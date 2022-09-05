Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины - 05.09.2022 Украина.ру
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Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины
Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины - 05.09.2022 Украина.ру
Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины
Ещё в начале 2022 года Германия и Франция носили почётное звание гарантов мирного урегулирования конфликта на Украине (правда, ощутимых итогов их усилия не... Украина.ру, 05.09.2022
2022-09-05T15:35
2022-09-05T15:35
эксклюзив
украина
германия
франция
анналена бербок
олаф шольц
эммануэль макрон
эрдоган
посредник
владимир зеленский
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Ещё в начале 2022 года Германия и Франция носили почётное звание гарантов мирного урегулирования конфликта на Украине (правда, ощутимых итогов их усилия не дали), а теперь украинский вопрос разрывает эти государства изнутри.Германия вскрыла карты по Украине4 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, за час политики обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации на Украине. Шольц заверил коллегу в дальнейшей всесторонней поддержке Киева, а также подчеркнул необходимость разработки плана восстановления Украины уже сейчас.Шмыгаль был более конкретен в комментариях о состоявшихся переговорах: он сообщил, что речь шла о поставках танков Leopard 2 – украинская сторона даже предложила логистические пути. Шмыгаль оптимистично настроен по этому вопросу, однако раскрывать деталей разговора не стал.Впрочем, и без уточнений один факт очевиден – правительство Шольца нарушает своё обещание во что бы то ни стало продолжать курс своих предшественников не поставлять вооружение странам с территориальными спорами. А что по этому поводу думают немцы, власти совсем не волнует. Об этом прямо заявила министр иностранных дел Анналена Бербок."Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины", — сказала она в Праге на неформальной встрече глав МИД стран ЕС.Тем самым Бербок настроила против себя не только упомянутых немецких избирателей, но и политические силы Германии. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, представляющая Левую партию, написала в Twitter, что министр иностранных дел, которая заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а Украины, и отвергающая переговоры о прекращении украинского конфликта в интересах администрации США, не только явно не соответствует своей должности, но и представляет опасность для ФРГ.Коллега Вагенкнехт по фракции Севим Дагделен обратила внимание на настроения в немецком обществе: 77% граждан требуют переговоров с целью прекращения боевых действий на Украине. Ярким подтверждением этих настроений стал прошедший в центре Кёльна 4 сентября митинг в поддержку России: около 400 человек призывали к отмене санкций против Москвы, запуску готового к эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" и прекращению поставок оружия Киеву. Сорвать акцию попытались антироссийски настроенные активисты. Чтобы предотвратить беспорядки, пришлось вмешаться полиции."Министр иностранных дел, которая отвергает дипломатию и демонстрирует презрение ко всем, кто протестует против последствий её безумных санкций, словами "Украина прежде всего, а на граждан всё равно", — это полная катастрофа!" — написала Дагделен в Twitter.Единодушно за отставку Бербок высказались такие непримиримые политические оппоненты, как крупнейшая оппозиционная сила ХДС/СС и ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Представитель Христианско-демократического союза Норберт Рёттген посоветовал главе МИД убеждать вескими аргументами вместо того, чтобы прибегать к ненужному притворному героизму. В свою очередь сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила: "Тому, кто явно плюёт на интересы избирателей в Германии, больше не место на министерском посту. Нам нужен дипломатичный министр иностранных дел, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной".На фоне того, как #BaerbockRuecktritt ("Бербок в отставку") стремительно стал самым популярным хештегом немецкого сегмента Twitter, представитель МИД Германии Кристофер Бургер созвал специальный брифинг для журналистов, чтобы оправдать министра. Он утверждает, что фраза Бербок о безоговорочной поддержке Украины была вырвана из контекста и обрела совершенно иной смысл."Нужно понимать, в каком контексте стояла эта фраза. Министр иностранных дел убеждена, что мы должны продолжать поддерживать Украину, что это в интересах Германии, в интересах немецкого народа. Мы в нынешней ситуации не должны подвергать себя ещё большему давлению со стороны России, вместо этого – делать то, что считаем правильным: поддерживать Украину в её борьбе за свою независимость, европейский миропорядок", – сказал Бургер.В свою очередь уполномоченный МИД ФРГ по стратегической коммуникации Петер Птассек даже назвал того, кто "оклеветал" Бербок: "Классика: нарезанное видео, раскрученное пророссийскими аккаунтами, и киберблюдо быстрого приготовления готово — готовая дезинформация. Позволим ли мы так легко разделить себя? Я так не думаю".