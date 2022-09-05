https://ukraina.ru/20220905/1038432001.html
Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян
Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян - 05.09.2022 Украина.ру
Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян
Попытка захватка украинскими диверсантами Запорожской АЭС могла не иметь последующего плана, президенту Украины Владимиру Зеленскому просто нужна картинка, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян
2022-09-05T04:00
2022-09-05T04:00
2022-09-05T04:00
новости
владимир зеленский
армен гаспарян
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038029084_75:95:754:477_1920x0_80_0_0_bea01bf1a78d869746a0b76432b5652a.jpg
Накануне Минобороны РФ сообщило о двух диверсионных группах, высадившихся в Энергодаре неподалеку от ЗАЭС с целью ее захвата, обе были обезврежены. При чем вторая группа была заброшена уже после прибытия миссии МАГАТЭ на станцию.По мнению Гаспаряна, британское правтельство, премьер-министр Борис Джонсон ставит перед Зеленским задачу о срочной "перемоге" и тот вынужден выполнять.По его словам, в ближайшее время Киеву необходима быстрая победа или наступление, поэтому Офис президента идет на отчаянные меры.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038343704.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038029084_87:88:785:611_1920x0_80_0_0_9b94c9be0a1bd2e6cd1aa21924d79180.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, армен гаспарян, запорожская аэс
Новости, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Запорожская АЭС
Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян
Попытка захватка украинскими диверсантами Запорожской АЭС могла не иметь последующего плана, президенту Украины Владимиру Зеленскому просто нужна картинка, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян
Накануне Минобороны РФ сообщило о двух диверсионных группах, высадившихся в Энергодаре неподалеку от ЗАЭС с целью ее захвата, обе были обезврежены. При чем вторая группа была заброшена уже после прибытия миссии МАГАТЭ на станцию.
Мы с вами будем сейчас сидеть и разбирать, что здесь было бы так, а после этого было бы сяк. А Зеленского это не волнует. Ему нужна картинка здесь и сейчас.
По мнению Гаспаряна, британское правтельство, премьер-министр Борис Джонсон ставит перед Зеленским задачу о срочной "перемоге" и тот вынужден выполнять.
По его словам, в ближайшее время Киеву необходима быстрая победа или наступление, поэтому Офис президента идет на отчаянные меры.
Полный текст интервью читайте здесь
.