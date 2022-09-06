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Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба - 06.09.2022 Украина.ру
Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
Утром 6 сентября президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2022-09-06T10:23
2022-09-06T10:23
2022-09-06T10:23
новости
владимир путин
сергей шойгу
учения
приморье
дальний восток
восток
герасимов
совещание
песков
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"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов. Совещание закрытое", - сказал Песков. Ранее Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье. Глава государства должен присутствовать на военных учениях "Восток-2022".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сергей шойгу, учения, приморье, дальний восток, восток, герасимов, совещание, песков
Новости, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Учения, Приморье, Дальний Восток, восток, Герасимов, совещание, Песков
Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
Утром 6 сентября президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов. Совещание закрытое", - сказал Песков.
Ранее Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье. Глава государства должен присутствовать на военных учениях "Восток-2022".