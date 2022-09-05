Украина сделала всё, чтобы жители Херсона голосовали за Россию. Мороз о ситуации в регионе. Видео - 05.09.2022 Украина.ру
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Украина сделала всё, чтобы жители Херсона голосовали за Россию. Мороз о ситуации в регионе. Видео
Украина сделала всё, чтобы жители Херсона голосовали за Россию. Мороз о ситуации в регионе. Видео - 05.09.2022 Украина.ру
Украина сделала всё, чтобы жители Херсона голосовали за Россию. Мороз о ситуации в регионе. Видео
Что происходит в Херсонской области? Каковы настроения среди местного населения? Как в регионе решается транспортная проблема, возникшая из-за ударов с... Украина.ру, 05.09.2022
2022-09-05T18:09
2022-09-05T18:09
видео
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Что происходит в Херсонской области? Каковы настроения среди местного населения? Как в регионе решается транспортная проблема, возникшая из-за ударов с украинской стороны по мостам, и как налажен учебный процесс в херсонских школах? Об этом и не только в интервью Украина.ру рассказал исполняющий обязанности руководителя пресс-службы военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз:00:50 - В Херсонской области выведены из строя Антоновский мост и мост на Каховской ГЭС. Как в регионе решается транспортная проблема;02:19 - Каковы настроения населения Херсонской области? Изменились ли они из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ?03:28 - Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призывает население Херсонской области эвакуироваться, а тем, кто занимается организацией голосования и тем, кто собирается принимать в нём участие, угрожает лишением свободы до 12 лет и конфискацией имущества. Как у этому относятся жители региона?05:03 - Как много среди жителей Херсонской области людей, лояльных к России, и тех, кто не боится выражать эту свою позицию?07:10 - Почему и как надолго в Херсонской области решили отложить проведение референдума?07:43 - Как в Херсонской области решается вопрос безопасности людей, работающих во власти?10:05 - Где находится руководство Херсонской области?11:05 - Стоит ли выдавать оружие руководству освобождённых территорий?14:14 - Учебный год в Херсонской области: есть ли нехватка учителей? Преподают ли в школах украинский язык? Как устроен учебный процесс?18:18 - Пенсионное обеспечение в Херсонской области;19:04 - Как проходит процесс паспортизации населения Херсонской области? Как много жителей региона уже получили паспорта Российской Федерации?20:00 - Полгода пребывания Херсона под контролем России: что изменилось за это время и каковы ближайшие перспективы?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь.В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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видео, видео
Видео

Украина сделала всё, чтобы жители Херсона голосовали за Россию. Мороз о ситуации в регионе. Видео

18:09 05.09.2022
 
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Что происходит в Херсонской области? Каковы настроения среди местного населения? Как в регионе решается транспортная проблема, возникшая из-за ударов с украинской стороны по мостам, и как налажен учебный процесс в херсонских школах? Об этом и не только в интервью Украина.ру рассказал исполняющий обязанности руководителя пресс-службы военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз:
00:50 - В Херсонской области выведены из строя Антоновский мост и мост на Каховской ГЭС. Как в регионе решается транспортная проблема;
02:19 - Каковы настроения населения Херсонской области? Изменились ли они из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ?
03:28 - Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призывает население Херсонской области эвакуироваться, а тем, кто занимается организацией голосования и тем, кто собирается принимать в нём участие, угрожает лишением свободы до 12 лет и конфискацией имущества. Как у этому относятся жители региона?
05:03 - Как много среди жителей Херсонской области людей, лояльных к России, и тех, кто не боится выражать эту свою позицию?
07:10 - Почему и как надолго в Херсонской области решили отложить проведение референдума?
07:43 - Как в Херсонской области решается вопрос безопасности людей, работающих во власти?
10:05 - Где находится руководство Херсонской области?
11:05 - Стоит ли выдавать оружие руководству освобождённых территорий?
14:14 - Учебный год в Херсонской области: есть ли нехватка учителей? Преподают ли в школах украинский язык? Как устроен учебный процесс?
18:18 - Пенсионное обеспечение в Херсонской области;
19:04 - Как проходит процесс паспортизации населения Херсонской области? Как много жителей региона уже получили паспорта Российской Федерации?
20:00 - Полгода пребывания Херсона под контролем России: что изменилось за это время и каковы ближайшие перспективы?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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19:00Обстрелы, техногенная угроза и откровения пленных. Итоги 5 сентября
18:09Украина сделала всё, чтобы жители Херсона голосовали за Россию. Мороз о ситуации в регионе. Видео
17:45Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ
17:42Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ
17:27НАТО обует ВСУ, Зеленский предал украинцев: что говорили об Украине в мире 5 сентября
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