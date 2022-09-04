"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ - 04.09.2022 Украина.ру
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"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ
"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ - 04.09.2022 Украина.ру
"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ
Доходы России в нефтегазовой сфере только растут благодаря антироссийским санкциям Запада, заявил французский журналист, специалист в экономике Франсуа Ленгле в эфире RTL 3 сентября
2022-09-04T12:17
2022-09-04T12:17
новости
санкции
франция
журналист
россия
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В частности, он привел в качестве аргумента тот факт, что доходы РФ от экспорта энергоресурсов выросли на 40% с начала СВО.Ленгле подчеркнул, что, в то время, как Москва зарабатывает на фоне санкций, страны-покупательницы нефти и газа на Запада "вынуждены затянуть пояса".Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен РоссииВ свою очередь председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил, что западные страны не ожидали, что санкции окажутся разрушительными для их собственной экономики. Он добавил, что дальнейшие попытки ударить по России лишь ухудшат положение Запада.
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новости, санкции, франция, журналист, россия
Новости, Санкции, Франция, журналист, Россия

"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ

12:17 04.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Доходы России в нефтегазовой сфере только растут благодаря антироссийским санкциям Запада, заявил французский журналист, специалист в экономике Франсуа Ленгле в эфире RTL 3 сентября
Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег.
В частности, он привел в качестве аргумента тот факт, что доходы РФ от экспорта энергоресурсов выросли на 40% с начала СВО.
Ленгле подчеркнул, что, в то время, как Москва зарабатывает на фоне санкций, страны-покупательницы нефти и газа на Запада "вынуждены затянуть пояса".
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России
В свою очередь председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил, что западные страны не ожидали, что санкции окажутся разрушительными для их собственной экономики. Он добавил, что дальнейшие попытки ударить по России лишь ухудшат положение Запада.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
В Эстонии почти 30 компаний попросили освободить их от антироссийских санкций28 эстонских компаний попросили временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза, чтобы продолжить импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу
 
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