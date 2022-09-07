https://ukraina.ru/20220907/1038497496.html

"Мы неоднократно хоронили их": эксперт рассказал, как пройдет отопительный сезон на Украине и в Европе

"Мы неоднократно хоронили их": эксперт рассказал, как пройдет отопительный сезон на Украине и в Европе - 07.09.2022 Украина.ру

"Мы неоднократно хоронили их": эксперт рассказал, как пройдет отопительный сезон на Украине и в Европе

К середине зимы Киев не капитулирует и не согласится на все условия РФ, Европа переживет этот отопительный сезон и Украина тоже, сказал глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в инетрвью Украина.ру

2022-09-07T06:15

2022-09-07T06:15

2022-09-07T06:15

зима

отопительный сезон

новости

украина

европа

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Украине хватит электроэнергии, чтобы пройти отопительный сезон, считает Лизан.По его словам, если союзные войска будут уверенно двигаться в сторону Харькова и Полтавы, то они достаточно быстро займут украинские месторождения газа и быстро отрежут Украину от ее собственной газодобычи.А для России успешное прохождение холодов на новых территориях — вопрос престижа и принципа, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037675310.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зима, отопительный сезон, новости, украина, европа