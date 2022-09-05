https://ukraina.ru/20220905/1038453602.html

Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины

Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины - 05.09.2022 Украина.ру

Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины

Ещё в начале 2022 года Германия и Франция носили почётное звание гарантов мирного урегулирования конфликта на Украине (правда, ощутимых итогов их усилия не... Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T15:35

2022-09-05T15:35

2022-09-05T15:35

эксклюзив

украина

германия

франция

анналена бербок

олаф шольц

эммануэль макрон

эрдоган

посредник

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/05/1038453323_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_03715f9b3a17329f0ffc0e22ec00c246.jpg

Ещё в начале 2022 года Германия и Франция носили почётное звание гарантов мирного урегулирования конфликта на Украине (правда, ощутимых итогов их усилия не дали), а теперь украинский вопрос разрывает эти государства изнутри.Германия вскрыла карты по Украине4 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, за час политики обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации на Украине. Шольц заверил коллегу в дальнейшей всесторонней поддержке Киева, а также подчеркнул необходимость разработки плана восстановления Украины уже сейчас.Шмыгаль был более конкретен в комментариях о состоявшихся переговорах: он сообщил, что речь шла о поставках танков Leopard 2 – украинская сторона даже предложила логистические пути. Шмыгаль оптимистично настроен по этому вопросу, однако раскрывать деталей разговора не стал.Впрочем, и без уточнений один факт очевиден – правительство Шольца нарушает своё обещание во что бы то ни стало продолжать курс своих предшественников не поставлять вооружение странам с территориальными спорами. А что по этому поводу думают немцы, власти совсем не волнует. Об этом прямо заявила министр иностранных дел Анналена Бербок."Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины", — сказала она в Праге на неформальной встрече глав МИД стран ЕС.Тем самым Бербок настроила против себя не только упомянутых немецких избирателей, но и политические силы Германии. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, представляющая Левую партию, написала в Twitter, что министр иностранных дел, которая заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а Украины, и отвергающая переговоры о прекращении украинского конфликта в интересах администрации США, не только явно не соответствует своей должности, но и представляет опасность для ФРГ.Коллега Вагенкнехт по фракции Севим Дагделен обратила внимание на настроения в немецком обществе: 77% граждан требуют переговоров с целью прекращения боевых действий на Украине. Ярким подтверждением этих настроений стал прошедший в центре Кёльна 4 сентября митинг в поддержку России: около 400 человек призывали к отмене санкций против Москвы, запуску готового к эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" и прекращению поставок оружия Киеву. Сорвать акцию попытались антироссийски настроенные активисты. Чтобы предотвратить беспорядки, пришлось вмешаться полиции."Министр иностранных дел, которая отвергает дипломатию и демонстрирует презрение ко всем, кто протестует против последствий её безумных санкций, словами "Украина прежде всего, а на граждан всё равно", — это полная катастрофа!" — написала Дагделен в Twitter.Единодушно за отставку Бербок высказались такие непримиримые политические оппоненты, как крупнейшая оппозиционная сила ХДС/СС и ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Представитель Христианско-демократического союза Норберт Рёттген посоветовал главе МИД убеждать вескими аргументами вместо того, чтобы прибегать к ненужному притворному героизму. В свою очередь сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила: "Тому, кто явно плюёт на интересы избирателей в Германии, больше не место на министерском посту. Нам нужен дипломатичный министр иностранных дел, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной".На фоне того, как #BaerbockRuecktritt ("Бербок в отставку") стремительно стал самым популярным хештегом немецкого сегмента Twitter, представитель МИД Германии Кристофер Бургер созвал специальный брифинг для журналистов, чтобы оправдать министра. Он утверждает, что фраза Бербок о безоговорочной поддержке Украины была вырвана из контекста и обрела совершенно иной смысл."Нужно понимать, в каком контексте стояла эта фраза. Министр иностранных дел убеждена, что мы должны продолжать поддерживать Украину, что это в интересах Германии, в интересах немецкого народа. Мы в нынешней ситуации не должны подвергать себя ещё большему давлению со стороны России, вместо этого – делать то, что считаем правильным: поддерживать Украину в её борьбе за свою независимость, европейский миропорядок", – сказал Бургер.В свою очередь уполномоченный МИД ФРГ по стратегической коммуникации Петер Птассек даже назвал того, кто "оклеветал" Бербок: "Классика: нарезанное видео, раскрученное пророссийскими аккаунтами, и киберблюдо быстрого приготовления готово — готовая дезинформация. Позволим ли мы так легко разделить себя? Я так не думаю".Снова виновата Россия? Вот уж точно классика.В интервью немецкому изданию t-online Вагенкнехт призвала власти ФРГ посмотреть правде в глаза: "Вопрос в том, какие цели реалистичны. Россия – ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война на Украине будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его".Россия и Украина в 1997 году подписали Соглашение о параметрах раздела Черноморского флота, тем самым разрешив спор, возникший после распада СССР. В соответствии с документом, российскому флоту передано 3570 зданий и сооружений в Севастополе и 1020 за его пределами, а также установлены ограничения численности личного состава (25 000 человек), корабельного состава (388 кораблей и судов), обычных вооружений и техники РФ в Крыму (132 бронированные машины, 24 единицы артиллерии калибра 100 мм и выше, 22 боевых самолёта наземного базирования). Одновременно стороны подписали соглашения "О статусе и условиях пребывания Черноморского флота" и "О взаиморасчётах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины", согласно которым Москва компенсирует Киеву стоимость полученных кораблей и судов на сумму $526,5 млн, а плата за использование флотом земли и недвижимых объектов будет идти в счёт уменьшения госдолга Украины.