https://ukraina.ru/20220905/1038462387.html

Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ

Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ

Сейчас русские войска зашли на окраины Артемовска со стороны Покровского. Там фронт стабилизировался. Мы ждем, пока разберутся с Зайцево и Кодемой. В частности, в Зайцево идут бои на ближних подступах. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T17:45

2022-09-05T17:45

2022-09-05T17:15

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"вагнеровцы"

артиллерия

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Важность Кодемы в том, что она является частью линии Зайцево — Кодема, которая прикрывает Артемовск (Бахмут) с юго-востока. Нельзя начинать штурм Артемовска, не взломав эту линию и не выйдя к трассе Артемовск — Дзержинск, пояснил эксперт.Нужно не ломиться с одного направления в лоб. А так мы сможем и с юго-востока атаковать, и с юга, и с востока со стороны Покровского, уточнил специалист.Пока взятие Кодемы не подтверждаются. Оперативная группа "Бахмут" ЧВК "Вагнер" действительно зашла в поселок, он с трех сторон блокирован, но противник вцепился в его западную часть, добавил он.Хотя все идет к тому, что в скором времени официально будет объявлено о взятии Кодемы, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, артемовск, донбасс, пески, "вагнеровцы", артиллерия