https://ukraina.ru/20220906/1038495088.html

Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ

Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ - 06.09.2022 Украина.ру

Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ

Менеджер одного из московских свадебных агентств на условиях анонимности рассказал, что комик Максим Галкин, вероятно, тайно приезжает в Россию для заработков. Об этом 5 сентября сообщила "Комсомольская правда"

2022-09-06T14:39

2022-09-06T14:39

2022-09-06T14:40

новости

галкин

песков

россия

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Источник рассказал изданию, что в России многие частные мероприятия происходят в условиях тотальной анонимности и секретности, на этом настаивают гости и приглашенные артисты.По его информации, Галкин недавно должен был вести в Москве свадьбу, но в последний момент его заменили другим артистом.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "России не по пути с Галкиным" на фоне его антироссийских заявлений на концертах в Израиле, Прибалтике и Европе.

https://ukraina.ru/20220823/1037998591.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, галкин, песков, россия