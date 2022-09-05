https://ukraina.ru/20220905/1038459659.html

КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков

КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков - 05.09.2022 Украина.ру

КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков

Пекин и Нейпьидо выражают понимание причин, по которым Россия была вынуждена начать СВО на Украине, заявил 5 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом передает РИА "Новости"

2022-09-05T16:46

2022-09-05T16:46

2022-09-05T18:36

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По его словам, и Москва, и Пекин совместно выступают за нерушимость Устава ООН и соблюдение международного права. Он уверен, что «порядок, основанный на правилах», не должен произвольно насаждаться.Ранее представители высшего руководства Мьянмы завели себе страницы в соцсети ВКонтакте, Facebook* удалил их аккаунты. В интервью Украина.ру обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов рассказал, что это государство Юго-Восточной Азии осознанно выбирает российскую сторону в противостоянии с Западом.По его мнению, стало очевидно, что для сдерживания Пекина США уже недостаточно коалиции из Японии, Австралии и Англии, поэтому Вашингтон пытается привлечь на свою сторону «южное подбрюшье Китая» — страны от Филиппин и Вьетнама до Индонезии и Малайзии. Эксперт отметил, что этим государствам помимо антикитайской повестки пытаются прививать и антироссийскую.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220819/1037811445.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, азия, кнр, мьянма, спецоперация