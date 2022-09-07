https://ukraina.ru/20220907/1038497496.html
"Мы неоднократно хоронили их": эксперт рассказал, как пройдет отопительный сезон на Украине и в Европе
"Мы неоднократно хоронили их": эксперт рассказал, как пройдет отопительный сезон на Украине и в Европе - 07.09.2022 Украина.ру
"Мы неоднократно хоронили их": эксперт рассказал, как пройдет отопительный сезон на Украине и в Европе
К середине зимы Киев не капитулирует и не согласится на все условия РФ, Европа переживет этот отопительный сезон и Украина тоже, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в инетрвью Украина.ру
2022-09-07T06:15
2022-09-07T06:15
2022-09-07T06:15
зима
отопительный сезон
новости
украина
европа
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Украине хватит электроэнергии, чтобы пройти отопительный сезон, считает Лизан.По его словам, если союзные войска будут уверенно двигаться в сторону Харькова и Полтавы, то они достаточно быстро займут украинские месторождения газа и быстро отрежут Украину от ее собственной газодобычи.А для России успешное прохождение холодов на новых территориях — вопрос престижа и принципа, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037675310.html
зима
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зима, отопительный сезон, новости, украина, европа
Зима, отопительный сезон, Новости, Украина, Европа
"Мы неоднократно хоронили их": эксперт рассказал, как пройдет отопительный сезон на Украине и в Европе
К середине зимы Киев не капитулирует и не согласится на все условия РФ, Европа переживет этот отопительный сезон и Украина тоже, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в инетрвью Украина.ру
Украине хватит электроэнергии, чтобы пройти отопительный сезон, считает Лизан.
Мы уже неоднократно хоронили Украину. Сейчас мы хороним Евросоюз. Не надо думать, что к середине зимы они капитулируют и согласятся на все наши условия. Не приползут. Европа кое-как этот отопительный сезон пройдет, хотя и с большими потерями для промышленности. И Украина кое-как пройдет.
Иван Лизан
глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
По его словам, если союзные войска будут уверенно двигаться в сторону Харькова и Полтавы, то они достаточно быстро займут украинские месторождения газа и быстро отрежут Украину от ее собственной газодобычи.
А для России успешное прохождение холодов на новых территориях — вопрос престижа и принципа, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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