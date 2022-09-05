Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ - 05.09.2022 Украина.ру
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Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ
Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ - 05.09.2022 Украина.ру
Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ
С полудня 24 февраля женщинам-депутатам Верховной Рады раздавали пистолеты, так как в Киеве ходили слухи о "вражеских ДРГ" возле Офиса президента и правительственного квартала. Об этом рассказано в статье "Украинской правды", опубликованной 5 сентября
2022-09-05T17:42
2022-09-05T17:42
новости
пистолет
депутаты
верховная рада
женщины
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В тексте сообщается, что после того, как появилась такая "информация" и Владимира Зеленского "под руки" увели в бункер, "депутатам, которые не сбежали из Киева", полицейские в течении дня выдавали автоматы и пистолеты.По информации журналистов, пистолеты скоро начали заканчиваться и их решили выдавать только женщинам-депутатам.Бесконтрольную раздачу оружия в этот момент вели на многих улицах Киева и других украинских городов. Если у депутатов Верховной Рады, по заверению редактора "Украинской правды", проверяли паспорта и депутатские удостоверения, то в так называемую "тероборону" "записывали" в первые дни абсолютно всех."А потом нам пришлось идти в районное отделение полиции и проситься в "настоящую" тероборону, чтобы защищать киевские улицы от всей маргинальной шушеры, которой эти подонки раздали автоматы, а не от вымышленных ДРГ. Только нам никто оружие не выдал", - рассказал источник Украина.ру в украинской столице.
https://ukraina.ru/20220905/1038444004.html
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новости, пистолет, депутаты, верховная рада, женщины
Новости, пистолет, депутаты, Верховная Рада, женщины

Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ

17:42 05.09.2022
 
© rada.gov.uaВерховная рада
Верховная рада
© rada.gov.ua
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С полудня 24 февраля женщинам-депутатам Верховной Рады раздавали пистолеты, так как в Киеве ходили слухи о "вражеских ДРГ" возле Офиса президента и правительственного квартала. Об этом рассказано в статье "Украинской правды", опубликованной 5 сентября
В тексте сообщается, что после того, как появилась такая "информация" и Владимира Зеленского "под руки" увели в бункер, "депутатам, которые не сбежали из Киева", полицейские в течении дня выдавали автоматы и пистолеты.
По информации журналистов, пистолеты скоро начали заканчиваться и их решили выдавать только женщинам-депутатам.

В одной из депутатских очередей на оружие кто-то внезапно спросил полицейского, который отвечал за раздачу, для чего женщинам-депутатам дают пистолеты? Утомленный мужчина многозначительно выдохнул и тихо произнес: "Придет время и вы поймете". "Вы что, намекаете, что нам придется застрелиться?.." - попробовали пошутить женщины.

Бесконтрольную раздачу оружия в этот момент вели на многих улицах Киева и других украинских городов. Если у депутатов Верховной Рады, по заверению редактора "Украинской правды", проверяли паспорта и депутатские удостоверения, то в так называемую "тероборону" "записывали" в первые дни абсолютно всех.
"А потом нам пришлось идти в районное отделение полиции и проситься в "настоящую" тероборону, чтобы защищать киевские улицы от всей маргинальной шушеры, которой эти подонки раздали автоматы, а не от вымышленных ДРГ. Только нам никто оружие не выдал", - рассказал источник Украина.ру в украинской столице.
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Из охраны — только мужчина с пистолетом: стало известно, как власти Украины бежали из Киева 24 февраля Большая часть правительства Украины была эвакуирована на запад страны еще в первый день российской военной спецоперации 24 февраля. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября
 
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