Снова виновата Россия? Вот уж точно классика.В интервью немецкому изданию t-online Вагенкнехт призвала власти ФРГ посмотреть правде в глаза: "Вопрос в том, какие цели реалистичны. Россия – ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война на Украине будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его".Россия и Украина в 1997 году подписали Соглашение о параметрах раздела Черноморского флота, тем самым разрешив спор, возникший после распада СССР. В соответствии с документом, российскому флоту передано 3570 зданий и сооружений в Севастополе и 1020 за его пределами, а также установлены ограничения численности личного состава (25 000 человек), корабельного состава (388 кораблей и судов), обычных вооружений и техники РФ в Крыму (132 бронированные машины, 24 единицы артиллерии калибра 100 мм и выше, 22 боевых самолёта наземного базирования). Одновременно стороны подписали соглашения "О статусе и условиях пребывания Черноморского флота" и "О взаиморасчётах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины", согласно которым Москва компенсирует Киеву стоимость полученных кораблей и судов на сумму $526,5 млн, а плата за использование флотом земли и недвижимых объектов будет идти в счёт уменьшения госдолга Украины.Эти договоры были рассчитаны на 20 лет, а после 2017 года срок базирования российского флота в Крыму должен был быть продлён ещё на 25 лет, в соответствии с подписанным в 2010-м президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем Соглашением по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины (Харьковские соглашения). С того момента менялся механизм взаиморасчёта: Россия должна платить $100 млн в год, а остальная сумма компенсируется за счёт скидки для Украины на газ. 2 апреля 2014 года, после того как Крым по итогам референдума, проведённого в соответствии с нормами международного права, вошёл в состав России, президент РФ Владимир Путин подписал указ о денонсации Харьковских соглашений."Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели? Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", – подчеркнула Вагенкнехт.Политик уверена, что конфликт на Украине может быть завершён только путём переговоров, и Россия, по её оценке, готова к ним."На Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс, но Запад и Украина даже не пытаются это сделать, – заявила Вагенкнехт, напомнив, что многие не верили в возможность решения зернового вопроса за столом переговоров. – Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Чёрному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?"Украина взорвала французский политикумРоль единственного посредника между Москвой и Киевом турецкого лидера вызывает откровенную зависть не только у немецких политиков. 1 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с французскими послами задал вопрос: "Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой, которая продолжает вести переговоры с Россией?" В стремлении положить конец монопольному положению Эрдогана лидер Пятой республики, если верить агентству ISNA, обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве по украинскому кризису, и глава МИД исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан вручил в Москве своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо от Макрона.Тем временем внутри самой Франции разразился серьёзный политический скандал из-за Украины. Бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль, баллотировавшаяся в президенты в 2007 году, в эфире телеканала BFM раскритиковала пропагандистскую кампанию официального Киева."Пропаганда путём нагнетания страха, которую ведёт Зеленский, имеет две цели. Первая – мотивация собственной армии. Когда украинский президент рассказывает о пытках солдат, это должно воздействовать на украинских военнослужащих, мобилизовать их. Кроме того, это служит препятствием мирному процессу", – заявила Руаяль.К тому же она усомнилась в достоверности заявлений украинских властей об обстреле роддома в Мариуполе – Зеленский рассказывал об этом, но не смог доказать, – и провокации в Буче. Руаяль потребовала объявить подобную пропаганду вне закона и не транслировать во французских СМИ.Подобные заявления вызвали неоднозначную реакцию местного политикума. Соучредитель ассоциации Stand With Ukraine Эдвард Мэйор пригрозил в ближайшее время подать на бывшего министра жалобу. А лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, наоборот, поддержал Руаяль, отметив, что она имеет полное моральное право протестовать против военной пропаганды."Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен (занимавший этот пост в 2002-2004 годах – ред.) осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году. Франция не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам. Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, её смелость должна служить примером", – написал политик в Twitter.