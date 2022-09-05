https://ukraina.ru/20220905/1038460352.html

"Погубил атентат": президент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и Гондурас

"Погубил атентат": президент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и Гондурас - 05.09.2022 Украина.ру

"Погубил атентат": президент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и Гондурас

Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T16:56

2022-09-05T16:56

2022-09-05T16:56

история

львов

польша

украинские националисты

1920-е

галичина

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5 сентября 1924 года во Львове боевики Украинской войсковой организации пытались убить президента Польши Станислава Войцеховского. После этого вплоть до 1939 года ни один польский лидер во Львов не приезжал.Хотя созданная в августе 1920 года бывшими военными Украинской и Западно-Украинской народных республик группировка называлась "Украинской войсковой организацией" (УВО), она с самого начала сделала ставку на террор против гражданских.Так, уже 25 сентября боевики УВО организовали во Львове неудачное покушение на начальника Польши Юзефа Пилсудского и воеводу Львовского Казимира Грабовского. Примечательно, что захвативший к тому времени власть в УВО Евгений Коновалец вложил револьвер в руки своего будущего шурина Степана Федака, – но тот лишь легко ранил Грабовского, а в Пилсудского и вовсе не попал.Кстати, Пилсудский приезжал во Львов на открытие "Восточных торгов" (пол. Targi Wschodnie).Эта международная ярмарка призвана была подчеркнуть, что Львов является не просто частью возрождённой Польши, но ещё и местом её экспансии на Восток, в направлении Советской России. О последнем прямо писал в своих воспоминаниях один из организаторов ярмарки, чиновник городского совета Львова В. Хаес. В целом же за подготовку и проведение "Восточных торгов" отвечала Торгово-промышленная палата Львова, которая имела в этом деле полную поддержку властей Польши.Несмотря на то, что первая ярмарка в 1921 году была омрачена как покушением на Пилсудского, так и незавершённостью многих павильонов (посетители ярмарки в Стрыйском парке слышали грохот строительства и наблюдали за повозками, на которых спешно вывозили неиспользованные строительные материалы), "Восточные торги" с каждым годом набирали размаха и популярности. Поэтому на их открытие в 1924 году решил приехать президент Польши Станислав Войцеховский.Войцеховский стал вторым президентом Польши в 1922 году.С одной стороны, он был правой рукой Пилсудского, с другой – посредником между разными политическими группировками периода становления польского государства. Как фигура компромиссная, он был непримирим к радикальным течениям, – в частности, запретил деятельность Коммунистической партии в Польше. Вместе с тем, Войцеховский был сторонником жесткого решения вопроса национальных меньшинств, что, конечно, касалось и украинцев. Однако в качестве мишени боевиков УВО он был выбран в первую очередь благодаря должности.В пятницу, 5 сентября 1924 года, когда должны были открыться четвёртые "Восточные торги", львовская полиция работала в усиленном режиме. Польские правоохранители опасались действий украинских террористов, ведь всего чуть больше недели назад, 30 августа, они убили директора украинской семинарии в Перемышле Софрона Матвияса, которого назвали "предателем украинского дела".Правда, улиц во Львове никто не перекрывал. Напротив – вся программа президентского визита и маршрут его передвижения были накануне напечатаны в местных газетах, чтобы как можно больше людей могли увидеть государственного лидера. После обеда кортеж президента Речи Посполитой отправился в центр города по улице Коперника.Сам Войцеховский ехал в открытой карете, запряженной шестеркой коней. Впереди и сзади – конные гвардейцы с саблями наголо. Тысячи людей, собравшихся вдоль улицы, махали шляпами и руками, выкрикивали "Niech żyje!" ("Да здравствует!"). 55-летний Войцеховский, стоя с цилиндром в руках, поздравлял львовян поклонами.Но далеко не все во Львове радовались этому визиту.Среди ликующей толпы проезда Войцеховского ждали двое боевиков УВО – 19-летний Теофил Ольшанский и 24-летний Николай Ясинский. Они должны были убить президента, причём основная задача ложилась на плечи Ольшанского, а Ясинский должен вступить в игру, если бы усилия напарника не увенчались успехом.Непосредственными организаторами покушения на Войцеховского были сотник Юлиан Головинский – краевой комендант УВО, и сотник Емельян Сеник – боевой референт краевой команды УВО. Именно они придумали план покушения, нашли исполнителей и помощников, и обеспечивали их отход.Отбор исполнителей – Ольшанского и Ясинского – был очень серьезным. Сознательно были выбраны парни из провинции, не "засвеченные" во Львове. Сначала за них поручились местные руководители УВО – из Перемышля и Станиславова (совр. Ивано-Франковск). Затем последовало собеседование с краевыми руководителями, где они получили подробные инструкции.В них, в частности значилось:И далее:Накануне самого покушения Ольшанскому и Ясинскому дали возможность избежать задачи, но оба отказались.Итак, когда президентский кортеж выезжал с улицы Коперника на Марийскую площадь (ныне – площадь Мицкевича), Ольшанский, едва вытянув руку в плотной толпе, бросил сверток прямо под копыта лошадей. Но взрыва не прозвучало, бомба только шипела и дымилась. Президент Войцеховский побледнел. Извозчик развернул карету и погнал коней обратно по Коперника. Полиция и агенты в штатском оцепили место покушения, оттесняя людей.Подробные репортажи о покушении на президента опубликовали все львовские вечерние газеты.При этом в день покушения журналисты ещё не знали, что именно извозчик президентского кортежа, развернувший экипаж и вывезший Войцеховского с женой из центра города, спас не только президентскую чету, но и жизнь многих львовян.