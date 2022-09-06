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Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба

Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба - 06.09.2022 Украина.ру

Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба

Утром 6 сентября президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2022-09-06T10:23

2022-09-06T10:23

2022-09-06T10:23

новости

владимир путин

сергей шойгу

учения

приморье

дальний восток

восток

герасимов

совещание

песков

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"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов. Совещание закрытое", - сказал Песков. Ранее Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье. Глава государства должен присутствовать на военных учениях "Восток-2022".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, сергей шойгу, учения, приморье, дальний восток, восток, герасимов, совещание, песков