https://ukraina.ru/20220905/1038431007.html
Военный эксперт о том, что начнется, если Россия ударит по польским базам с оружием для ВСУ
Военный эксперт о том, что начнется, если Россия ударит по польским базам с оружием для ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, что начнется, если Россия ударит по польским базам с оружием для ВСУ
РФ даже теоретически не должна рассматривать возможность ударов по американским базам в польском Жешуве, где хранится оружие для отправки оружия на Украину. Это пятая статья устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-05T08:30
2022-09-05T08:30
2022-09-05T08:30
новости
оружие
сша
польша
самолет
украина
ядерное оружие
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К сожалению, у противника хорошо отработана логистика, с территории США они в состоянии перебросить оружие за 24 часа самолетами и наземным транспортом, а с территории Польши или Румынии за шесть часов, уточнил Кнутов.Очень часто для перевозки используются гражданские средства. Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка. Даже если мы нанесем удар, будут кадры, что мы уничтожили фуру с детским питанием, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие, сша, польша, самолет, украина, ядерное оружие
Новости, оружие, США, Польша, самолет, Украина, Ядерное оружие
Военный эксперт о том, что начнется, если Россия ударит по польским базам с оружием для ВСУ
РФ даже теоретически не должна рассматривать возможность ударов по американским базам в польском Жешуве, где хранится оружие для отправки оружия на Украину. Это пятая статья устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них и третья мировая война, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
"Мы не можем воевать со всем НАТО. Нам тогда придется первыми наносить ракетно-ядерный удар по всем военным объектам своими стратегическими силами. В ответ будет американский удар, французский, английский и все это закончится глобальной катастрофой на земле", - подчеркнул эксперт.
К сожалению, у противника хорошо отработана логистика, с территории США они в состоянии перебросить оружие за 24 часа самолетами и наземным транспортом, а с территории Польши или Румынии за шесть часов, уточнил Кнутов.
Очень часто для перевозки используются гражданские средства. Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка. Даже если мы нанесем удар, будут кадры, что мы уничтожили фуру с детским питанием, заключил собеседник издания.