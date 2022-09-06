Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ - 06.09.2022 Украина.ру
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Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ
Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ - 06.09.2022 Украина.ру
Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ
Менеджер одного из московских свадебных агентств на условиях анонимности рассказал, что комик Максим Галкин, вероятно, тайно приезжает в Россию для заработков. Об этом 5 сентября сообщила "Комсомольская правда"
2022-09-06T14:39
2022-09-06T14:40
новости
галкин
песков
россия
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Источник рассказал изданию, что в России многие частные мероприятия происходят в условиях тотальной анонимности и секретности, на этом настаивают гости и приглашенные артисты.По его информации, Галкин недавно должен был вести в Москве свадьбу, но в последний момент его заменили другим артистом.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "России не по пути с Галкиным" на фоне его антироссийских заявлений на концертах в Израиле, Прибалтике и Европе.
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новости, галкин, песков, россия
Новости, Галкин, Песков, Россия

Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИ

14:39 06.09.2022 (обновлено: 14:40 06.09.2022)
 
© Максим Галкин/ИнстаграмМаксим Галкин
Максим Галкин
© Максим Галкин/Инстаграм
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Менеджер одного из московских свадебных агентств на условиях анонимности рассказал, что комик Максим Галкин, вероятно, тайно приезжает в Россию для заработков. Об этом 5 сентября сообщила "Комсомольская правда"
Источник рассказал изданию, что в России многие частные мероприятия происходят в условиях тотальной анонимности и секретности, на этом настаивают гости и приглашенные артисты.
По его информации, Галкин недавно должен был вести в Москве свадьбу, но в последний момент его заменили другим артистом.
Шоумен все-таки может тайно приезжать в Россию. Возможно, что какие-то мероприятия он ведет в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно. Теперь и звезды, и заказчики ставят условие гостям - ничего не снимать и не публиковать в соцсетях. Редко, но иногда даже сдают телефоны на входе.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "России не по пути с Галкиным" на фоне его антироссийских заявлений на концертах в Израиле, Прибалтике и Европе.
Новогодний капустник в Доме актера - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 15:15
Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в ВаршавеУехавший из России комик Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве в костюме цветов украинского флага, сообщает 23 августа "Рамблер"
 
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