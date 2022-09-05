Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру
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Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября
Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру
Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября
ВСУ за сутки 40 раз обстреляли ДНР, под огонь также попали районы Запорожской области. В Харьковской области бойцы украинской армии добровольно сдаются в плен. Несмотря на миссию МАГАТЭ, Киев создает угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС
2022-09-05T19:00
2022-09-05T19:00
хроники
обстрелы
пленные
запорожская аэс
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Обстрелы ДНР, Харьковской и Запорожской областейПредставительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 5 сентября сообщило о том, что ВСУ обстреляли территорию республики более 40 раз.Под огнем оказались Донецк, Горловка, Зайцево, Макеевка и ряд других населенных пунктов ДНР. В общей сложно было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра, пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров.О "прилетах" по двум районам Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его информации, два многоквартирных и три частных дома повредило из-за обстрелов ВСУ.В городе Каменка-Днепровская Запорожской области из-за обстрела отсутствует электричество. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава администрации города Владимир Антоненко.В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле гуманитарного штаба в Энергодаре. Количество пострадавших в данный момент уточняется, по предварительной информации, жертв нет.В Харьковской области под огонь ВСУ попал центр города Изюм. Пресс-служба ВГА области сообщает о повреждениях в домах местных жителей.Кроме того, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев в комментарии для РИА Новости сообщил, что в городе Таврийске в районе Новой Каховки в Херсонской области в результате ракетного удара ВСУ пострадали пять человек.По его словам, обстрелы Таврийска не прекращались всю ночь.В Харьковской области отпустили добровольно сдавшихся в плен бойцов ВСУРИА Новости выяснили 5 сентября, что бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдаются в плен в Харьковской области, отпускают к семьям. Корреспондент пообщался с одним из контрактников, которому после проверки разрешили вернуться домой. Владимир Тесленко обратился к своим согражданам, служащим в рядах ВСУ.Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобождённых территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима.Уже трое военных вернулись к своим семьям в населенные пункты освобожденной части Харьковской области. Возвращаться на подконтрольной Украине территории они не могут.В свою очередь, попавший в плен в Луганской Народной Республике военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал о том, что западное оружие, которое страны НАТО поставляют Украине, часто оказывается не в руках военных, а в руках неизвестных "дельцов", и, возможно, уходит на продажу.По его признанию, то, что, все-таки доходит непосредственно до украинских военных, в большинстве своем – старое, поломанное и негодное к использованию.Очередная угроза катастрофы на ЗАЭСНесмотря на присутствии делегации МАГАТЭ, украинская армия не прекращала обстрелы и провокации, угрожающие Европе техногенной катастрофой. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также в ведомстве сообщили о двух артиллерийских обстрелах города-спутника станции Энергодара. По сообщению военных, за сутки было выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области.Ранее Рогов сообщил о том, что члены делегации МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, но двое наблюдателей остались на станции. По заверению генерального директора организации Рафаэля Гросси, они будут работать на станции столько, сколько это будет необходимо.В российском военном ведомстве сообщили, что, несмотря на все провокации Киева, радиационная обстановка на станции в норме и высококвалифицированные специалисты работают над ядерной безопасностью.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, обстрелы, пленные, запорожская аэс
Хроники, обстрелы, Пленные, Запорожская АЭС

Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября

19:00 05.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкобстрел
обстрел - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
ВСУ за сутки 40 раз обстреляли ДНР, под огонь также попали районы Запорожской области. В Харьковской области бойцы украинской армии добровольно сдаются в плен. Несмотря на миссию МАГАТЭ, Киев создает угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС
Обстрелы ДНР, Харьковской и Запорожской областей
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 5 сентября сообщило о том, что ВСУ обстреляли территорию республики более 40 раз.
Под огнем оказались Донецк, Горловка, Зайцево, Макеевка и ряд других населенных пунктов ДНР. В общей сложно было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра, пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров.
Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 12:35 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13:20 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 13:50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14:02 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
О "прилетах" по двум районам Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его информации, два многоквартирных и три частных дома повредило из-за обстрелов ВСУ.
В городе Каменка-Днепровская Запорожской области из-за обстрела отсутствует электричество. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава администрации города Владимир Антоненко.
В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле гуманитарного штаба в Энергодаре. Количество пострадавших в данный момент уточняется, по предварительной информации, жертв нет.
В штабе возглавляемого мною движения "Мы вместе с Россией", который расположен на первом этаже здания, в момент нанесения атаки проводился приём граждан. Во время взрыва в помещении находились работники гуманитарной миссии и жители Энергодара, нуждающиеся в помощи.
В Харьковской области под огонь ВСУ попал центр города Изюм. Пресс-служба ВГА области сообщает о повреждениях в домах местных жителей.
Дома посечены осколками, кому-то сильно повредило дом из-за прямого попадания во двор. Это не военные объекты. Это дома мирных людей.
Кроме того, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев в комментарии для РИА Новости сообщил, что в городе Таврийске в районе Новой Каховки в Херсонской области в результате ракетного удара ВСУ пострадали пять человек.
Пятеро раненых, есть тяжелораненые, в живот, с отрывом конечностей - рука и нога держатся на мягких тканях - в результате обстрела гражданского объекта – мельницы в Таврийске, где находится производство муки и комбикормов. Военных рядом не было.
По его словам, обстрелы Таврийска не прекращались всю ночь.
В Харьковской области отпустили добровольно сдавшихся в плен бойцов ВСУ
РИА Новости выяснили 5 сентября, что бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдаются в плен в Харьковской области, отпускают к семьям. Корреспондент пообщался с одним из контрактников, которому после проверки разрешили вернуться домой. Владимир Тесленко обратился к своим согражданам, служащим в рядах ВСУ.
Ребята, кто служит, складывайте оружие. Возвращайтесь к семьям, к женам. Смысла нет просто погибать ни за что. Просто потому, что там кому-то хочется патриотизм свой показать… Должен быть мир во всем мире. Я за то, чтобы все сложили оружие и вернулись к семьям.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобождённых территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима.
Уже трое военных вернулись к своим семьям в населенные пункты освобожденной части Харьковской области. Возвращаться на подконтрольной Украине территории они не могут.
В свою очередь, попавший в плен в Луганской Народной Республике военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал о том, что западное оружие, которое страны НАТО поставляют Украине, часто оказывается не в руках военных, а в руках неизвестных "дельцов", и, возможно, уходит на продажу.
Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70 процентов. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было.
По его признанию, то, что, все-таки доходит непосредственно до украинских военных, в большинстве своем – старое, поломанное и негодное к использованию.
Очередная угроза катастрофы на ЗАЭС
Несмотря на присутствии делегации МАГАТЭ, украинская армия не прекращала обстрелы и провокации, угрожающие Европе техногенной катастрофой. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции.
Также в ведомстве сообщили о двух артиллерийских обстрелах города-спутника станции Энергодара. По сообщению военных, за сутки было выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области.
Ранее Рогов сообщил о том, что члены делегации МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, но двое наблюдателей остались на станции. По заверению генерального директора организации Рафаэля Гросси, они будут работать на станции столько, сколько это будет необходимо.
В российском военном ведомстве сообщили, что, несмотря на все провокации Киева, радиационная обстановка на станции в норме и высококвалифицированные специалисты работают над ядерной безопасностью.
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
16:00
Истребление ВСУ, обстрелы и разрушения, готовность сдаться. Главное на Украине на 16:00 5 сентября
 
ХроникиобстрелыПленныеЗапорожская АЭС
 
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