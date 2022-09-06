https://ukraina.ru/20220906/1038465252.html
Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ
Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ - 06.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ
Инспекторы Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетили Запорожскую АЭС. После визита миссии украинские войска стали реже обстреливать территорию станции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-09-06T06:15
2022-09-06T06:15
2022-09-06T06:15
новости
магатэ
запорожская аэс
обстрелы
всу
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До визита миссии украинские войска обстреливали территорию Запорожской АЭС по несколько раз в день. Украина устроила там ковровые бомбежки, рассказал Сапоньков. Снаряды падали рядом с бочками для хранения ядерных отходов и рядом с реакторными залами с охладителями турбин.Миссию нельзя было проигнорировать. После визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна произойти эскалация, предположил Сапоньков.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220905/1038443563.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс, обстрелы, всу
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ
Эксперт рассказал, что произойдет с Запорожской АЭС после визита МАГАТЭ
Инспекторы Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетили Запорожскую АЭС. После визита миссии украинские войска стали реже обстреливать территорию станции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
До визита миссии украинские войска обстреливали территорию Запорожской АЭС по несколько раз в день. Украина устроила там ковровые бомбежки, рассказал Сапоньков. Снаряды падали рядом с бочками для хранения ядерных отходов и рядом с реакторными залами с охладителями турбин.
"Это даже не игра с огнем. Они по сути жарили шашлык на пороховой бочке. Но сейчас произошла деэскалация", - рассказал Сапоньков.
Миссию нельзя было проигнорировать. После визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна произойти эскалация, предположил Сапоньков.
Полный текст интервью читайте здесь