https://ukraina.ru/20220904/1038424689.html

Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров

Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров - 04.09.2022 Украина.ру

Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров

Даже те деньги, которые они нам дают, — несправедливые и то, что на них мы еще не покупаем половину — это несправедливо, надо изменять систему отношений, заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

2022-09-04T08:30

2022-09-04T08:30

2022-09-04T08:48

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Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов, того же газа, а получает за это всего полтора процента мирового ВВП, потребления, явно несправедливая система отношений - отметил политик.Европа с зимой справится, потому что она печатает деньги, мы не прекратили поставки, если Китай захочет у нас купить нефть, мы Китаю продадим, а Китай продаст той же Европе, единственное — трубопроводный транспорт, потому что под него другая логистика - говорит депутат.Даже и здесь они просто за счет того, что печатают деньги, обошли его в значительной мере через СПГ. Так что я не думаю, что основные европейские страны замерзают - добавил он.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html

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новости, россия, рубль, экономика, газ, энергоресурсы, энергетический кризис, европа