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В Херсоне поставили референдум на паузу
В Херсоне поставили референдум на паузу - 05.09.2022 Украина.ру
В Херсоне поставили референдум на паузу
Освобожденная от власти киевского режима Херсонская область готова к референдуму о самоопределении, но пока его проведение отложено. Об этом 5 сентября в эфире телеканала "Россия 1" заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
2022-09-05T13:59
2022-09-05T13:59
2022-09-05T13:59
новости
референдум
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
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"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем —накормить население, обезопасить население", - сказал он.В последнее время украинская армия усилила обстрелы Херсона и других городов области, параллельно с этим Киев предпринял попытки контрнаступления в регионе, а также на Николаево-Криворожском направлении. По информации Минобороны РФ, все эти атаки потерпели неудачу, противник понес значительные потери в живой силе. Ранее о планах по проведению референдума по присоединению к РФ объявляли власти освобожденных территорий Запорожской области, а также в народных республиках Донбасса. Как отмечал обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в своей статье "Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях", украинские законы де-факто там не действуют уже, а российские не действуют ещё или действуют частично.По его словам, "всё это не способствует уверенности местного населения в том, что новая власть пришла навсегда, а значит, и количество предпочитающих выжидать остаётся высоким".Таким образом, для того, чтобы преодолеть недоверие местных жителей и запустить экономику освобожденных регионов, России крайне необходимо провести референдумы о присоединении как можно скорее.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, херсон, херсонская область, кирилл стремоусов
В Херсоне поставили референдум на паузу
Освобожденная от власти киевского режима Херсонская область готова к референдуму о самоопределении, но пока его проведение отложено. Об этом 5 сентября в эфире телеканала "Россия 1" заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем —накормить население, обезопасить население", - сказал он.
В последнее время украинская армия усилила обстрелы Херсона и других городов области, параллельно с этим Киев предпринял попытки контрнаступления в регионе, а также на Николаево-Криворожском направлении. По информации Минобороны РФ, все эти атаки потерпели неудачу, противник понес значительные потери в живой силе.
Ранее о планах по проведению референдума по присоединению к РФ объявляли власти освобожденных территорий Запорожской области, а также в народных республиках Донбасса.
Как отмечал обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в своей статье "Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях", украинские законы де-факто там не действуют уже, а российские не действуют ещё или действуют частично.
По его словам, "всё это не способствует уверенности местного населения в том, что новая власть пришла навсегда, а значит, и количество предпочитающих выжидать остаётся высоким".
Таким образом, для того, чтобы преодолеть недоверие местных жителей и запустить экономику освобожденных регионов, России крайне необходимо провести референдумы о присоединении как можно скорее.