https://ukraina.ru/20220905/1038460967.html
Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе
Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру
Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе
Сейчас в Донбассе мы видим стабилизированный позиционный фронт на всем протяжении. На ряде участков русские войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции. Занимаются определенные населенные пункты. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T17:02
2022-09-05T17:02
2022-09-05T17:02
новости
россия
донбасс
всу
владимир путин
сергей шойгу
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3779f009b55633a7a60751aed1022650.jpg
Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артемовск. На остальных участках фронт застыл. Там господствуют тенденции позиционной войны, указал эксперт.Надо реализовывать эту тактику там, где у нас есть явное превосходство в авиации и артиллерии. На донецком направлении это особенно рельефно заметно, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a142aee4f4843ba5fa8ce08ec9cb1e1c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, всу, владимир путин, сергей шойгу, артиллерия
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, Владимир Путин, Сергей Шойгу, артиллерия
Фронт застыл, все в прошлом. Военный эксперт о том, как Россия экономно бьет ВСУ в Донбассе
Сейчас в Донбассе мы видим стабилизированный позиционный фронт на всем протяжении. На ряде участков русские войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции. Занимаются определенные населенные пункты. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артемовск. На остальных участках фронт застыл. Там господствуют тенденции позиционной войны, указал эксперт.
"Время больших прорывов в глубину ушло в прошлое. Полностью изменилась тактика российской армии. Сначала идет перемалывание обороны, потом медленное продвижение пехоты с занятием позиций, а так продолжается из раза в раз. Это позволяет снизить потери среди личного состава и максимизировать позиции противника. Эта тактика более экономная, но не обещающая стремительных и быстрых продвижений. Это политическое решение и сознательный выбор. Об этом говорили и Путин, и Шойгу", - констатировал Рожин.
Надо реализовывать эту тактику там, где у нас есть явное превосходство в авиации и артиллерии. На донецком направлении это особенно рельефно заметно, заключил собеседник издания.