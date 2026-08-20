https://ukraina.ru/20260820/vsekh-v-rezerv-evropa-zakryvaet-vorota-dlya-ukrainskikh-bezhentsev-1082658927.html

Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев

Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев - 20.08.2026 Украина.ру

Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев

Швейцария с 20 августа прекращает предоставлять специальный защитный статус S военнообязанным гражданам Украины. Меры поддержки для лиц, которые уже обладают этим статусом, будут действовать до 4 марта 2028 года

2026-08-20T17:59

2026-08-20T17:59

2026-08-20T17:59

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Несмотря на то, что Швейцария не состоит в Евросоюзе и юридически не связана его решениями, её власти вслед за Брюсселем ужесточили процедуру приёма беженцев с Украины. Швейцарское правительство подсчитало, что должно привести свою практику в соответствие с практикой ЕС.В уточнении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что с 31 июля власти Евросоюза предоставляют временную защиту только тем, кто выполняет воинские обязанности, действующие на Украине. Требование относится к лицам призывного возраста, лицам, находящимся в резерве, и к тем, кто добровольно вступил в ряды вооруженных сил, подчеркивается в документе.По данным украинских СМИ, статус S в Швейцарии уже имеют более 73 тысячи украинцев. Эта категория защиты дает возможность проживать на территории страны. Украинцы обязаны продлевать свой статус ежегодно.В странах Евросоюза число беженцев с Украины еще весной 2026 года превысило 4 миллиона человек. Лидерами по общей численности являются Германия (1,28 миллиона человек), Польша (967,5 тысяч) и Испания (267,4 тысячи). С 5 августа в Евросоюзе действует решение Совета ЕС о предоставлении временной защиты, согласно которому граждане Украины мужского пола, которые не могут подтвердит факт освобождения от воинской службы, больше не будут получать временную защиту.Заявители должны доказать выполнение своих военных обязательств через "Резерв+" – мобильное приложение Минобороны Украины, запущенное в мае 2024 года. Оно позволяет гражданам страны в электронной форме обновлять военно-учетные данные, не являясь лично в военкомат. Также через приложение можно оформить отсрочку и бронь от призыва. Изначально заявлялось, что регистрация в приложении будет добровольной, а электронный военно-учетный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный, выданный в военкоматах.Новое условие Евросоюза должны выполнить даже те заявители, которые просят временную защиту, чтобы соединиться со семьей. При этом оно не распространяется на лиц, уже имеющих временную защиту на дату принятия решения, уточняется в сообщении, которое накануне вступления в силу нового правила распространило МВД Чехии.Сделать из мигрантов солдатРешение Евросоюза ужесточить правила предоставления защитного статуса S украинским военнообязанным продиктовано двумя причинами, рассказал в интервью Украина.ру политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев. Первая и главная – миграционный кризис, полагает эксперт."Новая волна беженцев едет в Европу из Северной Африки, нужно освобождать место. Но, поскольку выходцы из Северной Африки плотнее и раньше осели в Европе и укоренились там, у них больше лоббистов среди действующих политических партий. Плюс к тому многие мигранты из Северной и Черной Африки уже получили паспорта европейских стран. Это избиратели", – отметил политолог.А у избирателей – множество преимуществ перед украинцами, хотя бытовых проблем с последними намного меньше, добавил Трухачев."Вторая причина – элементарная: нужны солдаты, чтобы воевать с Россией", – продолжил он.По словам политолога, это решение убивает двух зайцев: позволяет увеличить количество солдат и снижает социальную нагрузку. Как раз в Швейцарии, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, – более строгие правила предоставления пособий и более жесткая миграционная политика в целом. Поэтому не странно, что это государство тут же присоединилось к решениям ЕС, ограничивающим миграцию с Украины, рассказал Трухачев.В обход законаНа практике новые правила уже создают неприятности украинским мужчинам, которые пытаются укрыться от мобилизации в соседней Румынии. Для этого они нелегально пересекают границу через горы или вплавь по реке. Но на временную защиту в этой стране они больше рассчитывать не могут, рассказал украинский блогер Максим Лобин, который сам в мае незаконно покинул родину и теперь ведёт блог.По словам Лобина, с 5 августа у прибывших в Румынию граждан Украины мужского пола изымают заграничные паспорта, после чего их оставляют в полиции до получения дальнейших распоряжении. Блогер надеется, что их не депортируют, а предложат альтернативу предоставлению статуса временной защиты.Тем временем на самой Украине хорошо подготовились к вступлению в силу новых европейских правил. Еще в конце июня издание Страна.uа проанализировало готовящиеся изменения в миграционном законодательстве ЕС и пришло к выводу, что их можно обойти через стандартную процедуру предоставления убежища, ссылаясь на нарушение прав человека на Украине.Ведь сам закон не запрещает получившему отказ во временной защите мужчине подать заявление на альтернативные виды защиты.Но Евросоюз, по всей видимости, заинтересован именно в постепенной отмене статуса защиты S, который украинским беженцем дает возможность легально проживать в выбранной стране сообщества, официально работать, иметь доступ к системе здравоохранения, право на социальные выплаты и помощь, на образование детей, на помощь в поиске жилья.По мнению германиста, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, дело в первую очередь в деньгах. А ещё новые правила для украинских военнообязанных нужно воспринимать как тонкий намёк, что им пора на войну."По закону украинских беженцев не могут выслать. Даже если они совершают правонарушения – процедура долгая, бюрократия большая. А к их защите подключаются правозащитные организации", – рассказал Борисов.Но это не значит, что украинские беженцы мужского пола не будут уезжать в страны Евросоюза – просто будут получать меньше денег, прогнозирует политолог.В долгосрочной перспективе Евросоюз для решения статуса украинских беженцев может задействовать один из двух сценариев. Первый – полная интеграция через получение национальных видов на жительство, статуса долгосрочного резидента или студенческих и рабочих виз. Но это подразумевает, что украинские беженцы в отдельных европейских странах не будут жить под единой защитой ЕС – только по правилам конкретной страны.Второй сценарий подразумевает возвращение на Украину. Для этого, скорее всего, будут разработаны программы добровольной репатриации.Многое будет зависеть как от перспектив евроинтеграции Украины, так и от исхода украинского конфликта. При этом захотят ли вернуться домой живущие в Европе украинцы – вопрос риторический.

https://ukraina.ru/20260820/valite-otsyuda-ukraintsy-v-ssha-panikuyut-iz-za-ugrozy-deportatsii-1082630325.html

https://ukraina.ru/20260814/bez-mobilizatsii-i-s-russkim-yazykom-ukrainskie-bezhentsy-stroyat-novuyu-zhizn-v-belorussiyu-1082495299.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, европа, швейцария, трухачев, ес, мвд, украина.ру