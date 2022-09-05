https://ukraina.ru/20220905/1038457737.html
Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ
Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ - 05.09.2022 Украина.ру
Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ
С полудня 24 февраля женщинам-депутатам Верховной Рады раздавали пистолеты, так как в Киеве ходили слухи о "вражеских ДРГ" возле Офиса президента и правительственного квартала. Об этом рассказано в статье "Украинской правды", опубликованной 5 сентября
2022-09-05T17:42
2022-09-05T17:42
2022-09-05T17:42
новости
пистолет
депутаты
верховная рада
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102829/77/1028297755_0:118:1156:768_1920x0_80_0_0_709ba1bf97278ed8cf83625f373ef77d.jpg.webp
В тексте сообщается, что после того, как появилась такая "информация" и Владимира Зеленского "под руки" увели в бункер, "депутатам, которые не сбежали из Киева", полицейские в течении дня выдавали автоматы и пистолеты.По информации журналистов, пистолеты скоро начали заканчиваться и их решили выдавать только женщинам-депутатам.Бесконтрольную раздачу оружия в этот момент вели на многих улицах Киева и других украинских городов. Если у депутатов Верховной Рады, по заверению редактора "Украинской правды", проверяли паспорта и депутатские удостоверения, то в так называемую "тероборону" "записывали" в первые дни абсолютно всех."А потом нам пришлось идти в районное отделение полиции и проситься в "настоящую" тероборону, чтобы защищать киевские улицы от всей маргинальной шушеры, которой эти подонки раздали автоматы, а не от вымышленных ДРГ. Только нам никто оружие не выдал", - рассказал источник Украина.ру в украинской столице.
https://ukraina.ru/20220905/1038444004.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102829/77/1028297755_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2088569759e9c58b35f1bdc7c177861a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пистолет, депутаты, верховная рада, женщины
Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ
С полудня 24 февраля женщинам-депутатам Верховной Рады раздавали пистолеты, так как в Киеве ходили слухи о "вражеских ДРГ" возле Офиса президента и правительственного квартала. Об этом рассказано в статье "Украинской правды", опубликованной 5 сентября
В тексте сообщается, что после того, как появилась такая "информация" и Владимира Зеленского "под руки" увели в бункер, "депутатам, которые не сбежали из Киева", полицейские в течении дня выдавали автоматы и пистолеты.
По информации журналистов, пистолеты скоро начали заканчиваться и их решили выдавать только женщинам-депутатам.
В одной из депутатских очередей на оружие кто-то внезапно спросил полицейского, который отвечал за раздачу, для чего женщинам-депутатам дают пистолеты? Утомленный мужчина многозначительно выдохнул и тихо произнес: "Придет время и вы поймете". "Вы что, намекаете, что нам придется застрелиться?.." - попробовали пошутить женщины.
Бесконтрольную раздачу оружия в этот момент вели на многих улицах Киева и других украинских городов. Если у депутатов Верховной Рады, по заверению редактора "Украинской правды", проверяли паспорта и депутатские удостоверения, то в так называемую "тероборону" "записывали" в первые дни абсолютно всех.
"А потом нам пришлось идти в районное отделение полиции и проситься в "настоящую" тероборону, чтобы защищать киевские улицы от всей маргинальной шушеры, которой эти подонки раздали автоматы, а не от вымышленных ДРГ. Только нам никто оружие не выдал", - рассказал источник Украина.ру в украинской столице.