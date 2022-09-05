Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян - 05.09.2022 Украина.ру
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Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян
Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян - 05.09.2022 Украина.ру
Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян
Попытка захватка украинскими диверсантами Запорожской АЭС могла не иметь последующего плана, президенту Украины Владимиру Зеленскому просто нужна картинка, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян
2022-09-05T04:00
2022-09-05T04:00
новости
владимир зеленский
армен гаспарян
запорожская аэс
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Накануне Минобороны РФ сообщило о двух диверсионных группах, высадившихся в Энергодаре неподалеку от ЗАЭС с целью ее захвата, обе были обезврежены. При чем вторая группа была заброшена уже после прибытия миссии МАГАТЭ на станцию.По мнению Гаспаряна, британское правтельство, премьер-министр Борис Джонсон ставит перед Зеленским задачу о срочной "перемоге" и тот вынужден выполнять.По его словам, в ближайшее время Киеву необходима быстрая победа или наступление, поэтому Офис президента идет на отчаянные меры.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, владимир зеленский, армен гаспарян, запорожская аэс
Новости, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Запорожская АЭС

Зеленскому нужна яркая картинка и он готов на отчаянные меры – Гаспарян

04:00 05.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Попытка захватка украинскими диверсантами Запорожской АЭС могла не иметь последующего плана, президенту Украины Владимиру Зеленскому просто нужна картинка, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян
Накануне Минобороны РФ сообщило о двух диверсионных группах, высадившихся в Энергодаре неподалеку от ЗАЭС с целью ее захвата, обе были обезврежены. При чем вторая группа была заброшена уже после прибытия миссии МАГАТЭ на станцию.
Мы с вами будем сейчас сидеть и разбирать, что здесь было бы так, а после этого было бы сяк. А Зеленского это не волнует. Ему нужна картинка здесь и сейчас.
По мнению Гаспаряна, британское правтельство, премьер-министр Борис Джонсон ставит перед Зеленским задачу о срочной "перемоге" и тот вынужден выполнять.
По его словам, в ближайшее время Киеву необходима быстрая победа или наступление, поэтому Офис президента идет на отчаянные меры.
Полный текст интервью читайте здесь.
Баржа
1 сентября, 17:15
Появилось фото баржи, с которой высаживались украинские диверсанты в ЭнергодареВ сети опубликовали фото самоходной баржи, с которой, предположительно, высаживались украинские диверсанты в Энергодаре 1 сентября
 
НовостиВладимир ЗеленскийАрмен ГаспарянЗапорожская АЭС
 
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