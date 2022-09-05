https://ukraina.ru/20220905/1038463266.html

Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ

Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ

Пока взятие Кодемы не подтверждаются. Оперативная группа "Бахмут" ЧВК "Вагнер" действительно зашла в поселок, он с трех сторон блокирован, но ВСУ вцепились в его западную часть. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T19:15

2022-09-05T19:15

2022-09-05T19:15

новости

"вагнеровцы"

артемовск

всу

донбасс

артиллерия

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Хотя все идет к тому, что в ближайшее время официально будет объявлено о взятии Кодемы, считает эксперт.Понятно, что мы хотим ускорить события. Но артемовская группировка ВСУ достаточно сильная. У нее есть свой артиллерийский кулак, туда бросают огромное количество пушечного мяса, как это было в Песках, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "вагнеровцы", артемовск, всу, донбасс, артиллерия