Дело в том, что организаторы покушения осознавали: взрыв в месте массового скопления людей может привести ко многим невинным жертвам. Именно поэтому Ольшанский, первый стоявший на пути президентского кортежа, получил бомбу, рассчитанную на малый радиус поражения. Но в случае неудачи, в 100 метрах дальше, уже на Марийской площади, ждал Николай Ясинский со значительно более мощной бомбой. Если бы президентский извозчик не развернулся, количество жертв могло бы исчисляться десятками.Сконструировал оба взрывных устройства инженер Фёдор Яцура, главный пиротехник подполья УВО. Впоследствии в воспоминаниях он напишет, что, готовясь к теракту, испытал около сотни образцов взрывчатки. Яцура очень тяжело переживал неудачу покушения, потому что считал это своей виной: "Невозможно рассказать, что я тогда выслушал [от руководства УВО]. "Нездарь", "небрежный", "неловкий в своем деле" – это еще самые щепетильные эпитеты. Угрожали отдать меня под суд УВО за то, что погубил атентат".Однако польские военные эксперты, слова которых цитировала львовская пресса, высоко оценили простоту и эффективность бомбы. А международный резонанс примирил лидеров УВО с неудачей, ведь задачей было не столько убийство президента Польши, сколько демонстрация украинского сопротивления польским властям. Лишь позже выяснили, что причиной неудачи стала чрезмерная конспиративность УВО – один из посредников хранил взрывчатку, засыпав её пеплом, потому она отсырела.Но самый интересный момент неудавшегося покушения состоит в том, что в неразберихе никто так и не заметил, кто же бросил бомбу. Дождавшись, пока рассосется плотная толпа, Ольшанский спокойно удалился. Через несколько дней он уже находился в Германии.Расследование теракта возглавил комиссар полиции Михал Кайдана, известный во Львове политический сыщик, особенно предвзято относившийся к украинцам. Однако в этот раз его жертвой стал… еврей.Одна из хористок Львовской оперы указала на 23-летнего студента-юриста Станислава Штайгера – мол, она лично видела, как тот бросил бомбу в президента. Подозреваемый был подвергнут процедуре "чрезвычайного ареста", и лишь позиция одного из судей спасла его от немедленной казни, переведя дело на рассмотрение суда присяжных. Но комиссар Кайдана отрапортовал об успешном завершении расследования.Однако через три дня после покушения львовская еврейская газета CHWILA ("Момент") напечатала анонимное обращение лидеров УВО, в котором было сказано:"Уважаемый господин редактор, покушение на президента, которое произошло около 15:00 5 сентября во Львове на улице Коперника, было организовано, вместе с рядом других акций, Украинской военной организацией и ее членами – украинцами... Мы сожалеем, что действия УВО неумышленно нанесли много вреда невиновному еврею, и привели к новым нападениям на Сионистскую партию и еврейскую общину".Полиция фактически проигнорировала это обращение – ведь тогда пришлось бы публично признать существование террористического подполья УВО. В то же время еврей Штайгер, которого следствие еще и связало с коммунистами, был более удобным "виновником" – особенно учитывая тогдашнюю политику молчаливого одобрения бытового антисемитизма в Польше. Поэтому львовские евреи, опасаясь, что шум вокруг дела Штайгера может спровоцировать новые погромы в городе, решили действовать самостоятельно.Через несколько дней к столику в берлинском Romanisches Café, где вместе с несколькими товарищами сидел лидер УВО Евгений Коновалец, подошел их давний знакомый Яков Оренштайн. Это был известный издатель украинских книг и владелец издательства "Галицкая накладня", работавшего сначала в Коломые, а затем в Лейпциге."Оренштайн заявил, что пришёл не по собственной инициативе, а по просьбе организации американских евреев, которые просили его посредничать по этому делу, – писал позже инженер Михаил Селешко, бывший участник той встречи. – Жиды предлагали: 1. чтобы УВО выдало от себя публичную декларацию, что это её член и по её поручению выполнил атентат на Войцеховского, 2. чтобы такую же декларацию сделал сам атентатник. 3. за это жиды гарантируют ему переезд и поселение в Америке, а УВО обещают соответствующую денежную помощь.Полковник Коновалец на эти предложения не согласился. Он был склонен провозгласить официально, что атентат выполнила УВО, потому что это и так было известно и об этом широко писалось в прессе. Но отказался объявить фамилию атентатника и, в частности, не согласился на возмездную финансовую поддержку".Но, судя по всему, не стеснённый присутствием товарищей, Коновалец всё же достиг соглашения с евреями.2 октября 1924 года Теофил Ольшанский в присутствии немецкой полиции сделал публичное заявление о своей причастности к покушению на президента Польши. Резонанс в мировых СМИ привёл к тому, что львовской полиции пришлось пересмотреть версию о вине Станислава Штайгера – правда, тот ещё более года находился в тюрьме, пока 17 декабря 1925 года его не оправдал суд присяжных. Комиссара Кайдану уволили, а следственного судью Рутко, который вёл это дело, понизили и отправили работать в отдел регистрации бродяг и нищих.Естественно, польские власти потребовали у Германии экстрадиции Ольшанского, и тот уехал за океан. Сначала он жил на Кубе, затем поступил на службу в армию Гондураса. Там Ольшанский дослужился до чина полковника и даже участвовал в нескольких государственных переворотах. Но в конце жизни он всё же перебрался в США, где, по утверждению биографов, занимался резьбой и живописью.Несмотря на то, что Станислав Войцеховский остался жив, организованное УВО покушение в значительной мере достигло цели. С тех пор, вплоть до крушения польской государственности в сентябре 1939 года, ни один из президентов Польши не решился лично посетить ни Львов, ни Восточную Галичину.

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https://ukraina.ru/20200512/1027270779.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, львов, польша, украинские националисты, 1920-е, галичина