В аналогичном духе высказался лидер оппозиционного движения "Реконкиста" Эрик Земмур, боровшийся за президентский пост в 2022 году: "Я считаю поступок Руаяль очень мужественным. Она ставит вопросы, подвергает сомнению версии, распространяемые в прессе, и говорит то, что думает. Нам пытаются навязывать определённое мнение, но Сеголен Руаяль и другие люди, в том числе я, не можем с этим согласиться. Во многих случаях пресса не говорит правды. Я вправе об этом говорить, поскольку сам пришёл в политику из СМИ".Незавидная судьба ЗеленскогоЧем ближе начало отопительного сезона, тем сложнее западным политикам поддерживать видимость всеобщей и безоговорочной поддержки Киева – даже таким его близким соратникам, как Польша. На днях польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал о расколе между странами Евросоюза: одни желают мира, а другие – победы Украины.Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечает сербское издание "Печат", оказался меж двух огней: с одной стороны США требуют от него проявлять решительность и воинственность, а с другой – европейцы всё больше хотят мира, понимая, что продолжение конфликта и антироссийских санкций разрушает их прежде относительно стабильную экономику, крайне зависимую от российских энергоносителей и прочего сырья. В этой ситуации Зеленский всячески пытается оттянуть момент, когда ему придётся ответить, почему не принесло успехов контрнаступление ВСУ – несмотря на предоставленные Западом вооружения и миллиарды финансовой помощи. При этом отказ от переговоров с РФ украинский президент объясняет тем, что Путин перешёл "красную линию", а ещё перекладывает ответственность на европейских политиков, якобы оказывающих недостаточную поддержку Киеву."На подобные заявления Москва отвечает, что Зеленский лишь выполняет инструкции и поручения, которые ему дают западные покровители. Так Запад защищает самого себя: если что-то пойдёт для него не так, он всегда может свалить всю вину за Владимира Зеленского и моментально отказаться от его услуг. Точно так же без малейших сожалений раньше Запад "списал" Петра Порошенко, который верно служил и выполнял все его задания. Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера". Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант. Правда, неясно, повезет ли ему", – пишет "Печат".
https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, германия, франция, анналена бербок, олаф шольц, эммануэль макрон, эрдоган, посредник, владимир зеленский, владимир путин, россия, переговоры
Эксклюзив, Украина, Германия, Франция, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Эрдоган, посредник, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, переговоры

Жертвы Киева. В Германии и Франции – жесткий раскол из-за Украины

15:35 05.09.2022
 
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Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Ещё в начале 2022 года Германия и Франция носили почётное звание гарантов мирного урегулирования конфликта на Украине (правда, ощутимых итогов их усилия не дали), а теперь украинский вопрос разрывает эти государства изнутри.
Германия вскрыла карты по Украине
4 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.
как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, за час политики обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации на Украине. Шольц заверил коллегу в дальнейшей всесторонней поддержке Киева, а также подчеркнул необходимость разработки плана восстановления Украины уже сейчас.
Шмыгаль был более конкретен в комментариях о состоявшихся переговорах: он сообщил, что речь шла о поставках танков Leopard 2 – украинская сторона даже предложила логистические пути. Шмыгаль оптимистично настроен по этому вопросу, однако раскрывать деталей разговора не стал.
Впрочем, и без уточнений один факт очевиден – правительство Шольца нарушает своё обещание во что бы то ни стало продолжать курс своих предшественников не поставлять вооружение странам с территориальными спорами. А что по этому поводу думают немцы, власти совсем не волнует.
Об этом прямо заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины", — сказала она в Праге на неформальной встрече глав МИД стран ЕС.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 07:43
"Все лимиты исчерпаны", но не только. Почему Германия сокращает помощь Украине
Тем самым Бербок настроила против себя не только упомянутых немецких избирателей, но и политические силы Германии.
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, представляющая Левую партию, написала в Twitter, что министр иностранных дел, которая заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а Украины, и отвергающая переговоры о прекращении украинского конфликта в интересах администрации США, не только явно не соответствует своей должности, но и представляет опасность для ФРГ.
Коллега Вагенкнехт по фракции Севим Дагделен обратила внимание на настроения в немецком обществе: 77% граждан требуют переговоров с целью прекращения боевых действий на Украине.
Ярким подтверждением этих настроений стал прошедший в центре Кёльна 4 сентября митинг в поддержку России: около 400 человек призывали к отмене санкций против Москвы, запуску готового к эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" и прекращению поставок оружия Киеву.
Сорвать акцию попытались антироссийски настроенные активисты. Чтобы предотвратить беспорядки, пришлось вмешаться полиции.
