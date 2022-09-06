https://ukraina.ru/20220906/1038471293.html
Лидер КНР предупредил Байдена об упадке демократий
Лидер КНР предупредил Байдена об упадке демократий - 06.09.2022 Украина.ру
Лидер КНР предупредил Байдена об упадке демократий
Президент США Джо Байден 5 сентября рассказал, как лидер КНР Си Цзиньпин однажды предупредил его, что демократии "не смогут выстоять в XXI веке", передает Reuters
2022-09-06T08:33
2022-09-06T08:33
2022-09-06T08:33
джо байден
китай
новости
демократия
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"Я провел много времени с зарубежными лидерами: Китая, России и других стран. Лидер Китая – Си Цзиньпин, с которым я общался больше, чем с любым другим главой государства – сказал мне, что демократии не могут выстоять в XXI веке. Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что консенсуса добиться невозможно. Вот почему автократии будут более успешной моделью", - сказал Байден.Как подчеркнул глава Белого дома, сам он "категорически не согласен" с такой оценкой.В августе Байден провел в Белом доме встречу с учеными и историками, на которой они сравнили угрозу, стоящую перед Америкой, с эпохой до Гражданской войны и с профашистскими движениями до Второй мировой войны. Дискуссия была сосредоточена на сходстве между сегодняшней политической ситуацией в мире с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне, когда рост авторитаризма за границей "нашел свое тревожное эхо в Соединенных Штатах".
https://ukraina.ru/20220902/1038356247.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, китай, новости, демократия
Лидер КНР предупредил Байдена об упадке демократий
Президент США Джо Байден 5 сентября рассказал, как лидер КНР Си Цзиньпин однажды предупредил его, что демократии "не смогут выстоять в XXI веке", передает Reuters
"Я провел много времени с зарубежными лидерами: Китая, России и других стран. Лидер Китая – Си Цзиньпин, с которым я общался больше, чем с любым другим главой государства – сказал мне, что демократии не могут выстоять в XXI веке. Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что консенсуса добиться невозможно. Вот почему автократии будут более успешной моделью", - сказал Байден.
Как подчеркнул глава Белого дома, сам он "категорически не согласен" с такой оценкой.
В августе Байден провел в Белом доме встречу с учеными и историками, на которой они сравнили угрозу, стоящую перед Америкой, с эпохой до Гражданской войны и с профашистскими движениями до Второй мировой войны.
Дискуссия была сосредоточена на сходстве между сегодняшней политической ситуацией в мире с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне, когда рост авторитаризма за границей "нашел свое тревожное эхо в Соединенных Штатах".