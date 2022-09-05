https://ukraina.ru/20220905/1038460967.html

Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе

Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру

Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе

Сейчас в Донбассе мы видим стабилизированный позиционный фронт на всем протяжении. На ряде участков русские войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции. Занимаются определенные населенные пункты. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T17:02

2022-09-05T17:02

2022-09-05T17:02

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владимир путин

сергей шойгу

артиллерия

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Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артемовск. На остальных участках фронт застыл. Там господствуют тенденции позиционной войны, указал эксперт.Надо реализовывать эту тактику там, где у нас есть явное превосходство в авиации и артиллерии. На донецком направлении это особенно рельефно заметно, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, всу, владимир путин, сергей шойгу, артиллерия