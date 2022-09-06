Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба - 06.09.2022 Украина.ру
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Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба - 06.09.2022 Украина.ру
Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
Утром 6 сентября президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2022-09-06T10:23
2022-09-06T10:23
новости
владимир путин
сергей шойгу
учения
приморье
дальний восток
восток
герасимов
совещание
песков
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"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов. Совещание закрытое", - сказал Песков. Ранее Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье. Глава государства должен присутствовать на военных учениях "Восток-2022".
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новости, владимир путин, сергей шойгу, учения, приморье, дальний восток, восток, герасимов, совещание, песков
Новости, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Учения, Приморье, Дальний Восток, восток, Герасимов, совещание, Песков

Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба

10:23 06.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании расширенной коллегии Миниобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании расширенной коллегии Миниобороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Утром 6 сентября президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов. Совещание закрытое", - сказал Песков.
Ранее Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье. Глава государства должен присутствовать на военных учениях "Восток-2022".
 
НовостиВладимир ПутинСергей ШойгуУченияПриморьеДальний ВостоквостокГерасимовсовещаниеПесков
 
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