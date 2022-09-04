https://ukraina.ru/20220904/1038424689.html
Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров
Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров - 04.09.2022 Украина.ру
Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров
Даже те деньги, которые они нам дают, — несправедливые и то, что на них мы еще не покупаем половину — это несправедливо, надо изменять систему отношений, заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
2022-09-04T08:30
2022-09-04T08:30
2022-09-04T08:48
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Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов, того же газа, а получает за это всего полтора процента мирового ВВП, потребления, явно несправедливая система отношений - отметил политик.Европа с зимой справится, потому что она печатает деньги, мы не прекратили поставки, если Китай захочет у нас купить нефть, мы Китаю продадим, а Китай продаст той же Европе, единственное — трубопроводный транспорт, потому что под него другая логистика - говорит депутат.Даже и здесь они просто за счет того, что печатают деньги, обошли его в значительной мере через СПГ. Так что я не думаю, что основные европейские страны замерзают - добавил он.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, рубль, экономика, газ, энергоресурсы, энергетический кризис, европа
Новости, Россия, рубль, Экономика, газ, энергоресурсы, энергетический кризис, Европа
Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров
08:30 04.09.2022 (обновлено: 08:48 04.09.2022)
Даже те деньги, которые они нам дают, — несправедливые и то, что на них мы еще не покупаем половину — это несправедливо, надо изменять систему отношений, заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов, того же газа, а получает за это всего полтора процента мирового ВВП, потребления, явно несправедливая система отношений - отметил политик.
Этот кризис с газом в Европе показал, что они от нас зависят, а не мы от них. Соответственно, нам надо (сказать. — Ред.): "Ребята, тогда давайте нам больше за наш вклад. Раз от нас зависит ваша жизнь, значит, платите больше". Надо понимать, что "Мерседес" не стоит дороже, чем эшелон с мазутом или дизелем. Эшелон с дизелем или мазутом стоит значительно дороже одного "Мерседеса". Сегодня пропорция несправедливая.
Евгений Федоров
депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам
Европа с зимой справится, потому что она печатает деньги, мы не прекратили поставки, если Китай захочет у нас купить нефть, мы Китаю продадим, а Китай продаст той же Европе, единственное — трубопроводный транспорт, потому что под него другая логистика - говорит депутат.
Даже и здесь они просто за счет того, что печатают деньги, обошли его в значительной мере через СПГ. Так что я не думаю, что основные европейские страны замерзают - добавил он.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: