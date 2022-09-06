Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье

"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу

Утром 24 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов проводил экстренное совещание с главами областных администраций всех регионов. Выйти на связь с Херсоном у него не вышло. Об этой говорится в статье "Украинской правды" о нескольких сутках украинской власти перед СВО, опубликованной 5 сентября