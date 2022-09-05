https://ukraina.ru/20220905/1038458581.html

Иван Лизан: Украина проиграла битву за Запорожскую АЭС, но до победы России еще далеко

Иван Лизан: Украина проиграла битву за Запорожскую АЭС, но до победы России еще далеко - 05.09.2022 Украина.ру

Иван Лизан: Украина проиграла битву за Запорожскую АЭС, но до победы России еще далеко

Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T16:54

2022-09-05T16:54

2022-09-05T18:52

интервью

донбасс

крым

украина

атомная энергетика

запорожская аэс

херсонская область

отопительный сезон

мариуполь

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Постепенно людей из «Росатома» на Запорожской АЭС станет больше. Если проводить параллели с бизнесом, то их будет 30% персонала, а это уже блокирующий пакет. На этом наверняка все закончится. Киев проиграл борьбу за станцию. Ему остается только разрушить ее, а это чревато катастрофой, считает глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан— Иван, давайте начнем с простых вещей. Какие именно регионы Украины питала Запорожская АЭС до 24 февраля? Изменилась ли ситуация после начала боевых действий?— Говорить о том, что Запорожская АЭС питала какие-то регионы некорректно. Она давала электроэнергию в объединенную энергосистему Украины, а там уже были перетоки по регионам в зависимости от пропускной способности линий электропередач и потребностей в электроэнергии.До подрыва ЛЭП, ведущих к Крыму, станция давала электроэнергию и на полуостров. Но в целом до середины февраля украинская энергосистема была синхронизирована с российской. Потом они ее синхронизировали с европейской и с 16 марта она так и работает.Сейчас на ЗАЭС из шести блоков работает только один, а перетоки осуществляются исключительно на освобожденные территории Херсонской и Запорожской области. На ДНР, ЛНР и Крым перетоков нет так как их энергосистемы синхронизированы с Россией.То есть просто взять и подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме нельзя. Для этого нужно прекратить подачу с нее электроэнергии в украинскую энергосистему, а затем уже синхронизировать с российской. Так что в глобальном плане ничего не изменилось. Она как выдавала энергию в украинскую систему, так и выдает. Просто теперь Россия контролирует часть украинской энергосистемы, но она синхронизирована с европейской энергосистемой.— Были ли у нас планы отобрать станцию? Или мы туда зашли просто, чтобы проконтролировать?— Были. Вице-премьер Марат Хуснуллин прямо говорил, что к осени ее нужно отключить от украинской энергосистемы и подключить к российской. Другое дело, что эти планы столкнулись с отчаянным сопротивлением Киева, который категорически не хочет терять станцию как один из ключевых источников производства электроэнергии на Украине.Еще в 2021 году на Украине всего произвели 150 млрд кВт·ч электроэнергии. Из них 35 млрд кВт·ч пришлось на Запорожскую АЭС. Сейчас Россия, начиная с Майдана, вместе со станцией и Донбассом контролирует около 35% украинской электроэнергетики.Оперативных данных по потреблению и производству электроэнергии нет. Госстат их засекретил по приказу СБУ. Мы не знаем, что там творится. Но где-то на апрель-март я видел цифры, что сокращение потребления по промышленности было на 60%, а по быту — на 40%. Это пока позволяет украинской энергосистеме относительно комфортно себя чувствовать даже без Запорожской АЭС.Но впереди холода. Потребление электроэнергии начнет увеличиваться. Им нужна будет Запорожская АЭС со всеми ее шестью блоками. Но попытки ее отбить успехом не увенчались.Фактически миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева. Они же собирались остановить инспекторов в Киеве, бросить им в обоз украинских журналистов, чтобы к моменту их приезда станция была под полным или частичным контролем украинских солдат, и украинские журналисты зафиксировали факт утраты Россией контроля над АЭС. Но десант мы уничтожили, а журналистов не пропустили. А МАГАТЭ за них особо не впрягались, так как с ними в обозе уже ехали иностранные журналисты. В итоге иностранцев Россия пропустила, а украинцев завернула обратно.— Продолжит ли Киев попытки захватить станцию после визита МАГАТЭ?— Да. Еще раз попытаются, а потом все сойдет на нет. А какие у них есть инструменты для ее захвата, кроме речного десанта, который трижды не справился с поставленной задачей. Остаётся только с самолётов сбросить пехоту, но это чистое самоубийство — самолёты собьют на подходе.Можно еще сильнее обстрелять ее по принципу «не доставайся ж ты никому», но это не повлияет ни на что. Физически ее контролирует Россия. Скажут люди из «Росатома» запустить один блок — запустят один блок. Скажут ничего не делать — ничего делать не будут.Постепенно людей из «Росатома» там станет больше. Если проводить параллели с бизнесом, то их будет 30% персонала, а это уже блокирующий пакет. На этом наверняка все закончится.Повторюсь, Киев проиграл борьбу за Запорожскую АЭС. Ему остается только разрушить ее, а это чревато катастрофой.