https://ukraina.ru/20220906/1038453979.html
"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах - 06.09.2022 Украина.ру
"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
По сравнению с возможностями Украины, кавказские террористы – это тренировка "на кошечках". Вряд ли украинские террористы будут захватывать театры, но протащить чемодан на АЭС, ГЭС, мост или подстанцию они всегда смогут, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-09-06T07:45
2022-09-06T07:45
2022-09-06T07:45
новости
терроризм
шамиль басаев
евгений норин
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Кавказский опыт используется российскими силовиками для борьбы с украинским террором, заявил Норин.По его мнению, РФ нужно бороться с террористическим киевским режим, опыт есть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038435718.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, терроризм, шамиль басаев, евгений норин
Новости, терроризм, Шамиль Басаев, Евгений Норин
"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
По сравнению с возможностями Украины, кавказские террористы – это тренировка "на кошечках". Вряд ли украинские террористы будут захватывать театры, но протащить чемодан на АЭС, ГЭС, мост или подстанцию они всегда смогут, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Кавказский опыт используется российскими силовиками для борьбы с украинским террором, заявил Норин.
Понятно, что по сравнению с возможностями, которые есть у Украины, масса кавказских террористов – это тренировка на кошечках. С другой стороны, у Украины все же нет дьявольски изобретательных персонажей вроде Шамиля Басаева. И у них есть свои ограничения. Вряд ли, что украинские террористы будут захватывать театры.
Евгений Норин
военный историк
По его мнению, РФ нужно бороться с террористическим киевским режим, опыт есть.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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