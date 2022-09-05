https://ukraina.ru/20220905/1038431007.html

Военный эксперт о том, что начнется, если Россия ударит по польским базам с оружием для ВСУ

Военный эксперт о том, что начнется, если Россия ударит по польским базам с оружием для ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, что начнется, если Россия ударит по польским базам с оружием для ВСУ

РФ даже теоретически не должна рассматривать возможность ударов по американским базам в польском Жешуве, где хранится оружие для отправки оружия на Украину. Это пятая статья устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-09-05T08:30

2022-09-05T08:30

2022-09-05T08:30

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К сожалению, у противника хорошо отработана логистика, с территории США они в состоянии перебросить оружие за 24 часа самолетами и наземным транспортом, а с территории Польши или Румынии за шесть часов, уточнил Кнутов.Очень часто для перевозки используются гражданские средства. Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка. Даже если мы нанесем удар, будут кадры, что мы уничтожили фуру с детским питанием, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, сша, польша, самолет, украина, ядерное оружие