https://ukraina.ru/20220905/1038463266.html
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ
Пока взятие Кодемы не подтверждаются. Оперативная группа "Бахмут" ЧВК "Вагнер" действительно зашла в поселок, он с трех сторон блокирован, но ВСУ вцепились в его западную часть. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T19:15
2022-09-05T19:15
2022-09-05T19:15
новости
"вагнеровцы"
артемовск
всу
донбасс
артиллерия
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Хотя все идет к тому, что в ближайшее время официально будет объявлено о взятии Кодемы, считает эксперт.Понятно, что мы хотим ускорить события. Но артемовская группировка ВСУ достаточно сильная. У нее есть свой артиллерийский кулак, туда бросают огромное количество пушечного мяса, как это было в Песках, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "вагнеровцы", артемовск, всу, донбасс, артиллерия
Новости, "вагнеровцы", Артемовск, ВСУ, Донбасс, артиллерия
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ
Пока взятие Кодемы не подтверждаются. Оперативная группа "Бахмут" ЧВК "Вагнер" действительно зашла в поселок, он с трех сторон блокирован, но ВСУ вцепились в его западную часть. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Хотя все идет к тому, что в ближайшее время официально будет объявлено о взятии Кодемы, считает эксперт.
"Важность Кодемы в том, что она является частью линии Зайцево — Кодема, которая прикрывает Артемовск (Бахмут) с юго-востока. Нельзя начинать штурм Артемовска, не взломав эту линию и не выйдя к трассе Артемовск — Дзержинск. Нужно не ломиться с одного направления в лоб. А так мы сможем и с юго-востока атаковать, и с юга, и с востока со стороны Покровского", - указал Рожин.
Понятно, что мы хотим ускорить события. Но артемовская группировка ВСУ достаточно сильная. У нее есть свой артиллерийский кулак, туда бросают огромное количество пушечного мяса, как это было в Песках, заключил собеседник издания.