https://ukraina.ru/20220905/1038462387.html
Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ
Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ
Сейчас русские войска зашли на окраины Артемовска со стороны Покровского. Там фронт стабилизировался. Мы ждем, пока разберутся с Зайцево и Кодемой. В частности, в Зайцево идут бои на ближних подступах. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T17:45
2022-09-05T17:45
2022-09-05T17:15
новости
всу
артемовск
донбасс
пески
"вагнеровцы"
артиллерия
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Важность Кодемы в том, что она является частью линии Зайцево — Кодема, которая прикрывает Артемовск (Бахмут) с юго-востока. Нельзя начинать штурм Артемовска, не взломав эту линию и не выйдя к трассе Артемовск — Дзержинск, пояснил эксперт.Нужно не ломиться с одного направления в лоб. А так мы сможем и с юго-востока атаковать, и с юга, и с востока со стороны Покровского, уточнил специалист.Пока взятие Кодемы не подтверждаются. Оперативная группа "Бахмут" ЧВК "Вагнер" действительно зашла в поселок, он с трех сторон блокирован, но противник вцепился в его западную часть, добавил он.Хотя все идет к тому, что в скором времени официально будет объявлено о взятии Кодемы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, артемовск, донбасс, пески, "вагнеровцы", артиллерия
Новости, ВСУ, Артемовск, Донбасс, Пески, "вагнеровцы", артиллерия
Военный эксперт объяснил, с чем должна разобраться Россия, чтобы зачистить Артемовск от ВСУ
Сейчас русские войска зашли на окраины Артемовска со стороны Покровского. Там фронт стабилизировался. Мы ждем, пока разберутся с Зайцево и Кодемой. В частности, в Зайцево идут бои на ближних подступах. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Важность Кодемы в том, что она является частью линии Зайцево — Кодема, которая прикрывает Артемовск (Бахмут) с юго-востока. Нельзя начинать штурм Артемовска, не взломав эту линию и не выйдя к трассе Артемовск — Дзержинск, пояснил эксперт.
Нужно не ломиться с одного направления в лоб. А так мы сможем и с юго-востока атаковать, и с юга, и с востока со стороны Покровского, уточнил специалист.
"Понятно, что мы хотим ускорить события. Но артемовская группировка ВСУ достаточно сильная. У нее есть свой артиллерийский кулак, туда бросают огромное количество пушечного мяса, как это было в Песках. Там некоторые батальоны три-четыре дня жили, а потом полностью теряли боеспособность. У них гибло более 50-60% личного состава, не вступив в ближний бой. Их просто перемалывали артиллерией", - указал Рожин.
Пока взятие Кодемы не подтверждаются. Оперативная группа "Бахмут" ЧВК "Вагнер" действительно зашла в поселок, он с трех сторон блокирован, но противник вцепился в его западную часть, добавил он.
Хотя все идет к тому, что в скором времени официально будет объявлено о взятии Кодемы, заключил собеседник издания.