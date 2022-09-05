https://ukraina.ru/20220905/1038432001.html

Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян

Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян - 05.09.2022 Украина.ру

Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян

Попытка захватка украинскими диверсантами Запорожской АЭС могла не иметь последующего плана, президенту Украины Владимиру Зеленскому просто нужна картинка, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян

2022-09-05T04:00

2022-09-05T04:00

2022-09-05T04:00

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владимир зеленский

армен гаспарян

запорожская аэс

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Накануне Минобороны РФ сообщило о двух диверсионных группах, высадившихся в Энергодаре неподалеку от ЗАЭС с целью ее захвата, обе были обезврежены. При чем вторая группа была заброшена уже после прибытия миссии МАГАТЭ на станцию.По мнению Гаспаряна, британское правтельство, премьер-министр Борис Джонсон ставит перед Зеленским задачу о срочной "перемоге" и тот вынужден выполнять.По его словам, в ближайшее время Киеву необходима быстрая победа или наступление, поэтому Офис президента идет на отчаянные меры.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038343704.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, армен гаспарян, запорожская аэс