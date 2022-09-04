https://ukraina.ru/20220904/1038425432.html

Не на Херсон. Военный эксперт о том, куда прорвались ВСУ и как Россия их оттуда выбьет

Не на Херсон. Военный эксперт о том, куда прорвались ВСУ и как Россия их оттуда выбьет - 04.09.2022 Украина.ру

Не на Херсон. Военный эксперт о том, куда прорвались ВСУ и как Россия их оттуда выбьет

ВСУ предприняли не просто попытку наступления на Херсон, а в целом на Херсонскую область. Наступление произошло от Киселевки и Посад-Покровского (николаевское направление) до Высокополья рядом с водохранилищем ближе к Энергодару. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-09-04T09:45

2022-09-04T09:45

2022-09-04T09:45

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авиация

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Фактически противник на нескольких участках перешел в наступление, форсировал реку Ингулец и довольно успешно продвинулся на Андреевку и за Андреевку, отметил эксперт.Обрушения фронта, бегства и сдачи большого города не было. Противник по сути занял несколько километров поля, да еще и пристрелянных позиций. Пусть попробуют выжить под артиллерийским огнем, подчеркнул военкор.По его словам, попытка ВСУ продвинуться со стороны Посад-Покровского (трасса Николаев-Херсон) если не провалилась, то серьезного продвижения там не было. Наши части спокойно выдержали атаку. Со стороны Снегирёвки противник понес существенные потери. Мы сожгли бронетехнику и фронт устоял.Фактически сейчас это аналог Курской дуги. Потому что все ждали этого наступления и готовились к нему. В Херсонскую область мы тоже перебросили достаточное количество подкреплений, добавил специалист.В ближайшее время мы увидим жестокие бои, потому что и у нас, и у противника – много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК, но вряд ли противник, при таком количестве нашей артиллерии и авиации, может куда-то продвинуться. Тем более достичь какого-то успеха, кроме медийного, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, россия, всу, артиллерия, авиация