https://ukraina.ru/20220905/1038453483.html

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании - 05.09.2022 Украина.ру

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс, одна из самых ярых сторонниц эскалации военного конфликта на Украине и передачи оружия Киева, избрана главой Консервативной партии Великобритании и сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны. Об это 5 сентября сообщил глава руководящего комитета правящей Консервативной партии Грэм Брейди в эфире Sky News

2022-09-05T15:09

2022-09-05T15:09

2022-09-05T15:09

новости

трасс (лиз трасс)

великобритания

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:471:2047:1622_1920x0_80_0_0_3f12c53a705cc48fc9cf3cae3ebb948e.jpg

Трасс набрала 81,3 тысячи голосов однопартийцев. Ее конкурент — экс-министр финансов Риши Сунак — получил 60,4 тысячи.Борис Джонсон сможет передать Трасс полномочия не раньше 6 сентября, но, фактически, он уже не имеет прежней политической силы.В своем обращении Трасс пообещала, в первую очередь, снизить цены на электроэнергию и налоги.Ранее читатели британской The Guardian отреагировали на статью от 12 августа, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД Лиз Трасс."Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона", "Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!", "Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?" – писали они.

https://ukraina.ru/20220829/1038207818.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, трасс (лиз трасс), великобритания, премьер-министр