Эти договоры были рассчитаны на 20 лет, а после 2017 года срок базирования российского флота в Крыму должен был быть продлён ещё на 25 лет, в соответствии с подписанным в 2010-м президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем Соглашением по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины (Харьковские соглашения). С того момента менялся механизм взаиморасчёта: Россия должна платить $100 млн в год, а остальная сумма компенсируется за счёт скидки для Украины на газ. 2 апреля 2014 года, после того как Крым по итогам референдума, проведённого в соответствии с нормами международного права, вошёл в состав России, президент РФ Владимир Путин подписал указ о денонсации Харьковских соглашений."Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели? Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", – подчеркнула Вагенкнехт.Политик уверена, что конфликт на Украине может быть завершён только путём переговоров, и Россия, по её оценке, готова к ним."На Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс, но Запад и Украина даже не пытаются это сделать, – заявила Вагенкнехт, напомнив, что многие не верили в возможность решения зернового вопроса за столом переговоров. – Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Чёрному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?"Украина взорвала французский политикумРоль единственного посредника между Москвой и Киевом турецкого лидера вызывает откровенную зависть не только у немецких политиков. 1 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с французскими послами задал вопрос: "Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой, которая продолжает вести переговоры с Россией?" В стремлении положить конец монопольному положению Эрдогана лидер Пятой республики, если верить агентству ISNA, обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве по украинскому кризису, и глава МИД исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан вручил в Москве своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо от Макрона.Тем временем внутри самой Франции разразился серьёзный политический скандал из-за Украины. Бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль, баллотировавшаяся в президенты в 2007 году, в эфире телеканала BFM раскритиковала пропагандистскую кампанию официального Киева."Пропаганда путём нагнетания страха, которую ведёт Зеленский, имеет две цели. Первая – мотивация собственной армии. Когда украинский президент рассказывает о пытках солдат, это должно воздействовать на украинских военнослужащих, мобилизовать их. Кроме того, это служит препятствием мирному процессу", – заявила Руаяль.К тому же она усомнилась в достоверности заявлений украинских властей об обстреле роддома в Мариуполе – Зеленский рассказывал об этом, но не смог доказать, – и провокации в Буче. Руаяль потребовала объявить подобную пропаганду вне закона и не транслировать во французских СМИ.Подобные заявления вызвали неоднозначную реакцию местного политикума. Соучредитель ассоциации Stand With Ukraine Эдвард Мэйор пригрозил в ближайшее время подать на бывшего министра жалобу. А лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, наоборот, поддержал Руаяль, отметив, что она имеет полное моральное право протестовать против военной пропаганды."Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен (занимавший этот пост в 2002-2004 годах – ред.) осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году. Франция не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам. Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, её смелость должна служить примером", – написал политик в Twitter.В аналогичном духе высказался лидер оппозиционного движения "Реконкиста" Эрик Земмур, боровшийся за президентский пост в 2022 году: "Я считаю поступок Руаяль очень мужественным. Она ставит вопросы, подвергает сомнению версии, распространяемые в прессе, и говорит то, что думает. Нам пытаются навязывать определённое мнение, но Сеголен Руаяль и другие люди, в том числе я, не можем с этим согласиться. Во многих случаях пресса не говорит правды. Я вправе об этом говорить, поскольку сам пришёл в политику из СМИ".Незавидная судьба ЗеленскогоЧем ближе начало отопительного сезона, тем сложнее западным политикам поддерживать видимость всеобщей и безоговорочной поддержки Киева – даже таким его близким соратникам, как Польша. На днях польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал о расколе между странами Евросоюза: одни желают мира, а другие – победы Украины.Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечает сербское издание "Печат", оказался меж двух огней: с одной стороны США требуют от него проявлять решительность и воинственность, а с другой – европейцы всё больше хотят мира, понимая, что продолжение конфликта и антироссийских санкций разрушает их прежде относительно стабильную экономику, крайне зависимую от российских энергоносителей и прочего сырья. В этой ситуации Зеленский всячески пытается оттянуть момент, когда ему придётся ответить, почему не принесло успехов контрнаступление ВСУ – несмотря на предоставленные Западом вооружения и миллиарды финансовой помощи. При этом отказ от переговоров с РФ украинский президент объясняет тем, что Путин перешёл "красную линию", а ещё перекладывает ответственность на европейских политиков, якобы оказывающих недостаточную поддержку Киеву."На подобные заявления Москва отвечает, что Зеленский лишь выполняет инструкции и поручения, которые ему дают западные покровители. Так Запад защищает самого себя: если что-то пойдёт для него не так, он всегда может свалить всю вину за Владимира Зеленского и моментально отказаться от его услуг. Точно так же без малейших сожалений раньше Запад "списал" Петра Порошенко, который верно служил и выполнял все его задания. Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера". Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант. Правда, неясно, повезет ли ему", – пишет "Печат".

https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html

https://ukraina.ru/20210319/1030873014.html

https://ukraina.ru/20220407/1033704135.html

https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, германия, франция, анналена бербок, олаф шольц, эммануэль макрон, эрдоган, посредник, владимир зеленский, владимир путин, россия, переговоры