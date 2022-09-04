https://ukraina.ru/20220904/1038430391.html

Мыть руки перед едой и не стрелять по АЭС. Недоступные для Зеленского истины

Мыть руки перед едой и не стрелять по АЭС. Недоступные для Зеленского истины - 04.09.2022 Украина.ру

Мыть руки перед едой и не стрелять по АЭС. Недоступные для Зеленского истины

Украина.ру, 04.09.2022

2022-09-04T12:52

2022-09-04T12:52

2022-09-04T14:20

мнения

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украина

сво

владимир зеленский

ядерная война

ядерная безопасность

чернобыль

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Не то, чтобы я был уверен в том, что Зеленский, выходя из уборной и садясь за стол, забывает вымыть руки. Поскольку он человек с высшим образованием и к тому же по свидетельству многих украинских VIP-персон вел в их домах концерты и участвовал в застольях, то я предполагал, что руки он все-таки моет, без этого за стол к Януковичу, Порошенко или Клюву, у которых он был организатором и конферансье на закрытых вечеринках, за стол не пустили бы.Но сейчас у меня в этом возникли большие сомнения. И вот почему.Начнем с простой вещи. Если вы ненавидите кого-то, то вряд ли, в ясном уме и в полном разуме из ненависти к этому человеку отрежете себе руку. Нет, вы, наверное, скорее отрежете руку тому, кого ненавидите. Хотя я бы, например, вместо этой кровожадности искал варианты мирного урегулирования конфликта или, на крайний случай, наказания, не сопровождающегося кровопролитием.Но Зеленский он другой. Он из той породы людей, которые из зависти к соседу себе глаз выколют.Впрочем, нет. Тут я ошибаюсь. Не себе, конечно, а своим согражданам, которые избрали его президентом. Сам-то он, конечно, не пострадает, а если и пострадает, то в минимальной степени. Да, и кому будет дело до одинокого одноглазого экс-президента, если в бойне, которую он затеял, пострадают миллионы?Тут ведь как-то всё взаимосвязано. Прямо по пунктам.1. Зеленский точно знал, что Россия нападет на Украину задолго до 24 февраля 2022 года. Это из его личных признаний. При этом, он считает своим достижением то, что он не сообщил об этом широковещательно миллионам своих избирателей, поскольку считает их быдлом и стадом, которое сразу впало бы в истерику и хаос. А начал экономические реформы (знать бы еще какие – на фоне дефицита бюджета в размере 55 млрд долларов, которые есть у Украины сегодня). И тут вопрос, почему якобы экономические реформы превалировали над политическим решением вопроса? То есть почему вместо того, чтобы искать мира, начали готовиться к войне?2. А всё ведь можно было решить просто, даже если не говорить народу правду (что в Украине стало привычкой с 1991 года – Кучма тому свидетель), можно было бы просто начать (заметьте, только начать!) выполнять взятые на себя Украиной обязательства по реализации Минских соглашений. И таким образом, не оскорбляя себя и свои наполеоновские комплексы просьбами о мире, остановить войну. Не остановили.3. Правда, при этом пришлось бы убрать из власти несколько одиозных личностей, типа бывшего вице-премьера Резникова и секретаря СНБО Данилова, превративших русофобию и ненависть к Донбассу (для Данилова – малая родина) в украинскую "плодотворную идею" для получения денег и покровительства Запада. Вместо этого Зеленский начал подготовку к войне. Более того, очевидного врага Донбасса и патентованного русофоба Резникова даже повысил до министра обороны. Что говорит о планах Зеленского больше, чем он того хочет. То есть в этом конкретном случае вектор направления действий власти стал еще более очевиден – начали готовиться к войне с Россией еще за несколько месяцев до ее начала. Напомню, что министром обороны Резников стал в ноябре 2021-го года, то есть за 4 месяца до спецвоенной операции РФ, то есть тогда, когда всё еще можно было предотвратить переговорами, а у Зеленского уже, как они уверяют, знали, что война не за горами.И война началась.4. И все же, уже когда война началась, у Зеленского снова была развилка. Поскольку никто никому войну не объявлял, а это всего лишь в самом начале была военная операция, можно и нужно было бы договариваться о мире с Россией, что потребовало бы существенных уступок (конституционный отказ от вступления НАТО и признание Крыма, который и так уже российский, и отказа от Донбасса, как украинской территории, что и так по факту после начала СВО ни у кого не вызывает сомнений).Это, конечно, подорвало бы электоральную поддержку у националистической части населения, как и у явных украинских нацистов… Так они на последних парламентских выборах даже 5 процентов не смогли набрать. Но зато остановило бы военные действия и сопровождающие их гибели людей.И в апреле, по свидетельству различных, в том числе и зарубежных источников, все было готово к мирному договору, без капитуляции и оскорблений. Российская сторона направила уже согласованный с украинцами текст договора в Киев, но Киев, до этого шедший на переговоры, ничего не ответил и военные действия продолжились с усилением.По некоторым данным, человеком, который спровоцировал Зеленского на прекращение переговоров о мире, был Борис Джонсон, которого спустя несколько недель даже его собственная партия решила снять с премьеров. Причины были другие (не российско-украинский конфликт и не срыв мирных переговоров), но и тут трэк очевиден – если его не хотят видеть в Лондоне во главе правительства, почему Зеленский видит именно в нем главного советчика по жизненно важным для своей страны вопросам? Разве это не свидетельствует в очередной раз о неадекватности украинской власти и лично Зеленского?5. И вот, наконец, последний акт, мягко говоря безумия. Расстрел Запорожской АЭС из РСЗО и тяжелой артиллерией.Не знаю, как на юрфаке Криворожского университета, но вот там, где учился я, нам на лекциях по Гражданской обороне очень доходчиво объясняли, что такое ядерная катастрофа. Это было еще до Чернобыля. А после него, кажется, не было такого утюга, (особенно после 1991 года, то есть распада СССР), из которого нас не убеждали бы, что АЭС – источник повышенной радиационной и ядерной опасности, если с ней [АЭС] обращаться неправильно.То есть можно воевать, стрелять, ненавидеть, но нельзя создавать ядерную угрозу соседу, потому что ядерная катастрофа коснется всех, не только соседа, но в первую очередь собственной страны. Тут, выкалывая глаз соседу, можно остаться самому без глаз вообще.Специалисты, типун им на язык, говорят, что вероятность ядерной катастрофы в случае ЗАЭС очень мала, она защищена от разрушения даже при падении на нее самолета. Это же, видимо нашептывают и Зеленскому его эксперты. Но забудем про самолет и обратимся к малой вероятности. То есть вероятность такая есть.И тут вопрос: разве этого недостаточно, чтобы автоматически перестать обстрелы? Не то, что перестать, а даже не начинать их автоматически, без оговорок. Так же автоматически, как мыть руки перед едой. Так же автоматически, как говорить близким "доброе утро", а вечером "спокойной ночи". Это если ты любишь близких в последнем случае и свой народ в первом – когда речь идет об АЭС.Вот я и думаю, что либо Зеленский сошел с ума, либо, он, действительно, не моет руки перед едой.

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

https://ukraina.ru/20220904/1038428785.html

https://ukraina.ru/20220904/1038417001.html

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мнения, запорожская аэс, украина, сво, владимир зеленский, ядерная война, ядерная безопасность, чернобыль