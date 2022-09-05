https://ukraina.ru/20220905/1038462738.html

Бои в Херсонской области, "паразитарное недогосударство" Украина. О чём говорили эксперты 5 сентября

Бои в Херсонской области, "паразитарное недогосударство" Украина. О чём говорили эксперты 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру

Бои в Херсонской области, "паразитарное недогосударство" Украина. О чём говорили эксперты 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T17:19

2022-09-05T17:19

2022-09-05T18:20

эксклюзив

всу

херсон

николай азаров

россия

запорожская аэс

херсонская область

алексей зубец

экономика

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У наступления ВСУ на херсонском направлении нет перспектив, Украина как государство держится только на помощи Запада, российская экономика выдержала санкционный ударОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.«Бесполезное бодалово за один населённый пункт»Работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков накануне раскритиковал у себя в телеграм-канале тех, кто паникует из-за оставления российскими силами Высокополья в Херсонской области. Сапоньков также отметил, что в Минобороны РФ дали объективную информацию об уходе и назвал это позитивным сдвигом.Журналист поясняет: тем самым мы не дали повода украинской пропаганде заявлять, что «российские власти что-то скрывают, потому что ситуация намного хуже».«Они действительно подняли украинский флаг на западной окраине села у больницы. Но они могли бы проехаться с флагом по всему селу. А дальше они бы сделали вбросили бы фейк об освобождении еще нескольких сел.А тут мы признали, что оставили село после героической обороны. Мы не стали терять людей в бесполезном бодалове за один населенный пункты. Мы отошли и перегруппировались. В информационном плане это очень важно. Мы грамотно перехватили всю эту медиаистерику», — заявил Сапоньков.При этом, добавляет он, мы понимаем, что противник при нынешней конфигурации фронта и группировки никуда не продвинется.«Занятие одного села, которое до этого находилось в серой зоне и еще с марта переходило из рук в руки (просто мы не обращали на это внимания), ничего им не даст.Возможно, противник сможет удержать Высокополье и Сухой Ставок (на андреевском плацдарме в районе Давыдова Брода), но дальше не продвинется. Разменять 500—600 выбывших из строя человек на два села — это так себе. Перспектив у этого нет. Херсонскую область так не вернуть», — отметил журналист.Как выстояла российская экономикаДиректор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал нынешнее состояние российской экономики и ответил на вопрос, благодаря чему она выдержала санкционный удар со стороны Запада.Зубец выделяет три главные причины.Во-первых, Запад переоценил свои возможности в организации санкций и опоздал: «Если бы они ввели их лет 10 назад, эффект был бы другим».Во-вторых, Россия смогла заручиться поддержкой государств, которые также могут потенциально стать жертвой аналогичных санкций: «Те же индийцы и китайцы помогают нам не потому, что сильно нас любят, а потому, что понимают, что, если Россия поддастся под давлением санкций, — они следующие».В-третьих, выяснилось, что санкции вредны не только для России, но и для Запада. Зубец считает, что лидеров Европы подвела их «собственная экономическая неграмотность», к тому же они не понимают, как работает российская экономика.Больше других, говорит экономист, пострадали две отрасли российской экономики: «спад химического производства — около 10%, и машиностроение — около 17%, а остальные отрасли, в общем-то, замкнуты на внутренний рынок и там серьёзных спадов не произошло».«Потребительская активность российского населения остается на достаточно высоком уровне. Это стало одной из причин того, что Россия довольно легко переносит санкции. То есть у людей есть деньги и люди готовы деньги тратить на товары и услуги», — заявил эксперт.Также, считает Зубец, роль сыграло то, что Запад недооценил возможности российской экономики производить самостоятельно целые блоки экономики, необходимые для развития отраслей. Плюс «импорт не накрылся полностью: например, европейский заменяется азиатским».Украина — «паразитарное недогосударство»Обстрелы Запорожской АЭС — это преступление украинских властей, причем это международное преступление против человечности, против жизни на Земле, создающее чрезвычайную угрозу. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.В то же время безответственная политика Запада по отношению к обстрелам АЭС вызывает у него глубочайшее сожаление и огорчение.«То, что делается сейчас в Киеве, — это агония режима, который не жалеет жизни людей, который ради пиара толкает людей на верную смерть», — заявил политик.В целом, по словам Азарова, Украина превратилась в «паразитарное недогосударство».«Почему паразитарное? Потому что за все эти годы, за восемь лет, когда они якобы воевали с Россией, они не смогли подготовить свой военно-промышленный комплекс. Не смогли создать производство патронов для стрелкового оружия. Не смогли создать производство бронежилетов, например, орудий, стрелкового оружия. Ракетное хозяйство, авиацию не подготовили, ничего не сделали.То есть все, что они используют в ходе военных действий, либо осталось еще от советских запасов и уже подходит к концу, либо поставляется в громадном количестве со стороны Запада», — заявил политик, добавив, что Запад фактически взял на себя функцию тылового обеспечения войск киевского режима.При этом киевский режим не смог бы просуществовать и месяца, если бы не вливание дотаций напрямую в бюджет, указывает Азаров.«Они уже получили 18 миллиардов (долларов. — Ред.). Я посмотрел бюджет августа, из чего он складывался. Налоговые поступления, собственные поступления — это одна треть.Можете представить себе государство, в котором свое собственное хозяйство дает бюджет на поступление — одну треть, а более двух третей дают прямые вливания от так называемых помощников киевского режима в лице США и Европейского Союза.Большая часть их (вливаний. — Ред.) — кредитная, поэтому государственный долг нарастает как снежный ком», — отметил экс-премьер.Стоит Западу прекратить поддержку хотя бы на неделю, на месяц — это государство рухнет, убеждён Азаров.Запорожская АЭС: катастрофа всегда недалекоФизик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По его мнению, катастрофа близка.«Близка, потому что существующая ситуация многократно увеличивает опасность станции по сравнению с обычной работой.Иногда даже не нужно никакого воздействия, чтобы что-то произошло. Возможен же и непреднамеренный обстрел, ошибки наводчиков, работа ПВО, осколки или ракеты могут сбиться с курса и попасть не туда, куда надо.Это типичное для атомной станции состояние, когда вероятность такого события действительно не велика, но цена аварии — огромна», — рассказал Ожаровский.Также, отметил он, нельзя исключать сценария намеренного обстрела.«Объяснять не буду, военной перспективы у таких вещей нет. Но существует много примеров, когда у людей, скажем так, помутнялся разум.Словом, нужно исключить любые, даже случайные, но маловероятные события, которые могут привести к тяжелой радиационной катастрофе», — сказал Ожаровский.

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https://ukraina.ru/20220904/1038417001.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, херсон, николай азаров, россия, запорожская аэс, херсонская область, алексей зубец, экономика