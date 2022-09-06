Карьеристка и человек без убеждений. Кто теперь будет воевать украинцами из Лондона
10:41 06.09.2022 (обновлено: 11:11 06.09.2022)
В понедельник, 5 сентября, в резиденции британского премьер-министра появилась новая хозяйка — бывшая глава МИД Великобритании Лиз Трасс. В Киеве эту новость встретили с восторгом и ликованием.
Трасс, как и ее предшественника Бориса Джонсона, украинские националисты любят прежде всего за «ястребиную» русофобскую позицию и готовность воевать с РФ до последнего украинца.
Однако Лиз Трасс даже коллеги по Консервативной партии считают человеком недалеким и склонным менять свое мнение в зависимости от политической конъюнктуры.
Шагая по карьерным ступенькам, она слишком часто меняла мнение и взгляды. В «ястребы» и консерваторы пришла из антивоенного движения, когда в юности увлекалась троцкистскими идеями.
Сначала выступала против «Брэксита», а после выхода Великобритании из ЕС внезапно стала его сторонницей и рассорилась с Евросоюзом. Даже в администрации США, как сообщало издание Financial Times, Трасс вызывает раздражение своей агрессивностью, прямолинейностью и «черно-белым мышлением».
В то же время CNN, со ссылкой на ее давних знакомых, сообщало, что у Трасс вообще нет собственных убеждений. По стилю она пытается подражать Маргарет Тэтчер, которую ранее жестко критиковала.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении Лиз Трасс подчеркнул, что «она всегда была на светлой стороне политики». Спичрайтеры Зеленского явно не сообщили ему о непостоянстве взглядов нового британского премьера.
Не знает об этом, похоже, и вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которая в понедельник заявила, что для украинской власти Лиз Трасс является понятным политиком, а ее политика — последовательна.
09:30"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера БританииСенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков поздно вечером 5 сентября в своем Telegram саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании
Украина, по мнению Трасс, видела много вторжений «от монголов до татар». Трасс также слаба в географии: она заявляла, что не признает российский суверенитет над Воронежской и Ростовской областью.
По ее словам, РФ хотела организовать на Украине переворот, чтобы привести к власти Евгения Мураева из «Оппозиционного блока».
Однако позиция Великобритании, как и США, не зависит от знаний и умений формальных глав государств. Их позиция диктуется целым правящим классом, которому необходим контроль над ресурсами практически всего мира.
В самой же Великобритании Трасс придется столкнуться в серьезными экономическими проблемами, пишет The New York Times.
Банк Англии прогнозирует начало продолжительной рецессии в конце 2022 года, поскольку заработная плата сокращается, а бюджеты домохозяйств сжимаются из-за роста цен на продукты питания и энергию. Британская пресса сообщает, что полиция уже готовится к росту количества краж и массовых уличных протестов.
В такой ситуации британское правительство обычно прибегает к военной авантюре, переключая внимание общественности с внутренних проблем на внешние.
Украине Трасс обещала помогать, несмотря ни на что, даже если на это уйдут годы. В одном из интервью ВВС она одобряла идею об отправке британских военных на Украину, но в другом интервью полностью исключила такую возможность.
Свой первый зарубежный звонок в статусе премьер-министра Трасс обещает совершить именно в Киев. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в понедельник заявил, что они готовят уже и ее визит в Киев.
Украинская журналистка Диана Панченко уверена, что Трасс будет лоббировать войну до последнего украинца, но потом Украину обманут.
"Рейтинг Джонсона к февралю 2022 уже катился в тартарары. Не только из-за ковидных вечеринок. Синхронно рейтингу Бориса падала экономика. Инфляция побила 40-летний рекорд. Страна не была готова к последствиям Брекзита. Протесты и митинги ставили под удар карьеру Джонсонюка.
И тут, о чудо, катастрофа в Украине. Которая в итоге не помогла Борису удержаться у руля. И вот на смену ему пришла — Джонсон в юбке — Лиз. Курс не изменится. Британия продолжит подготовку украинских военных и лоббирование "войны до последнего"….
Вангую, декоммунизаторы-патриоты назовут какой-нибудь проспект или улицу (а можно и город, чего мелочиться) в честь Лиз. Приблизит ли это мир? Нет. За нас вписываются ровно до тех пор, пока это выгодно. Повышенное внимание чревато киданием", — пишет Панченко.
08:45Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит БританииРеализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве, считает директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев, передает 6 сентября РИА Новости
Украинские военные эксперты считают, что Великобритания теперь будет поставлять Украине больше танков и самолетов. Однако в конце августа британская The Timesписала, что у Великобритании для Киева осталось не так уж и много оружия.
"В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года", — говорится в сообщении издания.
Несомненно, у Великобритании есть масса возможностей насолить России, но, вероятно, на это будут подбивать другие народы и государства. Будучи главой МИД, Трасс подчеркивала, что Лондону нужно больше работать с союзниками, чтобы Киев получил больше оружия.
Директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Марк Леонард говорит, что Лиз Трасс будет жестко выступать против мирных переговоров Киева и Москвы.
"Нынешняя позиция поддержки Украины военной техникой и принятие агрессивного тона по поводу перспективы любых переговоров будет продолжаться", — говорит Леонард.
Иными словами, в ближайшие месяцы Лондон будет гнать солдат ВСУ в новые лобовые атаки, не считаясь с потерями, но в случае неудач украинское правительство в мгновение ока может превратиться у Лиз Трасс в "коррумпированный диктаторский режим".