"Министр иностранных дел, которая отвергает дипломатию и демонстрирует презрение ко всем, кто протестует против последствий её безумных санкций, словами "Украина прежде всего, а на граждан всё равно", — это полная катастрофа!" — написала Дагделен в Twitter.
Единодушно за отставку Бербок высказались такие непримиримые политические оппоненты, как крупнейшая оппозиционная сила ХДС/СС и ультраправая партия "Альтернатива для Германии".
Представитель Христианско-демократического союза Норберт Рёттген посоветовал главе МИД убеждать вескими аргументами вместо того, чтобы прибегать к ненужному притворному героизму.
В свою очередь сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила:
"Тому, кто явно плюёт на интересы избирателей в Германии, больше не место на министерском посту. Нам нужен дипломатичный министр иностранных дел, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной".
На фоне того, как #BaerbockRuecktritt ("Бербок в отставку") стремительно стал самым популярным хештегом немецкого сегмента Twitter, представитель МИД Германии Кристофер Бургер созвал специальный брифинг для журналистов, чтобы оправдать министра.
Он утверждает, что фраза Бербок о безоговорочной поддержке Украины была вырвана из контекста и обрела совершенно иной смысл.
"Нужно понимать, в каком контексте стояла эта фраза. Министр иностранных дел убеждена, что мы должны продолжать поддерживать Украину, что это в интересах Германии, в интересах немецкого народа.
Мы в нынешней ситуации не должны подвергать себя ещё большему давлению со стороны России, вместо этого – делать то, что считаем правильным: поддерживать Украину в её борьбе за свою независимость, европейский миропорядок", – сказал Бургер.
В свою очередь уполномоченный МИД ФРГ по стратегической коммуникации Петер Птассек даже назвал того, кто "оклеветал" Бербок:
"Классика: нарезанное видео, раскрученное пророссийскими аккаунтами, и киберблюдо быстрого приготовления готово — готовая дезинформация. Позволим ли мы так легко разделить себя? Я так не думаю".
Снова виновата Россия? Вот уж точно классика.
В интервью немецкому изданию t-online Вагенкнехт призвала власти ФРГ посмотреть правде в глаза:
"Вопрос в том, какие цели реалистичны. Россия – ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война на Украине будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его".
Рабочий визит Дмитрия Медведева на Украину - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта 2021, 06:45
Как Украина решила продать базу российского Черноморского флота: зачем Киев денонсирует Харьковские соглашенияНа днях депутаты президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения между Украиной и Россией от 2010 года о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года (Харьковские соглашения) в обмен на скидку на российский газ
Россия и Украина в 1997 году подписали Соглашение о параметрах раздела Черноморского флота, тем самым разрешив спор, возникший после распада СССР.
В соответствии с документом, российскому флоту передано 3570 зданий и сооружений в Севастополе и 1020 за его пределами, а также установлены ограничения численности личного состава (25 000 человек), корабельного состава (388 кораблей и судов), обычных вооружений и техники РФ в Крыму (132 бронированные машины, 24 единицы артиллерии калибра 100 мм и выше, 22 боевых самолёта наземного базирования).
Одновременно стороны подписали соглашения "О статусе и условиях пребывания Черноморского флота" и "О взаиморасчётах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины", согласно которым Москва компенсирует Киеву стоимость полученных кораблей и судов на сумму $526,5 млн, а плата за использование флотом земли и недвижимых объектов будет идти в счёт уменьшения госдолга Украины.
Эти договоры были рассчитаны на 20 лет, а после 2017 года срок базирования российского флота в Крыму должен был быть продлён ещё на 25 лет, в соответствии с подписанным в 2010-м президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем Соглашением по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины (Харьковские соглашения).
С того момента менялся механизм взаиморасчёта: Россия должна платить $100 млн в год, а остальная сумма компенсируется за счёт скидки для Украины на газ.
2 апреля 2014 года, после того как Крым по итогам референдума, проведённого в соответствии с нормами международного права, вошёл в состав России, президент РФ Владимир Путин подписал указ о денонсации Харьковских соглашений.
"Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели? Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", – подчеркнула Вагенкнехт.
Политик уверена, что конфликт на Украине может быть завершён только путём переговоров, и Россия, по её оценке, готова к ним.
"На Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс, но Запад и Украина даже не пытаются это сделать, – заявила Вагенкнехт, напомнив, что многие не верили в возможность решения зернового вопроса за столом переговоров. – Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Чёрному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?"