— Что мы будем делать, если они попадут в линии электропередач и случится пожар?— Худшее, что может случиться, — если они попадут в сухое хранилище. Там порядка 300 бетонных цилиндров с отработанным ядерным топливом. Тогда это будет эффект взрыва маленькой грязной бомбы. Могут попасть в емкости для трансформаторного масла. Представитель «Росатома» Роман Карчаа прямо говорил это гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Тогда там будет просто адский пожар. Попасть в реакторный зал, пробив корпус реактора, сложно. Там 70 см железобетона и 10 см стали. Если задаться целью, то разрушить ее можно. Но нужно целенаправленно бить. Они могут перестать бить ее из РСЗО (их ракеты перехватывает ПВО) и подтянуть несколько гаубиц М-777 с управляемыми снарядами «Экскалибур», против которых бессильна ПВО. Уничтожить АЭС могут. А захватить и поставить себе на службу — нет.— Какие сейчас настроения у работников АЭС? Вовремя ли им платят зарплату? Чего они ждут?— Сложно сказать. Наверняка такие же, как и во всем украинском обществе. Часть за Россию, часть против России. Та часть, которая против России, еще делится на две части. Одна просто ходит с фигой в кармане, желая победы ВСУ, другая корректирует артиллерийский огонь и передает данные. Четверо таких уже задержали.Насчет зарплаты, я думаю, что ее платит Россия. В Энергодаре очень быстро отключились банкоматы и закрылись отделения банков. А в Херсоне украинские банкоматы работают до сих пор. Поэтому там есть возможность проводить школьный терроризм: уничтожать школы, переводить детей на удаленку и платить преподавателям зарплаты, чтобы они дома сидели.— Что надо сделать, чтобы полностью отключить станцию? Что надо сделать, чтобы полностью подключить ее к российской энергосистеме?— Мы можем ее полностью погасить. Но нам тогда надо самим обеспечить энергоснабжение. От того, что мы прекратим выдачу электроэнергию в сети, реакция выделения в активных зонах полностью не прекратится. Она еще некоторое время протекает, поэтому нужно отводить тепло от реактора. Нужно обеспечить работу насосов, которые качают воду, а вода является теплоносителем. Не будем это делать — начнет повышаться температура в активной зоне реактора, а там и до взрыва недалеко.Чтобы подключить ее к России, нужно, чтобы прекратить обстрелы и отодвинуть линию фронта. Потому что способности ВСУ по унижению энергетической инфраструктуры превышают наши способности по ее восстановлению. Ломать — не строить. Нужно обеспечить безопасность всего этого электроэнергетического хозяйства. Еще нужно восстановить трансформаторы, подстанции и ЛЭП. А потом — вопрос времени и техники. Этим энергетики будут заниматься.Пока работы одного энергоблока хватает всей станции и освобожденным территориям. Потому что промышленности особой нет. А когда на тот же Бердянск будет восстановлена подача газа из России (там тянут газопровод со стороны Мариуполя), потребление электроэнергии должно немного снизиться.Пока это не случилось, кто-то будет некоторое время греться электрообогревателями, пока централизованное отопление не запустят.— Хватит ли у Украины электроэнергии, чтобы пройти отопительный сезон?— Пройдет. Мы уже неоднократно хоронили Украину. Сейчас мы хороним Евросоюз. Не надо думать, что к середине зимы они капитулируют и согласятся на все наши условия. Не приползут. Европа кое-как этот отопительный сезон пройдет, хотя и с большими потерями для промышленности. И Украина кое-как пройдет. С холодом, с лишениями, с отключением промышленности, веерными отключениями и локальным размораживанием систем отопления как в Алчевске в 2006 году.Что будет через год, посмотрим. Это будет зависеть от того, как изменится линия фронта. Если союзные войска будут уверенно двигаться в сторону Харькова и Полтавы, то они достаточно быстро займут украинские месторождения газа и быстро отрежут Украину от ее собственной газодобычи.— А Донбасс пройдет?— Донбасс уже давно запитан электроэнергией из России. Плюс в ДНР есть Старобешевская и Зуевская ТЭС, а в ЛНР есть Луганская ТЭС в Счастье. Её ещё в начале лета разминировали и запустили. Так что электроэнергия будет.Отопительный сезон — это отдельная и сложная история. Главный вопрос — вода, которая используется в качестве теплоносителя. Если её не слили с систем отопления, то потребуется минимум воды для дозаполнения систем. Если слили, то больше. Но для нужд теплокоммунэнерго построили водовод к Ханжёнковскому водохранилищу.Отдельный вопрос — тепловой контур в зданиях: его нужно закрыть, а для этого необходимо заменить стеклопакеты и окна в пострадавших от обстрелов зданиях. А для городов по типу Мариуполя, Волновахи, Северодонецка и Лисичанска крайне важно успеть завершить работы по созданию маневрового жилого фонда, куда переселят людей из разрушенных домов.В любом случае, если местные чиновники где-то недоработают, то им помогут федеральные власти. Для России успешное прохождение холодов на новых территориях — вопрос престижа и принципа.

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, донбасс, крым, украина, атомная энергетика, запорожская аэс, херсонская область, отопительный сезон, мариуполь