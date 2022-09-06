https://ukraina.ru/20220906/1038457592.html

"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы

"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы - 06.09.2022 Украина.ру

"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы

Крымчане поддерживают специальную военную операцию на Украине, потому что они понимают суть киевского режима, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-06T07:23

2022-09-06T07:23

2022-09-06T07:23

новости

владимир константинов

крым

сво

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Крымчане рассчитывают на освобождение Николаева и Одессы, так как только тогда "Крым будет спокоен, что точно ничего не прилетит" с украинской стороны, пояснил Константинов.24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида в Донбассе. Вооруженным силам России, Росгвардии и Народной милиции ЛДНР противостоят Вооруженные силы Украины и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220831/1038291341.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир константинов, крым, сво