Украина взорвала французский политикум
Роль единственного посредника между Москвой и Киевом турецкого лидера вызывает откровенную зависть не только у немецких политиков.
1 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с французскими послами задал вопрос: "Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой, которая продолжает вести переговоры с Россией?"
В стремлении положить конец монопольному положению Эрдогана лидер Пятой республики, если верить агентству ISNA, обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве по украинскому кризису, и глава МИД исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан вручил в Москве своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо от Макрона.
Тем временем внутри самой Франции разразился серьёзный политический скандал из-за Украины. Бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль, баллотировавшаяся в президенты в 2007 году, в эфире телеканала BFM раскритиковала пропагандистскую кампанию официального Киева.
"Пропаганда путём нагнетания страха, которую ведёт Зеленский, имеет две цели. Первая – мотивация собственной армии. Когда украинский президент рассказывает о пытках солдат, это должно воздействовать на украинских военнослужащих, мобилизовать их. Кроме того, это служит препятствием мирному процессу", – заявила Руаяль.
К тому же она усомнилась в достоверности заявлений украинских властей об обстреле роддома в Мариуполе – Зеленский рассказывал об этом, но не смог доказать, – и провокации в Буче. Руаяль потребовала объявить подобную пропаганду вне закона и не транслировать во французских СМИ.
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 04:00
Безпалько сказал, зачем была нужна провокация в БучеПостановочная трагедия в Буче планировалась недругами России задолго до вывода российских войск с севера Украины и преследовала цели демонизации ВС РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Подобные заявления вызвали неоднозначную реакцию местного политикума. Соучредитель ассоциации Stand With Ukraine Эдвард Мэйор пригрозил в ближайшее время подать на бывшего министра жалобу.
А лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, наоборот, поддержал Руаяль, отметив, что она имеет полное моральное право протестовать против военной пропаганды.
"Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен (занимавший этот пост в 2002-2004 годах – ред.) осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году. Франция не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам. Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, её смелость должна служить примером", – написал политик в Twitter.
В аналогичном духе высказался лидер оппозиционного движения "Реконкиста" Эрик Земмур, боровшийся за президентский пост в 2022 году:
"Я считаю поступок Руаяль очень мужественным. Она ставит вопросы, подвергает сомнению версии, распространяемые в прессе, и говорит то, что думает.
Нам пытаются навязывать определённое мнение, но Сеголен Руаяль и другие люди, в том числе я, не можем с этим согласиться. Во многих случаях пресса не говорит правды. Я вправе об этом говорить, поскольку сам пришёл в политику из СМИ".
Незавидная судьба Зеленского
Чем ближе начало отопительного сезона, тем сложнее западным политикам поддерживать видимость всеобщей и безоговорочной поддержки Киева – даже таким его близким соратникам, как Польша.
На днях польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал о расколе между странами Евросоюза: одни желают мира, а другие – победы Украины.
15 августа, 15:07
США делают из Зеленского козла отпущения. И готовы его свергнуть
Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечает сербское издание "Печат", оказался меж двух огней: с одной стороны США требуют от него проявлять решительность и воинственность, а с другой – европейцы всё больше хотят мира, понимая, что продолжение конфликта и антироссийских санкций разрушает их прежде относительно стабильную экономику, крайне зависимую от российских энергоносителей и прочего сырья.
В этой ситуации Зеленский всячески пытается оттянуть момент, когда ему придётся ответить, почему не принесло успехов контрнаступление ВСУ – несмотря на предоставленные Западом вооружения и миллиарды финансовой помощи.
При этом отказ от переговоров с РФ украинский президент объясняет тем, что Путин перешёл "красную линию", а ещё перекладывает ответственность на европейских политиков, якобы оказывающих недостаточную поддержку Киеву.
"На подобные заявления Москва отвечает, что Зеленский лишь выполняет инструкции и поручения, которые ему дают западные покровители. Так Запад защищает самого себя: если что-то пойдёт для него не так, он всегда может свалить всю вину за Владимира Зеленского и моментально отказаться от его услуг.
Точно так же без малейших сожалений раньше Запад "списал" Петра Порошенко, который верно служил и выполнял все его задания. Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера".
Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант. Правда, неясно, повезет ли ему", – пишет "Печат".
 
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