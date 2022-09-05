Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ
Пока взятие Кодемы не подтверждаются. Оперативная группа "Бахмут" ЧВК "Вагнер" действительно зашла в поселок, он с трех сторон блокирован, но ВСУ вцепились в его западную часть. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T19:15
2022-09-05T19:15
новости
"вагнеровцы"
артемовск
всу
донбасс
артиллерия
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Хотя все идет к тому, что в ближайшее время официально будет объявлено о взятии Кодемы, считает эксперт.Понятно, что мы хотим ускорить события. Но артемовская группировка ВСУ достаточно сильная. У нее есть свой артиллерийский кулак, туда бросают огромное количество пушечного мяса, как это было в Песках, заключил собеседник издания.
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новости, "вагнеровцы", артемовск, всу, донбасс, артиллерия
Новости, "вагнеровцы", Артемовск, ВСУ, Донбасс, артиллерия

Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ

19:15 05.09.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Пока взятие Кодемы не подтверждаются. Оперативная группа "Бахмут" ЧВК "Вагнер" действительно зашла в поселок, он с трех сторон блокирован, но ВСУ вцепились в его западную часть. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Хотя все идет к тому, что в ближайшее время официально будет объявлено о взятии Кодемы, считает эксперт.
"Важность Кодемы в том, что она является частью линии Зайцево — Кодема, которая прикрывает Артемовск (Бахмут) с юго-востока. Нельзя начинать штурм Артемовска, не взломав эту линию и не выйдя к трассе Артемовск — Дзержинск. Нужно не ломиться с одного направления в лоб. А так мы сможем и с юго-востока атаковать, и с юга, и с востока со стороны Покровского", - указал Рожин.
Понятно, что мы хотим ускорить события. Но артемовская группировка ВСУ достаточно сильная. У нее есть свой артиллерийский кулак, туда бросают огромное количество пушечного мяса, как это было в Песках, заключил собеседник издания.
 
Новости"вагнеровцы"АртемовскВСУДонбассартиллерия
 
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