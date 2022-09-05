"По головам ездили танки": на Украине появились новые "киборги" - 05.09.2022 Украина.ру
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"По головам ездили танки": на Украине появились новые "киборги"
"По головам ездили танки": на Украине появились новые "киборги" - 05.09.2022 Украина.ру
"По головам ездили танки": на Украине появились новые "киборги"
Командир полка белорусских националистов им. Калиновского, воюющего в составе ВСУ, Денис Прохоров (позывной Кит) рассказал журналистке Алесе Бацман о будто бы имевших место случаях, когда украинские боевики возвращались в строй после того, как по их головам проезжали танки. Интервью с ним на днях появилось в интернете
2022-09-05T16:19
2022-09-05T16:19
новости
украина
всу
киборги
танки
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По словам Прохорова, он лично знает такие истории, когда воюющие за Украину военные выживали и продолжали участвовать в боевых действиях после того, как по их головам проезжала тяжелая техника."Я видел ребят, по ним танки, машины ездили, по головам, им проводили операции, у них там пластины титановые, они возвращаются в строй, вы понимаете, кто эти люди вообще", - рассказал белорусский неонацист.Бацман никак не отреагировала на такое заявление и не стала ставить его под сомнение. "По признанию белорусского нациста, воюющего за режим [Владимира] Зеленского, кастрюли на головах заменили титановые пластины в головах. Я давно говорю, что политическое украинство - это смертельно опасное психиатрическое заболевание. Очень печально, когда у половины страны титановые пластины в голове. Воистину, если Господь хочет наказать, он лишает разума!" - прокомментировал это выступление член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В 2014-2015 гг. украинская пропаганда изобрела термин киборги, которым изначально называли участников боев за Донецкий аэропорт. По легенде, так якобы охарактеризовали их ополченцы Донбасса, которые не могли взять объект, где укрывались боевики киевского режима.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, всу, киборги, танки
Новости, Украина, ВСУ, Киборги, танки

"По головам ездили танки": на Украине появились новые "киборги"

16:19 05.09.2022
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Командир полка белорусских националистов им. Калиновского, воюющего в составе ВСУ, Денис Прохоров (позывной Кит) рассказал журналистке Алесе Бацман о будто бы имевших место случаях, когда украинские боевики возвращались в строй после того, как по их головам проезжали танки. Интервью с ним на днях появилось в интернете
По словам Прохорова, он лично знает такие истории, когда воюющие за Украину военные выживали и продолжали участвовать в боевых действиях после того, как по их головам проезжала тяжелая техника.
"Я видел ребят, по ним танки, машины ездили, по головам, им проводили операции, у них там пластины титановые, они возвращаются в строй, вы понимаете, кто эти люди вообще", - рассказал белорусский неонацист.
Бацман никак не отреагировала на такое заявление и не стала ставить его под сомнение.
"По признанию белорусского нациста, воюющего за режим [Владимира] Зеленского, кастрюли на головах заменили титановые пластины в головах. Я давно говорю, что политическое украинство - это смертельно опасное психиатрическое заболевание. Очень печально, когда у половины страны титановые пластины в голове. Воистину, если Господь хочет наказать, он лишает разума!" - прокомментировал это выступление член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В 2014-2015 гг. украинская пропаганда изобрела термин киборги, которым изначально называли участников боев за Донецкий аэропорт. По легенде, так якобы охарактеризовали их ополченцы Донбасса, которые не могли взять объект, где укрывались боевики киевского режима.
 
НовостиУкраинаВСУКиборгитанки
 
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