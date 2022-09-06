https://ukraina.ru/20220906/1038495088.html
Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ
Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ - 06.09.2022 Украина.ру
Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ
Менеджер одного из московских свадебных агентств на условиях анонимности рассказал, что комик Максим Галкин, вероятно, тайно приезжает в Россию для заработков. Об этом 5 сентября сообщила "Комсомольская правда"
2022-09-06T14:39
2022-09-06T14:39
2022-09-06T14:40
новости
галкин
песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/51/1030555197_0:0:660:371_1920x0_80_0_0_e3159f62899fb7c61b611d4284f0ee88.jpg
Источник рассказал изданию, что в России многие частные мероприятия происходят в условиях тотальной анонимности и секретности, на этом настаивают гости и приглашенные артисты.По его информации, Галкин недавно должен был вести в Москве свадьбу, но в последний момент его заменили другим артистом.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "России не по пути с Галкиным" на фоне его антироссийских заявлений на концертах в Израиле, Прибалтике и Европе.
https://ukraina.ru/20220823/1037998591.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/51/1030555197_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_b5d86e8ed562918a1f480e7c3c1cfcbd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, галкин, песков, россия
Новости, Галкин, Песков, Россия
Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ
14:39 06.09.2022 (обновлено: 14:40 06.09.2022)
Менеджер одного из московских свадебных агентств на условиях анонимности рассказал, что комик Максим Галкин, вероятно, тайно приезжает в Россию для заработков. Об этом 5 сентября сообщила "Комсомольская правда"
Источник рассказал изданию, что в России многие частные мероприятия происходят в условиях тотальной анонимности и секретности, на этом настаивают гости и приглашенные артисты.
По его информации, Галкин недавно должен был вести в Москве свадьбу, но в последний момент его заменили другим артистом.
Шоумен все-таки может тайно приезжать в Россию. Возможно, что какие-то мероприятия он ведет в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно. Теперь и звезды, и заказчики ставят условие гостям - ничего не снимать и не публиковать в соцсетях. Редко, но иногда даже сдают телефоны на входе.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "России не по пути с Галкиным" на фоне его антироссийских заявлений на концертах в Израиле, Прибалтике и Европе.