https://ukraina.ru/20220905/1038457737.html

Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ

Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ - 05.09.2022 Украина.ру

Украинские СМИ выяснили, как женщины-депутаты защищались пистолетами от несуществующих ДРГ

С полудня 24 февраля женщинам-депутатам Верховной Рады раздавали пистолеты, так как в Киеве ходили слухи о "вражеских ДРГ" возле Офиса президента и правительственного квартала. Об этом рассказано в статье "Украинской правды", опубликованной 5 сентября

2022-09-05T17:42

2022-09-05T17:42

2022-09-05T17:42

новости

пистолет

депутаты

верховная рада

женщины

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В тексте сообщается, что после того, как появилась такая "информация" и Владимира Зеленского "под руки" увели в бункер, "депутатам, которые не сбежали из Киева", полицейские в течении дня выдавали автоматы и пистолеты.По информации журналистов, пистолеты скоро начали заканчиваться и их решили выдавать только женщинам-депутатам.Бесконтрольную раздачу оружия в этот момент вели на многих улицах Киева и других украинских городов. Если у депутатов Верховной Рады, по заверению редактора "Украинской правды", проверяли паспорта и депутатские удостоверения, то в так называемую "тероборону" "записывали" в первые дни абсолютно всех."А потом нам пришлось идти в районное отделение полиции и проситься в "настоящую" тероборону, чтобы защищать киевские улицы от всей маргинальной шушеры, которой эти подонки раздали автоматы, а не от вымышленных ДРГ. Только нам никто оружие не выдал", - рассказал источник Украина.ру в украинской столице.

https://ukraina.ru/20220905/1038444004.html

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новости, пистолет, депутаты, верховная рада, женщины