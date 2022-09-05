Не Трамп и не Байден: американист Бовт о том, ждать ли мирового пожара и кто возглавит США. Видео - 05.09.2022 Украина.ру
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Не Трамп и не Байден: американист Бовт о том, ждать ли мирового пожара и кто возглавит США. Видео
Не Трамп и не Байден: американист Бовт о том, ждать ли мирового пожара и кто возглавит США. Видео - 05.09.2022 Украина.ру
Не Трамп и не Байден: американист Бовт о том, ждать ли мирового пожара и кто возглавит США. Видео
Политолог-американист Георгий Бовт в эфире Украина.ру рассказал о шансах республиканцев на грядущих выборах в Палату представителей США, а также о судьбе... Украина.ру, 05.09.2022
2022-09-05T16:19
2022-09-05T16:19
видео
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Политолог-американист Георгий Бовт в эфире Украина.ру рассказал о шансах республиканцев на грядущих выборах в Палату представителей США, а также о судьбе Британии при новом премьер-министре и о борьбе за технологическую монополию между США и Китаем:00:40 - Выборы в Палату представителей США: каковы шансы республиканцев вернуться во власть? Ждать ли перемен по украинскому кризису?01:40 - Выборы президента США: вероятность участия и победы Дональда Трампа. Шансы на президентское кресло у Рона Десантиса;04:11 - Гонка за пост лидера Консервативной партии: станет ли Лиз Трасс катастрофой для Британии?05:12 - В США раскритиковали идею о ценовом потолке на нефть из России: какой план у Штатов?06:32 - Технологическая блокада Китая и России: рассчитывает ли Вашингтон обеспечить себе монополию на передовые технологии в мире?10:12 - Политический кризис в Ираке: вероятность вспышки в других странах и роль США; Новым лидером Консервативной партии Великобритании 5 сентября стала Лиз Трасс — теперь именно она займет пост премьер-министра.Трасс — консерватор правого крыла, сторонница свободного рынка и либертарианских взглядов.Несмотря на обвинения в трансфобии, она занимала должность министра по равенству. По вопросу "спецоперации"* России на Украине придерживается едва ли не более бескомпромиссной позиции, чем Борис Джонсон: даже в непростом 2022 году, когда полстраны не знает, хватит ли им зимой денег оплачивать счета, выступает против раздачи государственных "подачек" населению и за продолжение поддержки Киева.
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Видео

Не Трамп и не Байден: американист Бовт о том, ждать ли мирового пожара и кто возглавит США. Видео

16:19 05.09.2022
 
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Политолог-американист Георгий Бовт в эфире Украина.ру рассказал о шансах республиканцев на грядущих выборах в Палату представителей США, а также о судьбе Британии при новом премьер-министре и о борьбе за технологическую монополию между США и Китаем:
00:40 - Выборы в Палату представителей США: каковы шансы республиканцев вернуться во власть? Ждать ли перемен по украинскому кризису?
01:40 - Выборы президента США: вероятность участия и победы Дональда Трампа. Шансы на президентское кресло у Рона Десантиса;
04:11 - Гонка за пост лидера Консервативной партии: станет ли Лиз Трасс катастрофой для Британии?
05:12 - В США раскритиковали идею о ценовом потолке на нефть из России: какой план у Штатов?
06:32 - Технологическая блокада Китая и России: рассчитывает ли Вашингтон обеспечить себе монополию на передовые технологии в мире?
10:12 - Политический кризис в Ираке: вероятность вспышки в других странах и роль США;
Новым лидером Консервативной партии Великобритании 5 сентября стала Лиз Трасс — теперь именно она займет пост премьер-министра.Трасс — консерватор правого крыла, сторонница свободного рынка и либертарианских взглядов.
Несмотря на обвинения в трансфобии, она занимала должность министра по равенству. По вопросу "спецоперации"* России на Украине придерживается едва ли не более бескомпромиссной позиции, чем Борис Джонсон: даже в непростом 2022 году, когда полстраны не знает, хватит ли им зимой денег оплачивать счета, выступает против раздачи государственных "подачек" населению и за продолжение поддержки Киева.
 
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