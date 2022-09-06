"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах - 06.09.2022 Украина.ру
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"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах - 06.09.2022 Украина.ру
"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
По сравнению с возможностями Украины, кавказские террористы – это тренировка "на кошечках". Вряд ли украинские террористы будут захватывать театры, но протащить чемодан на АЭС, ГЭС, мост или подстанцию они всегда смогут, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-09-06T07:45
2022-09-06T07:45
новости
терроризм
шамиль басаев
евгений норин
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Кавказский опыт используется российскими силовиками для борьбы с украинским террором, заявил Норин.По его мнению, РФ нужно бороться с террористическим киевским режим, опыт есть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038435718.html
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новости, терроризм, шамиль басаев, евгений норин
Новости, терроризм, Шамиль Басаев, Евгений Норин

"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах

07:45 06.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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По сравнению с возможностями Украины, кавказские террористы – это тренировка "на кошечках". Вряд ли украинские террористы будут захватывать театры, но протащить чемодан на АЭС, ГЭС, мост или подстанцию они всегда смогут, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Кавказский опыт используется российскими силовиками для борьбы с украинским террором, заявил Норин.
Понятно, что по сравнению с возможностями, которые есть у Украины, масса кавказских террористов – это тренировка на кошечках. С другой стороны, у Украины все же нет дьявольски изобретательных персонажей вроде Шамиля Басаева. И у них есть свои ограничения. Вряд ли, что украинские террористы будут захватывать театры.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
По его мнению, РФ нужно бороться с террористическим киевским режим, опыт есть.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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НовоститерроризмШамиль БасаевЕвгений Норин
 
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