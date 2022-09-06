Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ - 06.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ
Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ - 06.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ
Инспекторы Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетили Запорожскую АЭС. После визита миссии украинские войска стали реже обстреливать территорию станции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-09-06T06:15
2022-09-06T06:15
новости
магатэ
запорожская аэс
обстрелы
всу
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До визита миссии украинские войска обстреливали территорию Запорожской АЭС по несколько раз в день. Украина устроила там ковровые бомбежки, рассказал Сапоньков. Снаряды падали рядом с бочками для хранения ядерных отходов и рядом с реакторными залами с охладителями турбин.Миссию нельзя было проигнорировать. После визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна произойти эскалация, предположил Сапоньков.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html
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новости, магатэ, запорожская аэс, обстрелы, всу
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ

Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ

06:15 06.09.2022
 
© TwitterМиссия МАГАТЭ покидает ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ покидает ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Инспекторы Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетили Запорожскую АЭС. После визита миссии украинские войска стали реже обстреливать территорию станции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
До визита миссии украинские войска обстреливали территорию Запорожской АЭС по несколько раз в день. Украина устроила там ковровые бомбежки, рассказал Сапоньков. Снаряды падали рядом с бочками для хранения ядерных отходов и рядом с реакторными залами с охладителями турбин.
"Это даже не игра с огнем. Они по сути жарили шашлык на пороховой бочке. Но сейчас произошла деэскалация", - рассказал Сапоньков.
Миссию нельзя было проигнорировать. После визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна произойти эскалация, предположил Сапоньков.
Полный текст интервью читайте здесь
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 13:00
Как МАГАТЭ Украину предало
 
НовостиМАГАТЭЗапорожская АЭСобстрелыВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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07:46Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
07:45"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
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07:22Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
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07:11Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт - МВД Казахстана
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