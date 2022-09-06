https://ukraina.ru/20220906/1038453979.html

"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах

"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах - 06.09.2022 Украина.ру

"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах

По сравнению с возможностями Украины, кавказские террористы – это тренировка "на кошечках". Вряд ли украинские террористы будут захватывать театры, но протащить чемодан на АЭС, ГЭС, мост или подстанцию они всегда смогут, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-09-06T07:45

2022-09-06T07:45

2022-09-06T07:45

новости

терроризм

шамиль басаев

евгений норин

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Кавказский опыт используется российскими силовиками для борьбы с украинским террором, заявил Норин.По его мнению, РФ нужно бороться с террористическим киевским режим, опыт есть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038435718.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, терроризм, шамиль басаев, евгений норин