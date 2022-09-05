https://ukraina.ru/20220905/1038456139.html

Истребление ВСУ, обстрелы и разрушения, готовность сдаться. Главное на Украине на 16:00 5 сентября

Истребление ВСУ, обстрелы и разрушения, готовность сдаться. Главное на Украине на 16:00 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру

Истребление ВСУ, обстрелы и разрушения, готовность сдаться. Главное на Украине на 16:00 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T16:00

2022-09-05T16:00

2022-09-05T16:19

донбасс

донецк

изюм

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мост

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хроники

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Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловалась на истребление. Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Донецк и другие освобожденные от националистов территории. Военные в Харьковской области призвали сослуживцев сдаться.Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на бедственное положение на фронте. Об этом сообщили в Telegram-канале бригады.Украинские военные признались, что их «просто истребляют».Авторы Telegram-канала «Рыбарь» привели информацию о локации бригады.Ранее стало известно, что ВСУ в очередной раз попытались совершить контрнаступление на херсонском направлении, но их попытки закончились провалом. Отмечается, что российские военные обнаружили противника при помощи комплекса разведки «Ирония», вся наступающая группа была ликвидирована.В свою очередь, представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщал, что ВСУ потеряли до 55 человек за сутки в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР.Также было уничтожено «четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники».Филипоненко отметил, что продолжается разминирование. Саперы ЛНР за сутки очистили более пяти гектаров территории от взрывоопасных устройств в районах населенных пунктов Гавриловка и Нижний Суходол.Обстрелы освобожденных территорийУкраинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и два района Донецка, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра, пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 12:35 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13:20 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 13:50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14:02 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в Telegram представительства.Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин рассказал, что два многоквартирных и три частных дома повредило из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка.Вооруженные силы Украины также обстреляли центр города Изюма в Харьковской области, зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) области.«Дома посечены осколками, кому-то сильно повредило дом из-за прямого попадания во двор. Это не военные объекты. Это дома мирных людей», — говорится в материале.Из-за обстрелов со стороны Украины в Каменке-Днепровской отсутствует электричество.«Света нет, очень большие повреждения, трансформаторы вышли из строя, электросети перебиты», — рассказал глава администрации города Владимир Антоненко в эфире телеканала «Россия 24».Антоненко отметил, что обстрел повредил жилые кварталы, многоэтажные дома и частный сектор.Также из-за постоянных обстрелов ВСУ из строя вышел Антоновский мост в Херсоне. Как сказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, проезд по нему невозможен.«Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», — рассказал он.Стремоусов подчеркнул, что украинские военнослужащие наносят удары и по баржам, которые перевозят через Днепр гражданских людей, а также по другой гражданской инфраструктуре Херсона и области.Антоновский мост через Днепр был введен в эксплуатацию в 1985 году, общая протяженность составляет 1366 метров. До его строительства попасть на левобережье в Херсонской области автотранспорт мог либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.Украинских военных призвали сдатьсяПервым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, передает РИА «Новости».Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобождённых территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима.В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобождённых территориях, и им временно запрещено покидать пределы региона.Как заявил контрактник Владимир Тесленко, который отказался воевать против РФ и был отпущен в Харьковской области после проверки, украинским военнослужащим стоит сдаваться и возвращаться к своим семьям.Тесленко с 2019 года служил по контракту в 93-й бригаде в Донбассе, однако в начале боевых действий в феврале, не желая воевать против России, переоделся в гражданскую одежду и сбежал с поста. Военный добрался до дома в Купянске (Харьковская область), где у него живет жена и двое детей, и сдался союзным силам.С Тесленко согласен другой освобожденный военный, Денис Ахмадов, приписанный к воинской части 3017 Национальной гвардии Украины. Он отказался вернуться в свою часть с началом СВО, несмотря на угрозы, и остался дома в Харьковской области. Он также ранее проходил службу в Донбассе, в так называемой зоне АТО, но раскаялся."Лучше возвращайтесь домой. Бросайте оружие, оно вам не нужно", - сказал Ахмадов, обращаясь к украинским силовикам.В свою очередь старшина погранвойск Украины Виталий Захаров призвал украинских военных не выполнять преступные приказы.Захаров, чья семья проживает в Купянске Харьковской области, начало СВО встретил на территории ЛНР, где нес службу по охране границы, но отказался воевать против РФ, за что был заключен под стражу и отправлен в Лисичанск.Там ему удалось уйти к родному брату и переждать освобождение города союзными силами, затем он сдался первому комендантскому подразделению.«Подумайте о своих семьях, подумайте о своих родных. Подумайте головой, что вы на самом деле делаете. Сдавайтесь, и будет все нормально. Не надо находиться с теми преступниками, с которыми вы служите», — сказал Захаров, обращаясь к бывшим сослуживцам.

https://ukraina.ru/20220905/1038441373.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

донбасс, донецк, изюм, обстрелы, мост, всу, эксклюзив, хроники