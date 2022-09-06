https://ukraina.ru/20220906/1038505501.html

Виталий Третьяков: Улучшения российско-британских отношений при Трасс быть не может

Виталий Третьяков: Улучшения российско-британских отношений при Трасс быть не может - 06.09.2022 Украина.ру

Виталий Третьяков: Улучшения российско-британских отношений при Трасс быть не может

Новый британский премьер-министр Лиз Трасс - невежда, фанатик и русофоб, а России стоило использовать тему газа для шантажа жестче и гораздо раньше. Об этом в... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T18:46

2022-09-06T18:46

2022-09-06T18:46

интервью

виталий третьяков

украина

россия

война

спецоперация

сво

польша

газпром

трасс (лиз трасс)

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Новый британский премьер-министр Лиз Трасс - невежда, фанатик и русофоб, а России стоило использовать тему газа для шантажа жестче и гораздо раньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков.- Виталий Товиевич, новым британским премьером стала Лиз Трасс. Что это принесет Европе, России и Украине?— Я кратко скажу, потому что я не специалист по внутренним политическим делам Великобритании. Судя по ее риторике и поведению, это абсолютно упертый фанатик-русофоб, что, в общем-то, всегда было свойственно многим английским политикам. Но при этом они в прежние времена проявляли гибкость и держали себя в рамках приличий. По крайней мере, словесно. И демонстрировали некие знания, а не невежество, как демонстрирует она.Я читал тезисы предвыборной программы: насколько я понимаю, экономику Великобритании она не сможет вывести из кризиса, в котором она находится. Ну, может я тут и ошибаюсь, может, за ней стоят какие-то выдающиеся экономисты, специалисты, которые ей помогут что-то сделать.Но нынешняя политика в отношении России -- абсолютно деструктивная и русофобская. Это традиционная английская политика, направленная против России, чтобы Россия ни в коем случае не была в хороших отношениях с континентальной Европой, в первую очередь, и, как всегда, с Германией.Это повторение Крымской войны XIX века, и территория та же самая – Крым. Территория была шире. Англия была зачинщиком всего этого. Так что мы имеем тот же самый вариант.Ничего хорошего я не жду от нее, никакого улучшения российско-британских отношений при ней быть не может. Надеюсь, она провалится как политик внутри своей страны с внутренней политикой, что будет для России хорошо.— Может быть, Лиз Трасс намеренно играет роль дурочки?— Нет, она невежественная. Это не значит, что она не может быть упрямой. Или от того, что она такая целеустремленно русофобская, не значит, что она умная. — Может ли случится, что Британия продолжит накачивать Украину оружием, втянет в конфликт еще и Польшу, и в итоге будет война России с НАТО?— Эта линия известна, они к этому ведут. Эта линия так или иначе будет, но тут не только от них зависит. Русофобия польской элиты, правящего класса – она известна. Тут еще она удачно заменит Бориса Джонсона.Задача Великобритании состоит в том, чтобы в континентальной Европе было всё неспокойно. Она эту линию продолжает. Задача, чтобы между Россией и великими державами Европы, как мы бы к ним не относились, Франция и Великобритания не были в хороших отношениях.Для продолжения этой линии они будут использовать любые антирусские силы. Польша здесь – кандидат номер один. Извечный провокатор, интересы здесь у них совпадают с английскими. Так что здесь они друг друга найдут.— То есть Польша будет просто провокатором? Или зайдет с войсками на Западную Украину?— Польша к этому готовится. Зайдет ли она, в какой момент это будет? Это зависит от развития событий на Украине. Но они к этому готовятся.— Поговорим также о позиции "Газпрома". Было сообщения, что из-за неисправности остановлена последняя турбина "Северного потока - 1". А починить её нельзя из-за санкций... — Разные эксперты-экономисты говорят разное, все их прогнозы не сбываются, они все о реальную политику разбиваются. Россию Запад постоянно обвинял в том, что она использовала газ, как политическое оружие. Зачем бы она этот газопровод "Северный поток - 2" строила и пыталась бы его запустить?А вот Запад использовал этот газ. Он его не имел, но шантаж на сей счет был. И когда они остановили, "Северный поток -2" уже достроили. Сначала пытались не дать достроить, потом не дали возможности запустить уже достроенный.Я считаю, что Россия вела себя слишком корректно и по-джентельменски, и давно надо было уже использовать газ как политическое оружие. Любой энергоноситель автоматически таким оружием является. Война за газ, за алмазы в Африка всегда велась. Любые запасы и ресурсы или перетоки автоматически являются политической, а не чисто торгово-экономической проблемой.— Остановка "Северного потока" нанесла "экономический удар" по Европе, пишет "The Wall Street Journal". — Ну так они не дали пустить "СП-2", а когда Россия остановила "СП-1", оказывается, это Россия по ним нанесла удар. Да, по ним нанесён удар! И жалко, что слишком поздно! Но инициировали это всё они.— Какими будут последствия для Европы?— Я надеюсь, самые тяжелые. Не знаю, не подсчитывал содержание газовых хранилищ и где они смогут что-то достать. На что мне как гражданину России надеяться, когда против нас ведется полномасштабная экономическая война? На то, что противник проиграет. Замерзнет, грубо говоря.

https://ukraina.ru/20220906/1038495217.html

https://ukraina.ru/20220728/1036986587.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, виталий третьяков, украина, россия, война, спецоперация, сво, польша, газпром, трасс (лиз трасс)