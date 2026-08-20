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"Воздушный конвой": как новые технологии помогают маневрированию ВС РФ в зоне СВО

"Воздушный конвой": как новые технологии помогают маневрированию ВС РФ в зоне СВО - 20.08.2026 Украина.ру

"Воздушный конвой": как новые технологии помогают маневрированию ВС РФ в зоне СВО

Квадрокоптеры и роботизированные платформы начали сопровождать военные колонны российской армии в зоне СВО

2026-08-20T17:02

2026-08-20T17:02

2026-08-20T17:04

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В любом военном конфликте, а спецоперация на Украине показала совершенно новые способы и методы ведения современной войны, успех оперативно-тактических действий подразделений во многом зависит от своевременного и в полном составе прибытия в район боевых действий. Это потребует проведения значительного комплекса задач маскировки и инженерного обеспечения. Выдвижение в район боевых действий целесообразно осуществлять ночью с соблюдением мер маскировки. Например, танковые и мотострелковые подразделения совершают марш, как правило, одной колонной со своими средствами усиления. Задачи обеспечения выдвижения с первых дней спецоперации возлагались на отряды обеспечения движения (ООД).Войска противоборствующих сторон постоянно перемещаются, скрытно меняют огневые позиции и районы сосредоточения, регулярно осуществляют маневренные действия, совершают марши по дорогам и пересеченной местности, преодолевают водные преграды. В таких случаях применяется необходимая для маневрирования в бою группа специально подготовленных военнослужащих с танками с тралами, бульдозерами, саперами под прикрытием вооружения бронетехники и стрелкового оружия, дымовых завес и средств ПВО. Как правило, ООД использовались всегда при проводке больших колонн, как было в Афганистане и Чечне.Теперь основную роль "воздушного конвоя" в прифронтовой полосе играют беспилотные летательные аппараты различных типов, в зависимости от конкретных боевых задач. Теперь маршрут техники с воздуха обследуют несколько дронов, а при обнаружении подозрительных предметов в работу включается наземный аппарат. Он устанавливает накладной заряд и уничтожает опасную находку. Новая тактика проводки колонн позволяет снизить риск подрыва на минах, сбрасываемых с беспилотников, а также на фугасах, заложенных диверсантами.На практике это выглядит следующим образом. Перед машинами летят два квадрокоптера с видеокамерами: они обследуют дорожное полотно и обочины. При нахождении взрывоопасного предмета техника останавливается, с одного из прицепов выгружают наземную робототехническую платформу (НРТК) с манипулятором. Оператор аппарата, ориентируясь на данные с квадрокоптеров, находит подозрительный объект. После этого робот с помощью манипулятора устанавливает на него накладной заряд и отходит на безопасное расстояние. Затем заряд подрывается, и обнаруженный предмет уничтожается, рассказали бойцы одного из подразделений группировки войск "Запад", выполняющие боевую работу на Харьковском направлении.Наземные и воздушные дроны — не единственная защита военной техники на марше. Ее также прикрывают мобильные огневые группы (МОГ), бойцы которых вооружены пулеметами, гладкоствольными ружьями и комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам противника. По мнению военных специалистов, это более эффективно, чем движение без охранения или с пешими саперами. Многое зависит от оборудования квадрокоптера. Существуют системы, которые позволяют просматривать грунт на определенную глубину и обнаруживать фугасы, заложенные на дороге или рядом с ней. Такая методика спасает жизни людей. Сейчас противник оборудует противотранспортные мины элементами на неизвлечение, и для сапера это серьезный риск.К сожалению, не всякое хитрое устройство можно обезвредить. Поэтому, когда используются механические средства разминирования, это безопаснее. В любом случае это лучше, когда подрываются металлические дроны, а не сапер. Всё идет к тому, что совсем скоро большая часть военной техники будет штатно оснащаться такого рода беспилотниками. В российской армии появился новый род войск — Войска беспилотных систем. Они внедряются во все подразделения сухопутных войск, и транспортные части тоже получат такие дроны. Им досталась важная работа, которая должна всегда вестись на поле боя или в прифронтовых областях, — сопровождение военной техники.Безопасность транспортных маршрутов в прифронтовой зоне — одна из самых ключевых задач, обеспечивающих устойчивость наших сил на линии боевого соприкосновения. Вражеские беспилотники могут залетать далеко в тыл и устанавливать мины. Кроме того, в отдельных районах возможны действия диверсионных групп, что делает движение по дорогам опасным.То, что колонны начали охранять квадрокоптеры с НРТК, — это своего рода проба пера: в дальнейшем в структуре транспортных частей будут целые подразделения беспилотников, уверены эксперты и аналитики. Роботизированные системы будут заниматься разведкой, сопровождением, прикрытием от атакующих дронов, а также выявлением препятствий по маршруту следования военной техники. Боевые действия, а также продвижение колонн и деятельность в ближнем тылу будут сопровождаться массированным применением воздушных и наземных аппаратов. Они должны будут штурмовать, прикрывать, вести разведку и т. д. Иными словами, вокруг любой техники с экипажами будет появляться всё больше беспилотных аппаратов с самой разной специализацией.Область применения различных роботизированных платформ в российской армии сейчас активно расширяется. Специализированные дроны помогают прокладывать линии связи и подвозят грузы на передовую. Наземные НРТК со стрелковым оружием сопровождают штурмовые отряды. Появились и ударные машины. На полигонах сейчас проводятся испытания наземного дрона "Уран-3". Новинка разработана для саперных и штурмовых подразделений и может использоваться при расчистке проходов в минных полях и заграждениях. Для этого она получила специальный минный трал, который гарантированно уничтожает противопехотные мины. При необходимости аппарат способен поддерживать наступающие подразделения огнем — на нем установлен специальный модуль с 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом. Аппарат управляется дистанционно с помощью пульта. Благодаря этому оператор может находиться на расстоянии в сотни метров от машины, что значительно снижает риск для его жизни.Беспилотники продолжают играть важную роль в продвижении российских войск в зоне СВО. С помощью БПЛА бойцы выполняют разведку местности, передают координаты для артиллерии и корректируют огонь. По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, армия использует в зоне конфликта беспилотники с искусственным интеллектом. "В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов", – отметил глава военного ведомства во время недавней встречи с военкорами.Российские военные работают над созданием единой системы управления и использования дронов, в выработке эффективных тактик прикрытия техники на марше и штурмовых групп. Большое количество дронов действует с обеих сторон, что серьезно затрудняет ведение любых наступательных действий. Выдвигающиеся вперед штурмовые группы быстро обнаруживаются разведывательными беспилотниками, и по ним тут же начинают наносить удары. Без прикрытия с неба крайне трудно провести результативную операцию. "Воздушный конвой" позволит сократить количество потерь на марше и в рядах штурмовиков. Но списывать со счетов отряды обеспечения движения преждевременно. Опыт современной войны не раз доказывал, что сочетание испытанных, проверенных схем и тактик с внедрением новых способов и методов всегда помогало добиться результата на поле боя.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, украина, андрей белоусов, бпла, россия, вс рф, сво