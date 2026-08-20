Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев - 20.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260820/vsekh-v-rezerv-evropa-zakryvaet-vorota-dlya-ukrainskikh-bezhentsev-1082658927.html
Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев
Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев - 20.08.2026 Украина.ру
Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев
Швейцария с 20 августа прекращает предоставлять специальный защитный статус S военнообязанным гражданам Украины. Меры поддержки для лиц, которые уже обладают этим статусом, будут действовать до 4 марта 2028 года
2026-08-20T17:59
2026-08-20T17:59
эксклюзив
украина
европа
швейцария
трухачев
ес
мвд
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082661282_8:0:612:340_1920x0_80_0_0_a859987c3cfa2fa09c38aecd9f629e16.jpg
Несмотря на то, что Швейцария не состоит в Евросоюзе и юридически не связана его решениями, её власти вслед за Брюсселем ужесточили процедуру приёма беженцев с Украины. Швейцарское правительство подсчитало, что должно привести свою практику в соответствие с практикой ЕС.В уточнении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что с 31 июля власти Евросоюза предоставляют временную защиту только тем, кто выполняет воинские обязанности, действующие на Украине. Требование относится к лицам призывного возраста, лицам, находящимся в резерве, и к тем, кто добровольно вступил в ряды вооруженных сил, подчеркивается в документе.По данным украинских СМИ, статус S в Швейцарии уже имеют более 73 тысячи украинцев. Эта категория защиты дает возможность проживать на территории страны. Украинцы обязаны продлевать свой статус ежегодно.В странах Евросоюза число беженцев с Украины еще весной 2026 года превысило 4 миллиона человек. Лидерами по общей численности являются Германия (1,28 миллиона человек), Польша (967,5 тысяч) и Испания (267,4 тысячи). С 5 августа в Евросоюзе действует решение Совета ЕС о предоставлении временной защиты, согласно которому граждане Украины мужского пола, которые не могут подтвердит факт освобождения от воинской службы, больше не будут получать временную защиту.Заявители должны доказать выполнение своих военных обязательств через "Резерв+" – мобильное приложение Минобороны Украины, запущенное в мае 2024 года. Оно позволяет гражданам страны в электронной форме обновлять военно-учетные данные, не являясь лично в военкомат. Также через приложение можно оформить отсрочку и бронь от призыва. Изначально заявлялось, что регистрация в приложении будет добровольной, а электронный военно-учетный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный, выданный в военкоматах.Новое условие Евросоюза должны выполнить даже те заявители, которые просят временную защиту, чтобы соединиться со семьей. При этом оно не распространяется на лиц, уже имеющих временную защиту на дату принятия решения, уточняется в сообщении, которое накануне вступления в силу нового правила распространило МВД Чехии.Сделать из мигрантов солдатРешение Евросоюза ужесточить правила предоставления защитного статуса S украинским военнообязанным продиктовано двумя причинами, рассказал в интервью Украина.ру политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев. Первая и главная – миграционный кризис, полагает эксперт."Новая волна беженцев едет в Европу из Северной Африки, нужно освобождать место. Но, поскольку выходцы из Северной Африки плотнее и раньше осели в Европе и укоренились там, у них больше лоббистов среди действующих политических партий. Плюс к тому многие мигранты из Северной и Черной Африки уже получили паспорта европейских стран. Это избиратели", – отметил политолог.А у избирателей – множество преимуществ перед украинцами, хотя бытовых проблем с последними намного меньше, добавил Трухачев."Вторая причина – элементарная: нужны солдаты, чтобы воевать с Россией", – продолжил он.По словам политолога, это решение убивает двух зайцев: позволяет увеличить количество солдат и снижает социальную нагрузку. Как раз в Швейцарии, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, – более строгие правила предоставления пособий и более жесткая миграционная политика в целом. Поэтому не странно, что это государство тут же присоединилось к решениям ЕС, ограничивающим миграцию с Украины, рассказал Трухачев.В обход законаНа практике новые правила уже создают неприятности украинским мужчинам, которые пытаются укрыться от мобилизации в соседней Румынии. Для этого они нелегально пересекают границу через горы или вплавь по реке. Но на временную защиту в этой стране они больше рассчитывать не могут, рассказал украинский блогер Максим Лобин, который сам в мае незаконно покинул родину и теперь ведёт блог.По словам Лобина, с 5 августа у прибывших в Румынию граждан Украины мужского пола изымают заграничные паспорта, после чего их оставляют в полиции до получения дальнейших распоряжении. Блогер надеется, что их не депортируют, а предложат альтернативу предоставлению статуса временной защиты.Тем временем на самой Украине хорошо подготовились к вступлению в силу новых европейских правил. Еще в конце июня издание Страна.uа проанализировало готовящиеся изменения в миграционном законодательстве ЕС и пришло к выводу, что их можно обойти через стандартную процедуру предоставления убежища, ссылаясь на нарушение прав человека на Украине.