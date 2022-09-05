https://ukraina.ru/20220905/1038465933.html

Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября

Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября

ВСУ за сутки 40 раз обстреляли ДНР, под огонь также попали районы Запорожской области. В Харьковской области бойцы украинской армии добровольно сдаются в плен. Несмотря на миссию МАГАТЭ, Киев создает угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС

2022-09-05T19:00

2022-09-05T19:00

2022-09-05T19:00

хроники

обстрелы

пленные

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/86/1034158650_0:227:2836:1822_1920x0_80_0_0_aec626c9238946a52ae60ceed17a3a2d.jpg

Обстрелы ДНР, Харьковской и Запорожской областейПредставительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 5 сентября сообщило о том, что ВСУ обстреляли территорию республики более 40 раз.Под огнем оказались Донецк, Горловка, Зайцево, Макеевка и ряд других населенных пунктов ДНР. В общей сложно было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра, пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров.О "прилетах" по двум районам Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его информации, два многоквартирных и три частных дома повредило из-за обстрелов ВСУ.В городе Каменка-Днепровская Запорожской области из-за обстрела отсутствует электричество. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава администрации города Владимир Антоненко.В свою очередь член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле гуманитарного штаба в Энергодаре. Количество пострадавших в данный момент уточняется, по предварительной информации, жертв нет.В Харьковской области под огонь ВСУ попал центр города Изюм. Пресс-служба ВГА области сообщает о повреждениях в домах местных жителей.Кроме того, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев в комментарии для РИА Новости сообщил, что в городе Таврийске в районе Новой Каховки в Херсонской области в результате ракетного удара ВСУ пострадали пять человек.По его словам, обстрелы Таврийска не прекращались всю ночь.В Харьковской области отпустили добровольно сдавшихся в плен бойцов ВСУРИА Новости выяснили 5 сентября, что бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдаются в плен в Харьковской области, отпускают к семьям. Корреспондент пообщался с одним из контрактников, которому после проверки разрешили вернуться домой. Владимир Тесленко обратился к своим согражданам, служащим в рядах ВСУ.Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобождённых территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима.Уже трое военных вернулись к своим семьям в населенные пункты освобожденной части Харьковской области. Возвращаться на подконтрольной Украине территории они не могут.В свою очередь, попавший в плен в Луганской Народной Республике военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал о том, что западное оружие, которое страны НАТО поставляют Украине, часто оказывается не в руках военных, а в руках неизвестных "дельцов", и, возможно, уходит на продажу.По его признанию, то, что, все-таки доходит непосредственно до украинских военных, в большинстве своем – старое, поломанное и негодное к использованию.Очередная угроза катастрофы на ЗАЭСНесмотря на присутствии делегации МАГАТЭ, украинская армия не прекращала обстрелы и провокации, угрожающие Европе техногенной катастрофой. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также в ведомстве сообщили о двух артиллерийских обстрелах города-спутника станции Энергодара. По сообщению военных, за сутки было выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области.Ранее Рогов сообщил о том, что члены делегации МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, но двое наблюдателей остались на станции. По заверению генерального директора организации Рафаэля Гросси, они будут работать на станции столько, сколько это будет необходимо.В российском военном ведомстве сообщили, что, несмотря на все провокации Киева, радиационная обстановка на станции в норме и высококвалифицированные специалисты работают над ядерной безопасностью.

https://ukraina.ru/20220905/1038456139.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, обстрелы, пленные, запорожская аэс