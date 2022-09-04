https://ukraina.ru/20220904/1038429644.html

"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ

"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ - 04.09.2022 Украина.ру

"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ

Доходы России в нефтегазовой сфере только растут благодаря антироссийским санкциям Запада, заявил французский журналист, специалист в экономике Франсуа Ленгле в эфире RTL 3 сентября

2022-09-04T12:17

2022-09-04T12:17

2022-09-04T12:17

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санкции

франция

журналист

россия

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В частности, он привел в качестве аргумента тот факт, что доходы РФ от экспорта энергоресурсов выросли на 40% с начала СВО.Ленгле подчеркнул, что, в то время, как Москва зарабатывает на фоне санкций, страны-покупательницы нефти и газа на Запада "вынуждены затянуть пояса".Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен РоссииВ свою очередь председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил, что западные страны не ожидали, что санкции окажутся разрушительными для их собственной экономики. Он добавил, что дальнейшие попытки ударить по России лишь ухудшат положение Запада.

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новости, санкции, франция, журналист, россия