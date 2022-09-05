Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября
ВСУ за сутки 40 раз обстреляли ДНР, под огонь также попали районы Запорожской области. В Харьковской области бойцы украинской армии добровольно сдаются в плен. Несмотря на миссию МАГАТЭ, Киев создает угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС
Обстрелы ДНР, Харьковской и Запорожской областей
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 5 сентября сообщило о том, что ВСУ обстреляли территорию республики более 40 раз.
Под огнем оказались Донецк, Горловка, Зайцево, Макеевка и ряд других населенных пунктов ДНР. В общей сложно было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра, пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров.
Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 12:35 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13:20 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 13:50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14:02 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
О "прилетах" по двум районам Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его информации, два многоквартирных и три частных дома повредило из-за обстрелов ВСУ.
В городе Каменка-Днепровская Запорожской области из-за обстрела отсутствует электричество. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава администрации города Владимир Антоненко.
В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле гуманитарного штаба в Энергодаре. Количество пострадавших в данный момент уточняется, по предварительной информации, жертв нет.
В штабе возглавляемого мною движения "Мы вместе с Россией", который расположен на первом этаже здания, в момент нанесения атаки проводился приём граждан. Во время взрыва в помещении находились работники гуманитарной миссии и жители Энергодара, нуждающиеся в помощи.
В Харьковской области под огонь ВСУ попал центр города Изюм. Пресс-служба ВГА области сообщает о повреждениях в домах местных жителей.
Дома посечены осколками, кому-то сильно повредило дом из-за прямого попадания во двор. Это не военные объекты. Это дома мирных людей.
Кроме того, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев в комментарии для РИА Новости сообщил, что в городе Таврийске в районе Новой Каховки в Херсонской области в результате ракетного удара ВСУ пострадали пять человек.
Пятеро раненых, есть тяжелораненые, в живот, с отрывом конечностей - рука и нога держатся на мягких тканях - в результате обстрела гражданского объекта – мельницы в Таврийске, где находится производство муки и комбикормов. Военных рядом не было.
По его словам, обстрелы Таврийска не прекращались всю ночь.
В Харьковской области отпустили добровольно сдавшихся в плен бойцов ВСУ
РИА Новости выяснили 5 сентября, что бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдаются в плен в Харьковской области, отпускают к семьям. Корреспондент пообщался с одним из контрактников, которому после проверки разрешили вернуться домой. Владимир Тесленко обратился к своим согражданам, служащим в рядах ВСУ.
Ребята, кто служит, складывайте оружие. Возвращайтесь к семьям, к женам. Смысла нет просто погибать ни за что. Просто потому, что там кому-то хочется патриотизм свой показать… Должен быть мир во всем мире. Я за то, чтобы все сложили оружие и вернулись к семьям.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобождённых территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима.
Уже трое военных вернулись к своим семьям в населенные пункты освобожденной части Харьковской области. Возвращаться на подконтрольной Украине территории они не могут.
В свою очередь, попавший в плен в Луганской Народной Республике военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал о том, что западное оружие, которое страны НАТО поставляют Украине, часто оказывается не в руках военных, а в руках неизвестных "дельцов", и, возможно, уходит на продажу.
Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70 процентов. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было.
По его признанию, то, что, все-таки доходит непосредственно до украинских военных, в большинстве своем – старое, поломанное и негодное к использованию.
Очередная угроза катастрофы на ЗАЭС
Несмотря на присутствии делегации МАГАТЭ, украинская армия не прекращала обстрелы и провокации, угрожающие Европе техногенной катастрофой. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции.
Также в ведомстве сообщили о двух артиллерийских обстрелах города-спутника станции Энергодара. По сообщению военных, за сутки было выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области.
Ранее Рогов сообщил о том, что члены делегации МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, но двое наблюдателей остались на станции. По заверению генерального директора организации Рафаэля Гросси, они будут работать на станции столько, сколько это будет необходимо.
В российском военном ведомстве сообщили, что, несмотря на все провокации Киева, радиационная обстановка на станции в норме и высококвалифицированные специалисты работают над ядерной безопасностью.