Ведь сам закон не запрещает получившему отказ во временной защите мужчине подать заявление на альтернативные виды защиты.Но Евросоюз, по всей видимости, заинтересован именно в постепенной отмене статуса защиты S, который украинским беженцем дает возможность легально проживать в выбранной стране сообщества, официально работать, иметь доступ к системе здравоохранения, право на социальные выплаты и помощь, на образование детей, на помощь в поиске жилья.По мнению германиста, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, дело в первую очередь в деньгах. А ещё новые правила для украинских военнообязанных нужно воспринимать как тонкий намёк, что им пора на войну."По закону украинских беженцев не могут выслать. Даже если они совершают правонарушения – процедура долгая, бюрократия большая. А к их защите подключаются правозащитные организации", – рассказал Борисов.Но это не значит, что украинские беженцы мужского пола не будут уезжать в страны Евросоюза – просто будут получать меньше денег, прогнозирует политолог.В долгосрочной перспективе Евросоюз для решения статуса украинских беженцев может задействовать один из двух сценариев. Первый – полная интеграция через получение национальных видов на жительство, статуса долгосрочного резидента или студенческих и рабочих виз. Но это подразумевает, что украинские беженцы в отдельных европейских странах не будут жить под единой защитой ЕС – только по правилам конкретной страны.Второй сценарий подразумевает возвращение на Украину. Для этого, скорее всего, будут разработаны программы добровольной репатриации.Многое будет зависеть как от перспектив евроинтеграции Украины, так и от исхода украинского конфликта. При этом захотят ли вернуться домой живущие в Европе украинцы – вопрос риторический.
https://ukraina.ru/20260820/valite-otsyuda-ukraintsy-v-ssha-panikuyut-iz-za-ugrozy-deportatsii-1082630325.html
https://ukraina.ru/20260814/bez-mobilizatsii-i-s-russkim-yazykom-ukrainskie-bezhentsy-stroyat-novuyu-zhizn-v-belorussiyu-1082495299.html
украина
европа
швейцария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082661282_83:0:536:340_1920x0_80_0_0_f7dcb7f6bfe8add698c8ab49f1dd8de9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, швейцария, трухачев, ес, мвд, украина.ру
Эксклюзив, Украина, Европа, Швейцария, Трухачев, ЕС, МВД, Украина.ру

Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев

17:59 20.08.2026
 
© Фото : znaj.ua
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : znaj.ua
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Швейцария с 20 августа прекращает предоставлять специальный защитный статус S военнообязанным гражданам Украины. Меры поддержки для лиц, которые уже обладают этим статусом, будут действовать до 4 марта 2028 года
Несмотря на то, что Швейцария не состоит в Евросоюзе и юридически не связана его решениями, её власти вслед за Брюсселем ужесточили процедуру приёма беженцев с Украины. Швейцарское правительство подсчитало, что должно привести свою практику в соответствие с практикой ЕС.
В уточнении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что с 31 июля власти Евросоюза предоставляют временную защиту только тем, кто выполняет воинские обязанности, действующие на Украине. Требование относится к лицам призывного возраста, лицам, находящимся в резерве, и к тем, кто добровольно вступил в ряды вооруженных сил, подчеркивается в документе.
По данным украинских СМИ, статус S в Швейцарии уже имеют более 73 тысячи украинцев. Эта категория защиты дает возможность проживать на территории страны. Украинцы обязаны продлевать свой статус ежегодно.
В странах Евросоюза число беженцев с Украины еще весной 2026 года превысило 4 миллиона человек. Лидерами по общей численности являются Германия (1,28 миллиона человек), Польша (967,5 тысяч) и Испания (267,4 тысячи).
С 5 августа в Евросоюзе действует решение Совета ЕС о предоставлении временной защиты, согласно которому граждане Украины мужского пола, которые не могут подтвердит факт освобождения от воинской службы, больше не будут получать временную защиту.
Заявители должны доказать выполнение своих военных обязательств через "Резерв+" – мобильное приложение Минобороны Украины, запущенное в мае 2024 года. Оно позволяет гражданам страны в электронной форме обновлять военно-учетные данные, не являясь лично в военкомат.
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
06:04
"Валите отсюда": украинцы в США паникуют из-за угрозы депортацииВ ближайшее время американские власти объявят, продлится ли срок действия механизма временной защиты граждан Украины от депортации. В то же время сотни украинцев уже выслали из Штатов – даже при наличии защитного статуса
Также через приложение можно оформить отсрочку и бронь от призыва. Изначально заявлялось, что регистрация в приложении будет добровольной, а электронный военно-учетный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный, выданный в военкоматах.
Новое условие Евросоюза должны выполнить даже те заявители, которые просят временную защиту, чтобы соединиться со семьей. При этом оно не распространяется на лиц, уже имеющих временную защиту на дату принятия решения, уточняется в сообщении, которое накануне вступления в силу нового правила распространило МВД Чехии.
