нас тепло и детей трансгендерами не делают в школах. Приходите и работайте. Вот Новосибирск, вот Севморпуть. Тепло и мухи не кусают. Я не знаю насчет британской кухни, потому что она очень специфическая. Но со временем европейская кухня останется только в России и очень дорогих ресторанах Парижа.Европе что-то предъявлять бессмысленно. Там нет политических субъектов, которым можно что-то предъявить, и нет денег, которые можно было бы содрать. Надо брать явочным порядком – специалистами и украденными ими технологиями. Этим уже сейчас надо заниматься. Должна быть государственная программа.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20220906/1038480846.html

https://ukraina.ru/20220902/1038341313.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, борис джонсон, трасс (лиз трасс), украина, великобритания, россия, запад, кризис, отопительный сезон