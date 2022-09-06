Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье
Село Высокополье в Херсонской области с марта "переходило из рук в руки". Его захват украинскими военнослужащими "ничего не даст". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
Военнослужащие ВСУ подняли украинский флаг на крыше больницы в селе Высокополье на севере Херсонской области. Они могли бы проехаться с флагом по всему селу и вбросить "фейк" о захвате еще нескольких сел. В Минобороны России признали потерю контроля над Высокогорьем, потому что чувствуют себя уверенно: противник не продвинется, объяснил Сапоньков.
"Мы признали, что оставили село после героической обороны. Мы не стали терять людей в бесполезном бодалове за один населенный пункты. Мы отошли и перегруппировались. В информационном плане это очень важно. Мы грамотно перехватили всю эту медиаистерику", - сказал Сапоньков.
Село Высокополье находится у границы с Днепропетровской областью. С марта 2022 года - в так называемой "серой зоне". В воскресенье, 4 сентября киевские власти заявили о захвате населенного пункта.
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