Сделать из мигрантов солдат
Решение Евросоюза ужесточить правила предоставления защитного статуса S украинским военнообязанным продиктовано двумя причинами, рассказал в интервью Украина.ру политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев. Первая и главная – миграционный кризис, полагает эксперт.
"Новая волна беженцев едет в Европу из Северной Африки, нужно освобождать место. Но, поскольку выходцы из Северной Африки плотнее и раньше осели в Европе и укоренились там, у них больше лоббистов среди действующих политических партий. Плюс к тому многие мигранты из Северной и Черной Африки уже получили паспорта европейских стран. Это избиратели", – отметил политолог.
А у избирателей – множество преимуществ перед украинцами, хотя бытовых проблем с последними намного меньше, добавил Трухачев.
"Вторая причина – элементарная: нужны солдаты, чтобы воевать с Россией", – продолжил он.
По словам политолога, это решение убивает двух зайцев: позволяет увеличить количество солдат и снижает социальную нагрузку. Как раз в Швейцарии, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, – более строгие правила предоставления пособий и более жесткая миграционная политика в целом.
Поэтому не странно, что это государство тут же присоединилось к решениям ЕС, ограничивающим миграцию с Украины, рассказал Трухачев.
В обход закона
На практике новые правила уже создают неприятности украинским мужчинам, которые пытаются укрыться от мобилизации в соседней Румынии. Для этого они нелегально пересекают границу через горы или вплавь по реке. Но на временную защиту в этой стране они больше рассчитывать не могут, рассказал украинский блогер Максим Лобин, который сам в мае незаконно покинул родину и теперь ведёт блог.
По словам Лобина, с 5 августа у прибывших в Румынию граждан Украины мужского пола изымают заграничные паспорта, после чего их оставляют в полиции до получения дальнейших распоряжении. Блогер надеется, что их не депортируют, а предложат альтернативу предоставлению статуса временной защиты.
Тем временем на самой Украине хорошо подготовились к вступлению в силу новых европейских правил. Еще в конце июня издание Страна.uа проанализировало готовящиеся изменения в миграционном законодательстве ЕС и пришло к выводу, что их можно обойти через стандартную процедуру предоставления убежища, ссылаясь на нарушение прав человека на Украине.
Ведь сам закон не запрещает получившему отказ во временной защите мужчине подать заявление на альтернативные виды защиты.
Но Евросоюз, по всей видимости, заинтересован именно в постепенной отмене статуса защиты S, который украинским беженцем дает возможность легально проживать в выбранной стране сообщества, официально работать, иметь доступ к системе здравоохранения, право на социальные выплаты и помощь, на образование детей, на помощь в поиске жилья.
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
14 августа, 17:10
Без мобилизации и с русским языком: украинские беженцы строят новую жизнь в БелоруссииПо данным Госпогранкомитета Белоруссии, с февраля 2022 года в страну въехало больше 320 тысяч граждан Украины. А постоянно осели в республике около 43 тысяч человек. Почти треть из них – выходцы из ДНР
По мнению германиста, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, дело в первую очередь в деньгах. А ещё новые правила для украинских военнообязанных нужно воспринимать как тонкий намёк, что им пора на войну.
"По закону украинских беженцев не могут выслать. Даже если они совершают правонарушения – процедура долгая, бюрократия большая. А к их защите подключаются правозащитные организации", – рассказал Борисов.
Но это не значит, что украинские беженцы мужского пола не будут уезжать в страны Евросоюза – просто будут получать меньше денег, прогнозирует политолог.
В долгосрочной перспективе Евросоюз для решения статуса украинских беженцев может задействовать один из двух сценариев. Первый – полная интеграция через получение национальных видов на жительство, статуса долгосрочного резидента или студенческих и рабочих виз. Но это подразумевает, что украинские беженцы в отдельных европейских странах не будут жить под единой защитой ЕС – только по правилам конкретной страны.
Второй сценарий подразумевает возвращение на Украину. Для этого, скорее всего, будут разработаны программы добровольной репатриации.
Многое будет зависеть как от перспектив евроинтеграции Украины, так и от исхода украинского конфликта. При этом захотят ли вернуться домой живущие в Европе украинцы – вопрос риторический.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЕвропаШвейцарияТрухачевЕСМВДУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30ЕС спонсирует террористов - МИД РФ
18:26"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином
18:08В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников
18:05Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами
17:59Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев
17:45Беги, Зеля, беги: у Европы есть свой план на главу киевского режима
17:45Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июля
17:42Мы не убиваем бойцов ВСУ. Берём их в плен, чтобы они потом пошли служить к нам, в батальон Кривоноса
17:38Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского
17:05Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно
17:02"Воздушный конвой": как новые технологии помогают маневрированию российской армии
16:40Ибрагимов: Турция переиграла себя и теряет статус "условно нейтрального" партнера России
16:33Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России
16:28Будет ещё хуже: новые лица украинской политики показали себя
16:15Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд
16:00Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
15:50"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару
15:47Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты
15:22Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения
15:04ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море
Лента новостейМолния