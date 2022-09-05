Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании - 05.09.2022 Украина.ру
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Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании - 05.09.2022 Украина.ру
Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании
Лиз Трасс, одна из самых ярых сторонниц эскалации военного конфликта на Украине и передачи оружия Киева, избрана главой Консервативной партии Великобритании и сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны. Об это 5 сентября сообщил глава руководящего комитета правящей Консервативной партии Грэм Брейди в эфире Sky News
2022-09-05T15:09
2022-09-05T15:09
новости
трасс (лиз трасс)
великобритания
премьер-министр
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Трасс набрала 81,3 тысячи голосов однопартийцев. Ее конкурент — экс-министр финансов Риши Сунак — получил 60,4 тысячи.Борис Джонсон сможет передать Трасс полномочия не раньше 6 сентября, но, фактически, он уже не имеет прежней политической силы.В своем обращении Трасс пообещала, в первую очередь, снизить цены на электроэнергию и налоги.Ранее читатели британской The Guardian отреагировали на статью от 12 августа, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД Лиз Трасс."Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона", "Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!", "Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?" – писали они.
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новости, трасс (лиз трасс), великобритания, премьер-министр
Новости, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания, премьер-министр

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

15:09 05.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МИД РФ
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Лиз Трасс, одна из самых ярых сторонниц эскалации военного конфликта на Украине и передачи оружия Киева, избрана главой Консервативной партии Великобритании и сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны. Об это 5 сентября сообщил глава руководящего комитета правящей Консервативной партии Грэм Брейди в эфире Sky News
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов однопартийцев. Ее конкурент — экс-министр финансов Риши Сунак — получил 60,4 тысячи.
Борис Джонсон сможет передать Трасс полномочия не раньше 6 сентября, но, фактически, он уже не имеет прежней политической силы.
В своем обращении Трасс пообещала, в первую очередь, снизить цены на электроэнергию и налоги.
Ранее читатели британской The Guardian отреагировали на статью от 12 августа, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД Лиз Трасс.
"Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона", "Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!", "Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?" – писали они.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 11:05
Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцыБританское издание The Daily Mail предупредило жителей королевства, что миллионы британских домохозяйств были предупреждены о том, что им следует готовиться к двузначным показателям инфляции. Читатели отреагировали в комментариях, передает РИА Новоси 29 августа
 
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