Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков - 06.09.2022 Украина.ру
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Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков
Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков - 06.09.2022 Украина.ру
Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков
У России и Турции сохраняется ряд разногласий по украинской теме, но Москва продолжает доводить до турецких партнеров свою позицию, заявил 6 сентября в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-06T12:24
2022-09-06T12:24
новости
песков
турция
россия
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Песков подчеркнул, что Турция – дружественная для России страна и важный партнер, как в экономической, так и в политической сфере. Кроме того, он отметил суверенную линию политики Анкары.Ранее турецкое издание Evrensel опубликовала статью, высмеивающую лицемерие европейских лидеров, которые одобряя действия первого президента СССР Михаила Горбачёва по окончанию Холодной войны, воздвигают новый "железный занавес" между Европой и Россией.Также официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что согласно позиции турецкого правительства, "возвращение Крыма Украине" должно быть частью соглашения Москвы и Киева.
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новости, песков, турция, россия
Новости, Песков, Турция, Россия

Москва не согласна с позицией Анкары по Украине, но продолжает терпеливо объяснять – Песков

12:24 06.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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У России и Турции сохраняется ряд разногласий по украинской теме, но Москва продолжает доводить до турецких партнеров свою позицию, заявил 6 сентября в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
У нас есть разногласия по ряду вопросов, и к таким разногласиям в первую очередь относится Украина. Мы не согласны с той позицией, которую занимает Турция по украинским делам, но мы терпеливо продолжаем доводить до наших турецких партнеров нашу аргументацию и то, в чем мы уверены, в чем мы убеждены
Песков подчеркнул, что Турция – дружественная для России страна и важный партнер, как в экономической, так и в политической сфере. Кроме того, он отметил суверенную линию политики Анкары.

Ранее турецкое издание Evrensel опубликовала статью, высмеивающую лицемерие европейских лидеров, которые одобряя действия первого президента СССР Михаила Горбачёва по окончанию Холодной войны, воздвигают новый "железный занавес" между Европой и Россией.
Также официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что согласно позиции турецкого правительства, "возвращение Крыма Украине" должно быть частью соглашения Москвы и Киева.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
4 сентября, 09:37
Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую"Президент России Владимир Путин и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили твердую решимость по выполнению плана работ по строительству атомной электростанции "Аккую" в ходе телефонных переговоров. Об этом 3 сентября сообщила администрация турецкого президента
 
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