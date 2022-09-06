https://ukraina.ru/20220906/1038465252.html

Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ

Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ - 06.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ

Инспекторы Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетили Запорожскую АЭС. После визита миссии украинские войска стали реже обстреливать территорию станции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

2022-09-06T06:15

2022-09-06T06:15

2022-09-06T06:15

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До визита миссии украинские войска обстреливали территорию Запорожской АЭС по несколько раз в день. Украина устроила там ковровые бомбежки, рассказал Сапоньков. Снаряды падали рядом с бочками для хранения ядерных отходов и рядом с реакторными залами с охладителями турбин.Миссию нельзя было проигнорировать. После визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна произойти эскалация, предположил Сапоньков.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html

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новости, магатэ, запорожская аэс, обстрелы, всу