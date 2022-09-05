КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков - 05.09.2022 Украина.ру
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КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков
КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков - 05.09.2022 Украина.ру
КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков
Пекин и Нейпьидо выражают понимание причин, по которым Россия была вынуждена начать СВО на Украине, заявил 5 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом передает РИА "Новости"
2022-09-05T16:46
2022-09-05T18:36
новости
азия
кнр
мьянма
спецоперация
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По его словам, и Москва, и Пекин совместно выступают за нерушимость Устава ООН и соблюдение международного права. Он уверен, что «порядок, основанный на правилах», не должен произвольно насаждаться.Ранее представители высшего руководства Мьянмы завели себе страницы в соцсети ВКонтакте, Facebook* удалил их аккаунты. В интервью Украина.ру обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов рассказал, что это государство Юго-Восточной Азии осознанно выбирает российскую сторону в противостоянии с Западом.По его мнению, стало очевидно, что для сдерживания Пекина США уже недостаточно коалиции из Японии, Австралии и Англии, поэтому Вашингтон пытается привлечь на свою сторону «южное подбрюшье Китая» — страны от Филиппин и Вьетнама до Индонезии и Малайзии. Эксперт отметил, что этим государствам помимо антикитайской повестки пытаются прививать и антироссийскую.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, азия, кнр, мьянма, спецоперация
Новости, Азия, КНР, Мьянма, Спецоперация

КНР и Мьянма понимают причины начала спецоперации — Ушаков

16:46 05.09.2022 (обновлено: 18:36 05.09.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин встретился с президентом Армении С. Саргсяном
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пекин и Нейпьидо выражают понимание причин, по которым Россия была вынуждена начать СВО на Украине, заявил 5 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом передает РИА "Новости"

«КНР придерживается сбалансированного подхода к украинскому кризису, выражает понимание причин, вынудивших Россию начать специальную военную операцию по защите жителей ДНР и ЛНР, демилитаризации киевского режима, денацификации Украины и гарантированию ее нейтрального статуса».

По его словам, и Москва, и Пекин совместно выступают за нерушимость Устава ООН и соблюдение международного права. Он уверен, что «порядок, основанный на правилах», не должен произвольно насаждаться.

«Позиции России и Мьянмы по основным вопросам международной и региональной повесток дня близки или совпадают. Нейпьидо с пониманием относится к причинам начала специальной военной операции на Украине, отмечает ее обоснованность и не признает западные антироссийские санкции».

Ранее представители высшего руководства Мьянмы завели себе страницы в соцсети ВКонтакте, Facebook* удалил их аккаунты. В интервью Украина.ру обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов рассказал, что это государство Юго-Восточной Азии осознанно выбирает российскую сторону в противостоянии с Западом.
По его мнению, стало очевидно, что для сдерживания Пекина США уже недостаточно коалиции из Японии, Австралии и Англии, поэтому Вашингтон пытается привлечь на свою сторону «южное подбрюшье Китая» — страны от Филиппин и Вьетнама до Индонезии и Малайзии. Эксперт отметил, что этим государствам помимо антикитайской повестки пытаются прививать и антироссийскую.
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 06:15
Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной АзииЦентр мировой политической и экономической жизни перемещается в регион Юго-восточной Азии, поэтому США создают там новые блоки AUKUS и QUAD и большую часть военного внимания привлекают в этот регион, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
 
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