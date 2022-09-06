Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье - 06.09.2022 Украина.ру
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Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье
Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье - 06.09.2022 Украина.ру
Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье
Село Высокополье в Херсонской области с марта "переходило из рук в руки". Его захват украинскими военнослужащими "ничего не даст". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-09-06T07:30
2022-09-06T07:30
новости
всу
херсонская область
"серая зона"
украина
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Военнослужащие ВСУ подняли украинский флаг на крыше больницы в селе Высокополье на севере Херсонской области. Они могли бы проехаться с флагом по всему селу и вбросить "фейк" о захвате еще нескольких сел. В Минобороны России признали потерю контроля над Высокогорьем, потому что чувствуют себя уверенно: противник не продвинется, объяснил Сапоньков.Село Высокополье находится у границы с Днепропетровской областью. С марта 2022 года - в так называемой "серой зоне". В воскресенье, 4 сентября киевские власти заявили о захвате населенного пункта.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220905/1038451353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, херсонская область, "серая зона", украина
Новости, ВСУ, Херсонская область, "серая зона", Украина

Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье

07:30 06.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Читать в
Село Высокополье в Херсонской области с марта "переходило из рук в руки". Его захват украинскими военнослужащими "ничего не даст". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
Военнослужащие ВСУ подняли украинский флаг на крыше больницы в селе Высокополье на севере Херсонской области. Они могли бы проехаться с флагом по всему селу и вбросить "фейк" о захвате еще нескольких сел. В Минобороны России признали потерю контроля над Высокогорьем, потому что чувствуют себя уверенно: противник не продвинется, объяснил Сапоньков.
"Мы признали, что оставили село после героической обороны. Мы не стали терять людей в бесполезном бодалове за один населенный пункты. Мы отошли и перегруппировались. В информационном плане это очень важно. Мы грамотно перехватили всю эту медиаистерику", - сказал Сапоньков.
Село Высокополье находится у границы с Днепропетровской областью. С марта 2022 года - в так называемой "серой зоне". В воскресенье, 4 сентября киевские власти заявили о захвате населенного пункта.
Полный текст интервью читайте здесь
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 14:22
"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбуУтром 24 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов проводил экстренное совещание с главами областных администраций всех регионов. Выйти на связь с Херсоном у него не вышло. Об этой говорится в статье "Украинской правды" о нескольких сутках украинской власти перед СВО, опубликованной 5 сентября
 
НовостиВСУХерсонская область"серая зона"Украина
 
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