"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы - 06.09.2022 Украина.ру
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"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы
"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы - 06.09.2022 Украина.ру
"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы
Крымчане поддерживают специальную военную операцию на Украине, потому что они понимают суть киевского режима, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-06T07:23
2022-09-06T07:23
новости
владимир константинов
крым
сво
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Крымчане рассчитывают на освобождение Николаева и Одессы, так как только тогда "Крым будет спокоен, что точно ничего не прилетит" с украинской стороны, пояснил Константинов.24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида в Донбассе. Вооруженным силам России, Росгвардии и Народной милиции ЛДНР противостоят Вооруженные силы Украины и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038291341.html
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новости, владимир константинов, крым, сво
Новости, Владимир Константинов, Крым, СВО

"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы

07:23 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Крымчане поддерживают специальную военную операцию на Украине, потому что они понимают суть киевского режима, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Крымчане всецело поддерживают спецоперацию с первого дня, опять же, из понимания того, что за режим на Украине. Он все эти годы нас атаковал. Взрывы ЛЭП, перекрытие воды, перекрытие транспорта, нападения на наши грузовики, диверсии. Это было не так в инфополе обозначено, но на крымском уровне мы все это хорошо знаем и помним, они никогда не прекращали этих диверсий.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Крымчане рассчитывают на освобождение Николаева и Одессы, так как только тогда "Крым будет спокоен, что точно ничего не прилетит" с украинской стороны, пояснил Константинов.
24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида в Донбассе. Вооруженным силам России, Росгвардии и Народной милиции ЛДНР противостоят Вооруженные силы Украины и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:38
Как Украина готовится "освобождать" Крым
 
НовостиВладимир КонстантиновКрымСВО
 
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