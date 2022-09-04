Не на Херсон. Военный эксперт о том, куда прорвались ВСУ и как Россия их оттуда выбьет - 04.09.2022 Украина.ру
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Не на Херсон. Военный эксперт о том, куда прорвались ВСУ и как Россия их оттуда выбьет
Не на Херсон. Военный эксперт о том, куда прорвались ВСУ и как Россия их оттуда выбьет - 04.09.2022 Украина.ру
Не на Херсон. Военный эксперт о том, куда прорвались ВСУ и как Россия их оттуда выбьет
ВСУ предприняли не просто попытку наступления на Херсон, а в целом на Херсонскую область. Наступление произошло от Киселевки и Посад-Покровского (николаевское направление) до Высокополья рядом с водохранилищем ближе к Энергодару. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-09-04T09:45
2022-09-04T09:45
новости
херсон
россия
всу
артиллерия
авиация
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Фактически противник на нескольких участках перешел в наступление, форсировал реку Ингулец и довольно успешно продвинулся на Андреевку и за Андреевку, отметил эксперт.Обрушения фронта, бегства и сдачи большого города не было. Противник по сути занял несколько километров поля, да еще и пристрелянных позиций. Пусть попробуют выжить под артиллерийским огнем, подчеркнул военкор.По его словам, попытка ВСУ продвинуться со стороны Посад-Покровского (трасса Николаев-Херсон) если не провалилась, то серьезного продвижения там не было. Наши части спокойно выдержали атаку. Со стороны Снегирёвки противник понес существенные потери. Мы сожгли бронетехнику и фронт устоял.Фактически сейчас это аналог Курской дуги. Потому что все ждали этого наступления и готовились к нему. В Херсонскую область мы тоже перебросили достаточное количество подкреплений, добавил специалист.В ближайшее время мы увидим жестокие бои, потому что и у нас, и у противника – много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК, но вряд ли противник, при таком количестве нашей артиллерии и авиации, может куда-то продвинуться. Тем более достичь какого-то успеха, кроме медийного, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, россия, всу, артиллерия, авиация
Новости, Херсон, Россия, ВСУ, артиллерия, авиация

Не на Херсон. Военный эксперт о том, куда прорвались ВСУ и как Россия их оттуда выбьет

09:45 04.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
ВСУ предприняли не просто попытку наступления на Херсон, а в целом на Херсонскую область. Наступление произошло от Киселевки и Посад-Покровского (николаевское направление) до Высокополья рядом с водохранилищем ближе к Энергодару. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Фактически противник на нескольких участках перешел в наступление, форсировал реку Ингулец и довольно успешно продвинулся на Андреевку и за Андреевку, отметил эксперт.
"Что именно там произошло, мы пока не знаем. Но есть подозрение, что союзные подразделения по каким-то причинам отступили, после чего в наметившиеся проблемные участки были переброшены наши подразделения ВДВ и этот несостоявшийся прорыв был купирован", - указал Сапоньков.
Обрушения фронта, бегства и сдачи большого города не было. Противник по сути занял несколько километров поля, да еще и пристрелянных позиций. Пусть попробуют выжить под артиллерийским огнем, подчеркнул военкор.
По его словам, попытка ВСУ продвинуться со стороны Посад-Покровского (трасса Николаев-Херсон) если не провалилась, то серьезного продвижения там не было. Наши части спокойно выдержали атаку. Со стороны Снегирёвки противник понес существенные потери. Мы сожгли бронетехнику и фронт устоял.
Фактически сейчас это аналог Курской дуги. Потому что все ждали этого наступления и готовились к нему. В Херсонскую область мы тоже перебросили достаточное количество подкреплений, добавил специалист.
В ближайшее время мы увидим жестокие бои, потому что и у нас, и у противника – много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК, но вряд ли противник, при таком количестве нашей артиллерии и авиации, может куда-то продвинуться. Тем более достичь какого-то успеха, кроме медийного, заключил собеседник издания.
 
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