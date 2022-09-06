https://ukraina.ru/20220906/1038487106.html

Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков

Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков - 06.09.2022 Украина.ру

Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков

У России и Турции сохраняется ряд разногласий по украинской теме, но Москва продолжает доводить до турецких партнеров свою позицию, заявил 6 сентября в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-06T12:24

2022-09-06T12:24

2022-09-06T12:24

новости

песков

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103222/79/1032227998_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_8aef5fa7a7855a5a724ccfb5af5c5d4f.jpg

Песков подчеркнул, что Турция – дружественная для России страна и важный партнер, как в экономической, так и в политической сфере. Кроме того, он отметил суверенную линию политики Анкары.Ранее турецкое издание Evrensel опубликовала статью, высмеивающую лицемерие европейских лидеров, которые одобряя действия первого президента СССР Михаила Горбачёва по окончанию Холодной войны, воздвигают новый "железный занавес" между Европой и Россией.Также официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что согласно позиции турецкого правительства, "возвращение Крыма Украине" должно быть частью соглашения Москвы и Киева.

https://ukraina.ru/20220904/1038425288.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песков, турция, россия