Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру
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Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе
Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру
Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе
Сейчас в Донбассе мы видим стабилизированный позиционный фронт на всем протяжении. На ряде участков русские войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции. Занимаются определенные населенные пункты. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T17:02
2022-09-05T17:02
новости
россия
донбасс
всу
владимир путин
сергей шойгу
артиллерия
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Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артемовск. На остальных участках фронт застыл. Там господствуют тенденции позиционной войны, указал эксперт.Надо реализовывать эту тактику там, где у нас есть явное превосходство в авиации и артиллерии. На донецком направлении это особенно рельефно заметно, заключил собеседник издания.
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новости, россия, донбасс, всу, владимир путин, сергей шойгу, артиллерия
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, Владимир Путин, Сергей Шойгу, артиллерия

Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе

17:02 05.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сейчас в Донбассе мы видим стабилизированный позиционный фронт на всем протяжении. На ряде участков русские войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции. Занимаются определенные населенные пункты. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артемовск. На остальных участках фронт застыл. Там господствуют тенденции позиционной войны, указал эксперт.
"Время больших прорывов в глубину ушло в прошлое. Полностью изменилась тактика российской армии. Сначала идет перемалывание обороны, потом медленное продвижение пехоты с занятием позиций, а так продолжается из раза в раз. Это позволяет снизить потери среди личного состава и максимизировать позиции противника. Эта тактика более экономная, но не обещающая стремительных и быстрых продвижений. Это политическое решение и сознательный выбор. Об этом говорили и Путин, и Шойгу", - констатировал Рожин.
Надо реализовывать эту тактику там, где у нас есть явное превосходство в авиации и артиллерии. На донецком направлении это особенно рельефно заметно, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияДонбассВСУВладимир ПутинСергей Шойгуартиллерия
 
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